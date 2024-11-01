edición general
16 meneos
80 clics

Ryanair rechaza a Starlink y Elon Musk amenaza con comprar la compañía y echar al CEO

Elon Musk y Michael O’Leary protagonizan una disputa por Starlink que escala de la eficiencia técnica a amenazas de compra hostil y campañas de marketing.

| etiquetas: ryanair , starlink , elon musk , michael oleary
13 3 0 K 97 Avionéame
17 comentarios
13 3 0 K 97 Avionéame
Comentarios destacados:    
#4 Pkpkpk *
Bueno bueno bueno, lo que nos faltaba por ver...
El pirado de Musk contra el pirado de O'Leary... :popcorn:
4 K 62
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Musk y Trump, unidos por su tendencia a tomar decisiones en base a sus niveles de testosterona.
3 K 45
#6 soberao
#2 Nivel de estupidez y "por mis huevismos", porque testosterona y de falta de vitamina D van ambos igual de faltos.
3 K 46
HeilHynkel #11 HeilHynkel
El 80% de los pasajeros considera que el Wi-Fi de alta velocidad es un elemento esencial, similar a la comodidad del asiento

Por eso los que viajan con Ryanair no consideran el WiFi necesario. xD
1 K 38
sorrillo #3 sorrillo *
Michael O'Leary le ha respondido que al no ser ciudadano europeo Elon Musk no puede tener más del 50% de la compañía aérea.
2 K 33
Veelicus #9 Veelicus
#3 Eso debe ser un problemon para Munsk... vamos, se monta una empresa instrumental con un socio europeo y a correr
0 K 13
sorrillo #12 sorrillo *
#9 Y el regulador no va a saber de la amenaza de Elon Musk para comprar esa empresa y de la posterior aparición de una empresa instrumental que haga efectiva esa compra.

La realidad es que Elon Musk no tiene ni idea de lo que está hablando.
0 K 10
Veelicus #13 Veelicus
#12 A ver, Munsk puede darle su dinero a quien quiera, y ese quien quiera si es europeo puede comprar cualquier empresa que quiera en europa
Y el regulador no puede decir nada
1 K 19
Aperitx #15 Aperitx
#3 El tiene el 0.4 y más del 25% es de compañías USAnas
0 K 6
powernergia #1 powernergia
Ya lo hizo una vez, las nuevas dictaduras ya son privadas.
1 K 21
cocolisto #8 cocolisto
"Dos tontos muy tontos con tendencia gilipollas.
0 K 20
#10 UserNotFound_164
Así van las cosas, el nazi grande siempre se come al nazi pequeño
1 K 15
manzitor #16 manzitor
Siempre hay un gilipollas más grande.
0 K 12
eltxoa #14 eltxoa
a quién quieres más, ¿a mama o a papa? :troll:
0 K 11
#17 pirat
Antes te vendían el capitalismo como la libertad de poder elegir a quien consumir o no, comprar o vender...
0 K 9

menéame