El SMI deja de ser referencia del trabajo no cualificado y pasa a ser el sueldo más común

La subida del 60,9 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en siete años apenas ha impulsado al alza el resto de las retribuciones, lo que ha situado el SMI en la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) explica que el desplazamiento de los trabajadores de salarios bajos a la franja de 15.000-16.000 euros brutos anuales, ha hecho de este intervalo el más frecuente.

etiquetas: smi , ine
obmultimedia
No se podia saber.
3
YSiguesLeyendo
la PSOE y sus mentiras: subir el SMI para igualar sueldos por abajo
3
Veelicus
Subir el SMI es bueno, lo que no es es que los empresarios que ganan un pastizal no suban los salarios. No conviene mezclar
1
Kantinero
Igual que en Francia el SMIC
0
Kantinero
Otra momgolada de las tuyas, han subido en salario Mínimo que es lo único que pueden hacer, por arriba el salario no esta regulado es decisión del empresario pagar más
0
Mandri20
Genial, pues a seguir subiendo el SMI.
0
tierramar
Gran parte del problema de la vivienda es el problema de los bajos sueldos en España. www.meneame.net/m/actualidad/salarios-gran-problema-espana-italia Los salarios no son un problema más de la economía española: son el gran problema. Lo son porque han permanecido congelados en términos reales durante treinta años. Y lo son porque, si no se corrigen, España consolidará un modelo laboral incapaz de garantizar un nivel de vida digno para amplias capas de trabajadores que, pese a tener empleo, seguirán siendo pobres. No pobres estadísticos: pobres de verdad.España ha vivido algo que Italia no: el fuerte aumento del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018. Ha sido el principal motor de mejora
0
Findeton
#2 Nah, el problema de la vivienda es la escasez física que viene de que los políticos impiden construir.
0
yabumethod
#3 Pues yo creo que ambos teneis razon y que ademas hay que legislar para evitar la vivenda vacia y la especulación.
0

