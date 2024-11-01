·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9608
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
7894
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
8301
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
6352
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
4765
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
más votadas
1113
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
524
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
295
Discurso del Primer Ministro de Canadá en Davos [ENG]
393
El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”
368
Nacho Abad pierde los papeles con un invitado que pedía "respeto" a las víctimas de Adamuz: "A mí no me da lecciones ni Dios"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
80
clics
Ryanair rechaza a Starlink y Elon Musk amenaza con comprar la compañía y echar al CEO
Elon Musk y Michael O’Leary protagonizan una disputa por Starlink que escala de la eficiencia técnica a amenazas de compra hostil y campañas de marketing.
|
etiquetas
:
ryanair
,
starlink
,
elon musk
,
michael oleary
13
3
0
K
97
Avionéame
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
97
Avionéame
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Jointhouse_Blues
vamos
6
K
79
#4
Pkpkpk
*
Bueno bueno bueno, lo que nos faltaba por ver...
El pirado de Musk contra el pirado de O'Leary...
4
K
62
#2
Golan_Trevize
Musk y Trump, unidos por su tendencia a tomar decisiones en base a sus niveles de testosterona.
3
K
45
#6
soberao
#2
Nivel de estupidez y "por mis huevismos", porque testosterona y de falta de vitamina D van ambos igual de faltos.
3
K
46
#11
HeilHynkel
El 80% de los pasajeros considera que el Wi-Fi de alta velocidad es un elemento esencial, similar a la comodidad del asiento
Por eso los que viajan con Ryanair no consideran el WiFi necesario.
1
K
38
#3
sorrillo
*
Michael O'Leary le ha respondido que al no ser ciudadano europeo Elon Musk no puede tener más del 50% de la compañía aérea.
2
K
33
#9
Veelicus
#3
Eso debe ser un problemon para Munsk... vamos, se monta una empresa instrumental con un socio europeo y a correr
0
K
13
#12
sorrillo
*
#9
Y el regulador no va a saber de la amenaza de Elon Musk para comprar esa empresa y de la posterior aparición de una empresa instrumental que haga efectiva esa compra.
La realidad es que Elon Musk no tiene ni idea de lo que está hablando.
0
K
10
#13
Veelicus
#12
A ver, Munsk puede darle su dinero a quien quiera, y ese quien quiera si es europeo puede comprar cualquier empresa que quiera en europa
Y el regulador no puede decir nada
1
K
19
#15
Aperitx
#3
El tiene el 0.4 y más del 25% es de compañías USAnas
0
K
6
#1
powernergia
Ya lo hizo una vez, las nuevas dictaduras ya son privadas.
1
K
21
#8
cocolisto
"Dos tontos muy tontos con tendencia gilipollas.
0
K
20
#10
UserNotFound_164
Así van las cosas, el nazi grande siempre se come al nazi pequeño
1
K
15
#16
manzitor
Siempre hay un gilipollas más grande.
0
K
12
#14
eltxoa
a quién quieres más, ¿a mama o a papa?
0
K
11
#17
pirat
Antes te vendían el capitalismo como la libertad de poder elegir a quien consumir o no, comprar o vender...
0
K
9
#7
z3t4
Han sacado una oferta:
thebulkheadseat.com/ryanair-turns-musk-feud-into-marketing-promotion-w
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El pirado de Musk contra el pirado de O'Leary...
Por eso los que viajan con Ryanair no consideran el WiFi necesario.
La realidad es que Elon Musk no tiene ni idea de lo que está hablando.
Y el regulador no puede decir nada
thebulkheadseat.com/ryanair-turns-musk-feud-into-marketing-promotion-w