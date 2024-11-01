·
Adiós a los repartidores de Amazon: la empresa planea que comercios locales de toda España entreguen todos los pedidos
La multinacional pretende que pequeños establecimientos se encarguen del reparto al cliente final en cada barrio, lo que minimizaría los desplazamientos de sus ya famosas furgonetas
amazon
reparto
comercio
#4
nadapasista
*
Cierto, yo cada vez que pido una mierda de aliexpress de 1 euro y veo que me lo trae una furgoneta a casa me parece mágico todo. Además llevo tiempo que siempre que hay posibilidad escojo punto de entrega, tiendas con un horario adaptable mañana y tarde incluso sabados y sin tener que estar pendiente de estar en casa cuando llegan.
5
K
82
#10
EISev
#4
si tienes conserje en casa (o mayordomo
) también te ahorras estar pendiente.
0
K
12
#14
nadapasista
#10
es que lo tengo cogiendo algodón, nunca está en casa.
0
K
6
#17
reivaj01
#14
La recolección del algodón es en otoño.
Creo que tus esclavos son muy vagos o les das pocos latigazos.
0
K
11
#15
Perrota
#4
Lo peor es estar en casa pendiente…y que digan que han pasado
0
K
10
#5
Review
Si disminuye la huella de carbono de pasar la furgoneta puerta por puerta y los de los pequeños comercios al estar en el barrio entregan a pie o con algún pequeño vehículo eléctrico, pues bien que me parece (aunque los motivos de Amazon están muy lejos de ser por el medio ambiente)
2
K
44
#2
santim123
No lo veo mal. Conozco un par de quioscos de prensa que les ha salvado el negocio los paquetes de Amazon.
1
K
26
#7
vjmed
Amazon va a poner de moda ir a las tiendas
1
K
26
#12
obmultimedia
#7
Amazon quiere ahorrarse salarios, van a destruir muchísimas empresas que se han endeudado de por vida para ser la cara visible de Amazon siendo sus flotas con repartidores.
Esto va a provocar una huelga salvaje como quieren hacer esto.
0
K
10
#3
Luiskelele
cobrando a Amazon, dice
Subirán algún eurillo el envío y se ahorran la furgoneta y el furgonetero.
1
K
23
#9
jm22381
Esto ya existe. Además
"En cualquier caso, los clientes podrán seguir eligiendo entre recibir el paquete en su domicilio o recogerlo en un «punto de recogida»."
0
K
20
#1
BoosterFelix
*
Nuevo modelo de negocio autónomo a la vista: vecinos que se pasan todo el día en pijama en sus casas recogiendo paquetes de Amazon para otros vecinos, y cobrando un dinero a Amazon por ello, por supuesto, o a los otros vecinos, ya que eso es lo que hará Amazon de todas formas, cobrárselo a los otros vecinos.
1
K
20
#16
DatosOMientes
#1
En Países Bajos es un modelo muy común.
0
K
11
#6
Pitchford
A no ser que tengas conserje 24h, es mucho más fiable y relajado que dejen el paquete en una tienda cerca de casa. Con conserje 8 horas todavía hay fallos y estrés..
0
K
17
#8
pirat
*
No consigo entender a quien prefiere quedarse secuestrado en casa esperando un paquete con incertidumbre que pasar a recogerlo a un local cercano.
Recientemente sufrí el mal servicio de reparto de mrw dejandome un tpv en un local equivocado tras tenerme dias y horas esperando en mi local que no podía abrir. Luego a una gestoría se le ocurrió enviarme una documentación de una moto con ellos, que por lo visto pasaron sin avisar y al no estar tuve que perseguirles por toda la provincia, que además…
» ver todo el comentario
0
K
10
#11
Wintermutius
Si tengo que ir a la tienda a recoger un paquete, iré a comprar ese producto a una tienda y dejaré de hacerlo con Amazon.
Yo compro en Amazon por la noche cuando las tiendas están cerradas, y recibo en mi empresa. No tengo tiempo de ir de tiendas. No me compensa pedir online para acabar yendo a recoger el pedido.
0
K
7
#18
bacilo
*
Recordemos que hace poco han hecho huelga los trabajadores de Amazon. Con resultado de subida de salarios. Así se los pagan.
0
K
7
#13
villarraso1978
Ojalá! Así podremos aparcar bien en el trabajo sin que las 100 furgonetas de Amazon nos dejen sin aparcamientos
0
K
6
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
