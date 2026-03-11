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Un agente de RAW. la principal agencia de inteligencia exterior de la India, afirma que Netanyahu y el jefe del Mossad murieron tras el impacto de un misil balístico en una reunión en Tel Aviv [eng]

El medio de comunicación admite que los reportes "permanecen sin confirmar" y circulan "principalmente a través de canales geopolíticos en línea. El artículo cita un tweet de William Ramsey Investigates que analiza el video de Netanyahu en su última comparecencia y se observa que tiene 6 dedos en la mano derecha, sugiriendo que es generado por IA.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , información , militar , sospecha
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30 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 amlluch
Pufffff me gustaría creerlo pero huele a bulo a lo lejos.
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tul #7 tul
#2 lo tienen facil para desmentirlo, solo tiene que mostrar al genocida
2 K 40
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#2 La noticia es de hoy, mañana sabremos la verdad. Yo estoy como tú, también te digo, me gustaría creerlo pero huele a bulo.
1 K 18
#14 amlluch *
#10 lo gracioso es que ninguno le metemos negativos ... el ansia :->
2 K 32
DocendoDiscimus #19 DocendoDiscimus
#14 Es que estamos a la expectativa y deseando que sea cierto...
2 K 39
#23 amlluch
#19 más deseando que a la expectativa... pero en unas horas se sabrá
0 K 11
alehopio #24 alehopio *
#19 No creo que lo averigüemos en mucho tiempo.

De la misma forma que no sabemos si Jamenei hijo tiene amputada una pierna o no. O si está vivo realmente.

cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mundo/lider-supremo-iran-fractura-pie-la

<< Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente. >>
0 K 20
Cuñado #11 Cuñado *
Es algo a tener en cuenta. Los de RAW tienen mucha información, mucha más que los de JPEG.

Que ya me voy... Tampoco hace falta empujar.
12 K 117
mariKarmo #16 mariKarmo
#11 el mejor chiste que habrás hecho en décadas, verdad?
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Cuñado #18 Cuñado
#16 Tanto como el mejor... El bueno :foreveralone:
2 K 43
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
#11 Solo por este comentario el envio merece la pena aunque sea una noticia mas falsa que un leuro de madera
1 K 19
reithor #29 reithor
#11 ¿Que tiene de malo la información del Jerusalem Post Execrable Gossips?
0 K 12
alehopio #6 alehopio
El vídeo se ha hecho viral

www.instagram.com/p/DV1Dgsjja6B/
3 K 55
#22 amlluch
#6 me pregunto si ese video es el original o está manipulado y le han metido 6 dedos.
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alehopio #25 alehopio
#22 el video original de la cuenta original está en #21
1 K 31
ansiet #4 ansiet
Metiendo el cava en la nevera estoy...
3 K 45
Milmariposas #9 Milmariposas
#4 Yo tengo una botella de champagne francés desde hace meses al fresco... El que primero la palme (Trump, Putanyahu, Putin...) me pillo una cogorza de campeonato...
4 K 44
#15 amlluch *
#9 mereceria champagne del bueno. Voy a pillar por si acaso :hug:
1 K 23
#20 Barriales
#4 justicia chii!!!!
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alehopio #21 alehopio *
Los medios están desmintiendo la noticia pero la prueba que presentan es una comparecencia por streaming el 12 de marzo donde no hay nadie más. Lo cual eleva las sospechas.

El vídeo original en la cuenta oficial, con 6 dedos en los movimientos rápidos de las manos

11:04 p. m. · 12 mar. 2026

x.com/GPOIsrael/status/2032216230900179305
2 K 45
#26 amlluch
#21 hotia!! Pues oye igual si, eh?
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DonNadieSoy #5 DonNadieSoy
Ojalá, se lo merece.
2 K 36
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
No caerá esa breva.
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jonolulu #8 jonolulu
De confirmarse, otro criminal de los peores de la Humanidad que no es juzgado
2 K 33
reithor #27 reithor
#8 a ver, nitannazi es (era) fan del medievo y esto ha sido técnicamente un juicio por combate.
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#28 amlluch *
#8 tendría el mismo que Jamenei... o los no se cuantos asesinados en el caribe ... no es lo que me preocupa
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placeres #12 placeres *
... Si se nota algo raro, en el segundo 3, un degradado en la palma que no debería estar y luego en la izquierda durante un movimiento ascendente, pero lamentablemente debería ser un artefacto-fantasma de la pesima compresión que hay. (No entiendo porque tiene tan poca definición calidad)

Aunque igualmente la falta de apariciones de Netanyauhu en estos momentos ha sido rara, una cosa es que este encerrado en su bunker y otra lo que esta ocurriendo.
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#13 wictor69
Que pena que no sea verdad
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#3 Marisadoro *
Quizás insistiendo mucho....

Medios iraníes difunden la teoría de que Netanyahu ha muerto

www.jpost.com/spanish/noticias-del-medio-oriente/article-889438
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cocolisto #30 cocolisto
Demasiada felicidad para que sea cierto.
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menéame