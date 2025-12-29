edición general
Suspendido en religión

Viñeta de riki Blanco del 29 de diciembre de 2025

etiquetas: religión , educación , laicismo
2 comentarios
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Si no la cuestionara, tendría un sobresaliente asegurado.
Furiano.46 #2 Furiano.46
Otro suspenso, me cago en dios! Oh, wait :troll:
