Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"

Podemos exige a Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados "reventar a la derecha" y presenta un plan con este objetivo, que incluye la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para trasladar la mayoría de investidura al órgano judicial, al estilo del diseño aprobado hace un año para RTVE, la bajada "por ley" del precio del alquiler en un 40%, la nacionalización de empresas privadas como Repsol y lanzar un referéndum sobre la monarquía.