Un agente de RAW. la principal agencia de inteligencia exterior de la India, afirma que Netanyahu y el jefe del Mossad murieron tras el impacto de un misil balístico en una reunión en Tel Aviv [eng]

El medio de comunicación admite que los reportes "permanecen sin confirmar" y circulan "principalmente a través de canales geopolíticos en línea. El artículo cita un tweet de William Ramsey Investigates que analiza el video de Netanyahu en su última comparecencia y se observa que tiene 6 dedos en la mano derecha, sugiriendo que es generado por IA.
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De la misma forma que no sabemos si Jamenei hijo tiene amputada una pierna o no. O si está vivo realmente.
cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mundo/lider-supremo-iran-fractura-pie-la
<< Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente. >>
Que ya me voy... Tampoco hace falta empujar.
www.instagram.com/p/DV1Dgsjja6B/
El vídeo original en la cuenta oficial, con 6 dedos en los movimientos rápidos de las manos
11:04 p. m. · 12 mar. 2026
x.com/GPOIsrael/status/2032216230900179305
Aunque igualmente la falta de apariciones de Netanyauhu en estos momentos ha sido rara, una cosa es que este encerrado en su bunker y otra lo que esta ocurriendo.
Medios iraníes difunden la teoría de que Netanyahu ha muerto
www.jpost.com/spanish/noticias-del-medio-oriente/article-889438