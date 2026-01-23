edición general
35 meneos
202 clics
El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se produjo antes del paso del Iryo accidentado en Adamuz

El primer informe oficial apunta a que la fractura del carril se produjo antes del paso del Iryo accidentado en Adamuz

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sostiene que durante la inspección del tren Iryo se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5. Y apunta que esas muescas en las ruedas y la “deformación” observada en el carril “son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado”. Las muestras de carril serán enviadas a un laboratorio metalográfico para determinar las posibles causas de la rotura, pero de momento la comisión “.

| etiquetas: adamuz , iryo , fractura , carril
29 6 1 K 252 actualidad
60 comentarios
29 6 1 K 252 actualidad
Comentarios destacados:        
Variable #9 Variable
Han dado una explicación rápida y veraz, que encima es achacable en responsabilidad al ministerio de transportes.

Sin escurrir el bulto, sin buscar culpables ajenos, sin dejar de dar la cara... SIN MENTIR.

Yo lo veo un cambio con respecto a otras tragedias.
28 K 267
#17 mcfgdbbn3
#9: En realidad es responsabilidad de la empresa que asumió el contrato, el ministerio hace una licitación, y las empresas que acuden a esa licitación se comprometen a construirlo bien.

El problema de las soldaduras mal hechas es que no siempre se pueden detectar, y si la vía se rompió justo cuando pasaba el tren, ni siquiera funcionaría el circuito de vía para detectar la rotura del carril. Ahora queda por ver por qué saltó uno de los bogies y el resto no, aunque es secundario. También habría…   » ver todo el comentario
1 K 23
#36 mcfgdbbn3
#17: Una aclaración sobre "las empresas que acuden a esa licitación se comprometen a construirlo bien":

Cuando digo eso, me refiero a que la licitación suele tener no solo un buen volumen de contenido relativo a la calidad del trabajo, sino también de referencias normas aplicables al trabajo que se contrata.

Ahora hay que mirar si ha sido mala suerte o si la soldadura se hizo mal, porque si se hizo mal... tal vez haya que revisar todas las soldauras de ese contrato o cambiarlas o algo.
0 K 12
#19 exeware
#9 no te esfuerces.. no lo van a ver asi...
2 K 32
#45 Alves *
#9 Es que el caso es dificil. El que el error humano es imposible de achacar y apuntar al Iryo como ya he dicho no es facil. El estado italiano no va a permitirlo sino fuera cierto, y los ingenieros de hitachi menos.
1 K 16
anarion321 #47 anarion321
#9 Pero apuesto a que se saldará con las mismas responsabilidades que otros, como el apagón.
2 K 26
oliver7 #58 oliver7
#9 y aún querrán aplausos a lo que debería ser la norma. Espero que se depuren responsabilidades, aunque nada va a cambiar y todas las pérdidas que tendrán Renfe y ADIF las pagaremos los de siempre.
1 K 22
elsnons #4 elsnons *
Lo que demostraría que a pesar de la renovación en vía efectuada en julio ppdo la falta una continua inspección de la misma debido al intenso tráfico ha sido inexistente o como mínimo insuficiente por el presupuesto que maneja.

Este gobierno que sabe tender puentes debería cesar a Óscar .
4 K 41
#18 username
#4 Puente debería estar cesado desde hace tiempo.

Objetivamente desde que entro en el ministerio las cosas han ido a peor.

Puede twittear desde otra parte
6 K 29
#56 Borgiano
#18 Que lo pongan en cualquier otro ministerio, en Sanidad por ejemplo, si total sabe lo mismo de trenes y de carreteras que de sanidad.
0 K 7
Arzak_ #2 Arzak_
Fue el Perro Sánche con una radial. 8-D
2 K 34
Febrero2034 #15 Febrero2034
Esto es una cagada inmensisima... a ver la responsabilidad si se depuran o seguimos mareando la perdiz ¿quien hizo este trabajo?
2 K 27
manbobi #32 manbobi
#15 PerroSanxe y Óscar Puente en persona
1 K 23
Febrero2034 #40 Febrero2034
#32 ¿eso crees? ¿que ha sido Pedro Sanchez u Oscar Puente en persona? ¿o eso dirias si hubiera sido en otra circustancia?
0 K 7
manbobi #52 manbobi *
#40 Evidentemente no. Desconozco el nivel de trazabilidad en la instalación de ferrocarriles o en la ejecución de la soldadura y las inspecciones y métodos posteriores. Pero por lo que sé de otros sectores que utilizan materiales similares, diría que pueden conocer al dedillo qué materiales se utilizaron, las condiciones durante la puesta en obra, y quienes fueron los encargados de realizar las diferentes tareas.
0 K 12
Febrero2034 #57 Febrero2034
#52 Pues está saliendo información de que el material utilizado de segunda mano, que la licitación fue bajisima, solo se presentaron 2 empresas q bajaron aun más los precios.

me imagino q será información q saldrá los proximos días., aquí no, por supuesto.
0 K 7
HeilHynkel #44 HeilHynkel
#24

Es que una pequeña fractura, a base de las hostias que deben meter los bujes del tren debe ser bastante peligrosa.
0 K 19
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Entiendo que cuando hablan de fractura será un desconchón o algo similar que ha ido haciendo más grande hasta reventar el rail ¿no?
0 K 19
Aokromes #24 Aokromes
#11 la tipica grieta que se hace mas grande hasta ue casca del todo.
0 K 10
Kasterot #31 Kasterot *
#24 por como se ve la foto, no creo sea así. En el tramo quebrado(en el lado que no esta la soldadura) se ve el metal con un tono grisáceo plateado que ocurre cuando se quiebra el metal, y para que quiebre seguro que no lo hace poquito a poco
0 K 14
#16 Ferroviman *
#10
pensaba que nos referiamos a negligencia o sabotaje en la via.... siendo amplios con el termino si, podriamos verlo como una negligencia en el mantenimiento o la homologacion del iryo (o del manenimiento o la homologacion de la via), pero siendo aun mas amplios podriamos afirmar desde el minuto 1 que era negligencia o sabotaje porque cualquier causa se puede englobar en esa division.

edit: de hecho, podemos afirmar que ha sido 100% seguro una negligencia, porque un sabotaje es una negligencia de la seguridad de adif... o que coño, de la guardia civil
1 K 18
#37 javi618
#16 Si tuvieran el mandato y el presupuesto para monitorizar la seguridad de toda la vía, y aún así les hacen un sabotaje, sí sería una negligencia de seguridad. Pero creo que no es el caso.
0 K 9
sleep_timer #50 sleep_timer
Si se ha contratado a bajo coste y a una empresa de mierda es culpa del ministerio, si no es así, no es culpa del ministerio.

Lo del Yak42 por ejemplo y luego la chapuza de las autopsias era claramente una responsabilidad ministerial o gubernativa, porque lo hicieron contratando una mierda de transportes militares y luego haciendo una chapuza con las autopsias, y negándolo todo.

