El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se produjo antes del paso del Iryo accidentado en Adamuz

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que durante la inspección del tren Iryo se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. Y apunta que esas muescas en las ruedas y la “deformación” observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”. Las muestras de carril serán enviadas a un laboratorio metalográfico para determinar las posibles causas de la rotura, pero de momento la comisión “.
Sin escurrir el bulto, sin buscar culpables ajenos, sin dejar de dar la cara... SIN MENTIR.
Yo lo veo un cambio con respecto a otras tragedias.
El problema de las soldaduras mal hechas es que no siempre se pueden detectar, y si la vía se rompió justo cuando pasaba el tren, ni siquiera funcionaría el circuito de vía para detectar la rotura del carril. Ahora queda por ver por qué saltó uno de los bogies y el resto no, aunque es secundario. También habría… » ver todo el comentario
Cuando digo eso, me refiero a que la licitación suele tener no solo un buen volumen de contenido relativo a la calidad del trabajo, sino también de referencias normas aplicables al trabajo que se contrata.
Ahora hay que mirar si ha sido mala suerte o si la soldadura se hizo mal, porque si se hizo mal... tal vez haya que revisar todas las soldauras de ese contrato o cambiarlas o algo.
Este gobierno que sabe tender puentes debería cesar a Óscar .
Objetivamente desde que entro en el ministerio las cosas han ido a peor.
Puede twittear desde otra parte
me imagino q será información q saldrá los proximos días., aquí no, por supuesto.
Es que una pequeña fractura, a base de las hostias que deben meter los bujes del tren debe ser bastante peligrosa.
pensaba que nos referiamos a negligencia o sabotaje en la via.... siendo amplios con el termino si, podriamos verlo como una negligencia en el mantenimiento o la homologacion del iryo (o del manenimiento o la homologacion de la via), pero siendo aun mas amplios podriamos afirmar desde el minuto 1 que era negligencia o sabotaje porque cualquier causa se puede englobar en esa division.
edit: de hecho, podemos afirmar que ha sido 100% seguro una negligencia, porque un sabotaje es una negligencia de la seguridad de adif... o que coño, de la guardia civil
Lo del Yak42 por ejemplo y luego la chapuza de las autopsias era claramente una responsabilidad ministerial o gubernativa, porque lo hicieron contratando una mierda de transportes militares y luego haciendo una chapuza con las autopsias, y negándolo todo.
No es lo mismo.
- los datos de resistencia del material por la energia ejercida en peso y velocidad de la sección que ha roto
- calcular la energía(peso y velocidad) que todos los bogies de ruedas previos y el que se rompió ejerció previamente sobre esa sección de la vía.
; y comparar ambos valores, siendo homogéneos en cuanto a las medidas. Si el primer dato es inferior al segundo ya sabemos que el material o ha llegado a su límite y ha roto. Solo nos queda conocer si el resto de la infraestructura está en condiciones homogéneas.
Cuántas revisiones ha hecho mal el equipo responsable que revisó dicho carril?
Desde que se revisó ese tramo, se tiene conocimiento de algún hecho extraordinario que haya pasado allí y que pudiera afectar negativamente en el rail hasta el punto de perjudicar su integridad?
Si las todas las respuestas son negativas, podemos decir que algo extraordinario y agresivo ha afectado al carril.
Eso pasa en todas las redes del mundo, e incluso las más seguras, como la de Japón, sufren roturas de soldaduras y de carril, con la diferencia de que su sistema está diseñado para detectarlas y contenerlas antes de que deriven en un accidente, no porque allí ocurra algo “extraordinario”, sino porque asumen que el fallo es posible y lo gestionan.
Respecto a si debe dimitir el ministro habra que ver quien causo la negligencia no? no es lo mismo que el mantenimientos sea malo por que el ministro no autorizo el presupuesto suficiente o es por que quienes hacen el mantenimiento son funcionarios que solo toman su cafe!!
Si las órdenes han sido correctas, pero sobre el terreno no se han ejecutado correctamente, no veo que sea culpa del ministro.
Por poner un ejemplo de otro ámbito: Si Bezos ordena que los conductores de Amazon cumplan la ley vial, y un conductor se estampa a 200km/h, no creo que la culpa sea de Bezos, que precisamente ha intentado que eso no pase (quien me iba a decir a mí que iba a sacar un ejemplo que deja a Bezos de bueno... Me siento… » ver todo el comentario
Si el mantenimiento no se ha realizado cómo es debido, entonces el responsable es quien no lo haya hecho, o quien no lo haya verificado
Y si se han seguido los protocolos, y aún así ha pasado, cambiar los protocolos para que no vuelva a pasar.
Lo mismo que el NS2.
Que paso realmente sera secreto y unos pocos lo sabrán