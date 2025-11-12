edición general
Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"

Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"

Podemos exige a Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados "reventar a la derecha" y presenta un plan con este objetivo, que incluye la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para trasladar la mayoría de investidura al órgano judicial, al estilo del diseño aprobado hace un año para RTVE, la bajada "por ley" del precio del alquiler en un 40%, la nacionalización de empresas privadas como Repsol y lanzar un referéndum sobre la monarquía.

Glidingdemon
La ultima vez fueron los jueces palmeros del PP como tú, alcaspa los que soltaron a los violadores y fueron 4 jueces de Madrid y todos afiliados del PP.
8
fareway
Ganar, lo que se dice ganar, no sé pero tocar los cojones sí. Y si eso sirve para que la Corona tiemble: bienvenido sea!
6
#30 Pájaroloco
#1 Bienvenido sea eso de " reventar a la derecha"?Acaso eso no es sino negar la convivencia entre los que vivimos bajo una constitución común? Qué pretenden, volver a los garrotazos que pintara Goya?
1
angelitoMagno
Para los que solo se queden con el titular, con lo de "ganaremos las elecciones", se refieren a un teórico nuevo gobierno de coalición, no a que Podemos fuera a ganar las elecciones.

Acto seguido, pasó a proponerle a Sánchez "un plan para reventar a la derecha", que describió en seis puntos. "Si hacemos todo eso, reventamos a la derecha y ganaremos las elecciones generales", anunció la dirigente de Podemos después de exponer su plan.
1
angelitoMagno
Los seis puntos:
- Reformar el CGPJ
- Bajar el precio de los alquileres por ley
- Nacionalización de empresas
- Regularización de migrantes
- Apoyo al movimiento antifascista
- Referéndum sobre la monarquía

Vaya, han dejado el feminismo en un segundo plano :-O :-O
1
Ze7eN
#14 Entonces todos los que dijeron que no les iban a volver a votar por dar prioridad al feminismo ya les pueden volver a votar (y seguro que lo hacen). Es un win-win :troll:
0
#3 guuilesmiz
Con esto ganarán las elecciones, pero luego no tocarán nada los alquileres, ni monarquía, ni demás problemas reales de los obreros; eso sí, para no-problemas woke tendríamos de nuevo propuestas a palazos
4
Mediorco
#3 En la entradilla hablan literalmente del precio de los alquileres. Pero vamos, seguro que vox te arregla eso.
2
HeilHynkel
#3
#3

No como los de POX que se preocuparan por los problemas reales como los toros, procesiones y pagar los pufos de Florentino con el Madrid.
4
Mediorco
#10 No hombre, VOX se preocupa mucho por los problemas, sobre todo para agravarlos. Mira el clima, está intentando joderlo todo lo que puede allá donde gobierna.
1
#15 no_soy_un_bot
#3 te han subido el sueldo varias veces gracias a Podemos, y en muchas ciudades se ha prohibido subir los alquileres gracias a Podemos, se revisa las horas que hacen los trabajadores, ya no hay que llevar partes de bajas, ... gracias a Podemos...

con los poquitos votos que tienen han hecho mas que PP y PSOE en muchos años, por los trabajadores
4
Atusateelpelo
#15 Lo de los sueldos, las horas de los trabajadores y los partes de bajas son gracias a Yolanda Diaz, esa apestada de Podemos que la odian tanto que hacen todo lo posible para desacreditarla...como los derechosos, oiga.
1
#22 no_soy_un_bot
#20 esa apestada de IU que rescató PI y que luego le dió la puñalada trapera, sin PODEMOS no estaría ahí, y seguramente sin PODEMOS no dure mucho su proyecto, posiblemente lo absorvba el PSOE como todos los anteriores.
2
Atusateelpelo
#22 Pero todos los meritos que le has achacado a Podemos resulta que son de Yolanda Diaz (la mayoria formando parte de Sumar, por cierto).

Supongo que ese afan por acabar con ella por parte de Podemos es por conseguir todos esos meritos para los trabajadores...
1
CharlesBrowson
De la cabeza si que estan reventaos, así que tened cuidado si en tu entorno aún quedan algunos de estos
1
Ze7eN #21 Ze7eN
- Reformar el CGPJ
- Bajar el precio de los alquileres por ley
- Nacionalización de empresas
- Regularización de migrantes
- Apoyo al movimiento antifascista
- Referéndum sobre la monarquía

No veo al PSOE aceptando NINGUNO de esos seis puntos. ¿Vosotros?
0
angelitoMagno
#21 Yo creo que el PSOE podría aceptar la mitad. CGPJ, migración y antifascismo.

Y después incumplir lo pactado tras la investidura. :troll:
0
mmlv
"bajar el precio de los alquileres por ley" en un 40%

Esto es un absurdo. El problema con la vivienda debe abordarse con medidas de calado incidiendo en la construcción / compra de vivienda pública y con leyes para impedir que fondos buitre, especuladores y viviendas turisticas acaparen la vivienda que debería estar a disposición de la gente
0
#27 tobruk1234
#23 Igual si en el mismo lote metes a los arrendadores con propuestas que agilicen el desahucio de los morosos en dos o tres meses y no en de 2 a 4 años, igual salia mas vivienda en alquiler y bajaban los precios. Por supuesto eso solo seria aplicable a aquellos que declarasen los alquileres de esas viviendas como ingresos. Eso si que podria ser una propuesta que votase, pero por ley me obligas a rebajar mi alquiler un 40% mañana la saco del mercado y la dejo vacia hasta que soplen vientos mas favorables.
0
ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿Por qué no lanzan primero un plan para recuperar la confianza de sus votantes?
0
Mediorco
#7 Eso están haciendo, ¿no? Medidas y propuestas.
1
ur_quan_master
#13 Cierto, en eso te doy la razón. Además las medidas me gustan. En mi opinión para recuperar la confianza deberían tratar de volver a buscar confluencias con otras fuerzas de izquierda.
0
#25 tobruk1234
#13 Pim pam propuesta, y luego que.
Lo de podemos es para hacerselo mirar, yo les vote esperando un cambio y lo unico que me dieron fueron indultos a secuestradoras y soplapolleces.
Y siguen en la misma linia a mi no me vuelven a engañar, volvere al partido por la legalizacion de la marhuana por lo menos ellos tiene. un plan y no solo propuestas
1
#19 daniMate
Suelen acertar en el análisis de los problemas pero suelen proponer soluciones simples, insuficientes o directamente contraproducentes .

Lo único bueno, es que nadie puede negar que su intención es mejorar las cosas. Otra cosa es que sepan cómo
0
Mediorco #6 Mediorco
A mi me ha convencido. Si hacen todo eso, yo les voto.
0
Quepasapollo
Un plan sin fisuras.
0
#32 pedromoralesnn_62a8fccf7
Se puede intentar ser más gilipollas y más demente y más estúpido, pero luego llega podemos y te deja fuera de juego
Imbéciles
0
DORO.C
... y luego despertaron y descubrieron que todo era un sueño. xD xD xD xD
0
#28 dclunedo
Y si no me votan después de decir tolas las anormalidades que se me ocurren es que todos son unos machirulos daxhorros y dejo de respirar añadió.
0
#31 BloodStar
Madre mía que gente más desnortada...
0
alcama
La última vez que hicieron algo liberaron a decenas de agresores sexuales
16