No es lo mismo.
1 K 15
#38 mcfgdbbn3
#33: Sí, pero si pasas el aparato y no detecta problemas... ¿Qué haces, usas una bola de cristal? Si no se había formado una grieta en el momento de la última inspección, los ultrasonidos no te lo van a detectar.
1 K 15
shake-it #41 shake-it
#38 No tengo ni la más remota idea de si eso es posible, de cuánto tarda en evolucionar una fisura hasta producir un fallo estructural...
1 K 15
Battlestar #3 Battlestar
Cuales son los motivos por los que se puede fracturar un rail que fue revisado hace relativamente poco?
1 K 13
#5 javi618
#3 Sólo se me ocurren dos, negligencia o sabotaje.
1 K 16
#7 Ferroviman
#5 y 3, si el primer coche no tiene marcas, como parece, puede que fuera el que provocara la rotura
1 K 21
#10 javi618
#7 Eso sería una negligencia no?
0 K 9
Aokromes #23 Aokromes
#7 puede ser que el primero lograse pasar y se rompiese justo despues de pasar.
0 K 10
#30 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 TIenen muescas los trenes anteriores al accidentado en sus ruedas, esos si que se han tenido suerte de no descarrilar. Y esos son los que, algún sistema deberían tener, para haber dado la alarma, si ese tipo de muescas no es algo que ocurre de forma habitual.
1 K 18
#51 absimiliard
#30 Te digo yo que no los tienen, conozco gente trabajando en un proyecto para tener una monitorización en cada tren del estado de la via.
0 K 6
#43 Alves
#7 Pero no habían aparecido las mismas muescas en los trenes anteriores?
0 K 8
#48 Ferroviman
#43 en algunas ruedas, sin especificar. lo de que en el coche 1 no haya no tiene ningun sentido, pero habria que ver el informe completo.
0 K 9
#49 Alves *
#48 Los sensores de estos también detectaron la anomalía, a lo mejor si esto se tratara en tiempo real se podrían evitar accidentes futuros. Ahora a mirar cajas negras de algo que paso hace una semana.
x.com/elmundoes/status/2014656362253254833
0 K 8
carakola #14 carakola
#5 ¿No cantaría mucho un sabotaje? Desde la ignorancia. Algunos se reían de los sabotajes en Venezuela : www.alainet.org/es/articulo/199001
2 K 42
Aokromes #22 Aokromes
#3 material defectuoso #5 #20 con lo cual yo haria inspeccion de todo el tramo que usase la misma remesa.
0 K 10
#27 Alcalino *
#5 o la mas obvia de todas: fatiga del metal prematuro debido a impurezas (que son imposibles de detectar en una inspección)
3 K 38
#35 javi618
#27 Si fuera el caso que dices este tipo de problemas serían más comunes no? Desde la ignorancia, no me suena plausible si se siguen correctamente todos los protocolos y se utilizan los materiales adecuados.
1 K 16
#34 Kikoncito
#5 Bueno o una microrotura no detectada que los fallos catastróficos de material también se pueden dar.
2 K 13
#46 javi618
#34 ¿Una microrrotura de 60cm de la noche a la mañana? no sé si algo así será muy común la verdad, creo que habría mas accidentes ferroviarios a nivel mundial si las roturas de vías de 60cm que nadie detecta fueran normales.
0 K 9
#54 absimiliard
#46 Creo que la micro-rotura, a la velocidad y masa de un tren de alta velocidad, puede hacer que una sección de 60cm se desprenda del resto de la via. Solo hay que conocer:
- los datos de resistencia del material por la energia ejercida en peso y velocidad de la sección que ha roto
- calcular la energía(peso y velocidad) que todos los bogies de ruedas previos y el que se rompió ejerció previamente sobre esa sección de la vía.
; y comparar ambos valores, siendo homogéneos en cuanto a las medidas. Si el primer dato es inferior al segundo ya sabemos que el material o ha llegado a su límite y ha roto. Solo nos queda conocer si el resto de la infraestructura está en condiciones homogéneas.
1 K 9
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#3 eso te lo dirá el laboratorio metalográfico
3 K 46
Chinchorro #13 Chinchorro
#3 También habrá que saber porqué el coche 1 no tiene marcas y el resto si.
1 K 24
#20 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 No creo que sea una cosa tan fácil detectar, la fatiga interna de un determinado punto de una vía. Ahora, si hay deformación externa por poco que sea si que será mucho más fácil de detectar. Ahora bien, ¿hicieron una revisión o cambiaron la vía hace poco? Porque entoces si que habrá que ver los materiales, y las pruebas de calidad que se hicieron.
0 K 15
berkut #28 berkut
#3 Cuántos railes de AVE se han fracturado anteriormente?

Cuántas revisiones ha hecho mal el equipo responsable que revisó dicho carril?

