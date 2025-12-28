El SMI deja de ser referencia del trabajo no cualificado y pasa a ser el sueldo más común

La subida del 60,9 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en siete años apenas ha impulsado al alza el resto de las retribuciones, lo que ha situado el SMI en la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) explica que el desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos a la franja de 15.000-16.000 euros brutos anuales, ha hecho de este intervalo el más frecuente.