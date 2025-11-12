Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"

Podemos exige a Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados "reventar a la derecha" y presenta un plan con este objetivo, que incluye la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para trasladar la mayoría de investidura al órgano judicial, al estilo del diseño aprobado hace un año para RTVE, la bajada "por ley" del precio del alquiler en un 40%, la nacionalización de empresas privadas como Repsol y lanzar un referéndum sobre la monarquía.
Acto seguido, pasó a proponerle a Sánchez "un plan para reventar a la derecha", que describió en seis puntos. "Si hacemos todo eso, reventamos a la derecha y ganaremos las elecciones generales", anunció la dirigente de Podemos después de exponer su plan.
- Reformar el CGPJ
- Bajar el precio de los alquileres por ley
- Nacionalización de empresas
- Regularización de migrantes
- Apoyo al movimiento antifascista
- Referéndum sobre la monarquía
Vaya, han dejado el feminismo en un segundo plano
No como los de POX que se preocuparan por los problemas reales como los toros, procesiones y pagar los pufos de Florentino con el Madrid.
con los poquitos votos que tienen han hecho mas que PP y PSOE en muchos años, por los trabajadores
Supongo que ese afan por acabar con ella por parte de Podemos es por conseguir todos esos meritos para los trabajadores...
No veo al PSOE aceptando NINGUNO de esos seis puntos. ¿Vosotros?
Y después incumplir lo pactado tras la investidura.
Esto es un absurdo. El problema con la vivienda debe abordarse con medidas de calado incidiendo en la construcción / compra de vivienda pública y con leyes para impedir que fondos buitre, especuladores y viviendas turisticas acaparen la vivienda que debería estar a disposición de la gente
Lo de podemos es para hacerselo mirar, yo les vote esperando un cambio y lo unico que me dieron fueron indultos a secuestradoras y soplapolleces.
Y siguen en la misma linia a mi no me vuelven a engañar, volvere al partido por la legalizacion de la marhuana por lo menos ellos tiene. un plan y no solo propuestas
Lo único bueno, es que nadie puede negar que su intención es mejorar las cosas. Otra cosa es que sepan cómo
Imbéciles