Desde que se revisó ese tramo, se tiene conocimiento de algún hecho extraordinario que haya pasado allí y que pudiera afectar negativamente en el rail hasta el punto de perjudicar su integridad?

Si las todas las respuestas son negativas, podemos decir que algo extraordinario y agresivo ha afectado al carril.
1 K 17
elmakina #53 elmakina *
#28 Estás haciendo un salto grande. En una vía férrea pueden existir defectos latentes, sobre todo en soldaduras, que pueden no ser detectables en una inspección y crecer entre revisiones por fatiga, tensiones térmicas y cargas normales de explotación.
Eso pasa en todas las redes del mundo, e incluso las más seguras, como la de Japón, sufren roturas de soldaduras y de carril, con la diferencia de que su sistema está diseñado para detectarlas y contenerlas antes de que deriven en un accidente, no porque allí ocurra algo “extraordinario”, sino porque asumen que el fallo es posible y lo gestionan.
1 K 24
berkut #59 berkut
#53 A ver. Puede lo que tú dices, o puede pasar lo que yo digo.
0 K 14
elmakina #60 elmakina
#59 Cierto. También lo pueden haber cortado unos aliens con un rayo láser.
0 K 10
shake-it #12 shake-it *
Si ha sido por un mantenimiento deficiente, el ministro debería dimitir. Si ha sido un sabotaje, no tengo dudas de qué parte vendría y espero que se encuentre a los responsables (tanto físicos como intelectuales) y les caiga todo el peso de la ley. ¿Hay una tercera opción?
0 K 12
#21 mcfgdbbn3
#12: ¿Deficiente? Hay unos programas de inspecciones periódicas.
4 K 51
shake-it #33 shake-it
#21 Pues esos programas habrá que cumplirlos y hacerlo correctamente, ¿no?
0 K 12
#25 exeware
#12 Material defectuoso tu puedes hacer todos los mantenimientos perfectos de tu coche pero si mecanicamente es un desastre se te va a estropear si o si... obivamente toca saber por que el material es defectuoso se compro el barato o nos vendieron algo defectuoso.
Respecto a si debe dimitir el ministro habra que ver quien causo la negligencia no? no es lo mismo que el mantenimientos sea malo por que el ministro no autorizo el presupuesto suficiente o es por que quienes hacen el mantenimiento son funcionarios que solo toman su cafe!!
0 K 10
mente_en_desarrollo #26 mente_en_desarrollo *
#12 Se supone que la vía ha sido revisada poco antes.
Si las órdenes han sido correctas, pero sobre el terreno no se han ejecutado correctamente, no veo que sea culpa del ministro.

Por poner un ejemplo de otro ámbito: Si Bezos ordena que los conductores de Amazon cumplan la ley vial, y un conductor se estampa a 200km/h, no creo que la culpa sea de Bezos, que precisamente ha intentado que eso no pase (quien me iba a decir a mí que iba a sacar un ejemplo que deja a Bezos de bueno... Me siento…   » ver todo el comentario
1 K 15
#55 fingulod
#12 Si ha sido por no realizar el mantenimiento, debería dimitir el ministro, y entrar muchos a la cárcel.

Si el mantenimiento no se ha realizado cómo es debido, entonces el responsable es quien no lo haya hecho, o quien no lo haya verificado

Y si se han seguido los protocolos, y aún así ha pasado, cambiar los protocolos para que no vuelva a pasar.
1 K 14
#8 casicasi
Como haya sido un sabotaje vamos buenos.
0 K 10
karlos_ #39 karlos_
#8 Te diran que ha sido Rusia o China en las noticias y luego cerraran la investigación sin publicar nada.

Lo mismo que el NS2.

Que paso realmente sera secreto y unos pocos lo sabrán
0 K 8
CharlesBrowson #42 CharlesBrowson
pues tendran que hablar con los que hicieron eso, revisaron, etc etc y a asumir responsabilidades personales y patriomanionales
0 K 8

menéame