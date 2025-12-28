edición general
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal

"Hay un letrero bien claro que pone 'puerto cerrado'", lamenta el regidor de Riosa

Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Se echa (y con razón) mucha mierda por la falta de responsabilidades de las autoridades, pero el tema de la responsabilidad individual de los ciudadanos es un melón que va haciendo falta abrir.

Y con llamarlos "mayorín" no lo solucionamos, démosles el apelativo que realmente merecen: "gilipollas".
#5 gershwin
#3 hace falta hacer pagar por los medios que mueven por imprudencia
#6 Tronchador.
#5 ¿No se hace?
#8 gershwin
#6 en ciertas comunidades y no siempre... y mayormente si entra Salvamento.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#5 Pero alguien tiene que salir a salvarles el culo. Y eso no tiene precio sobretodo si le pasa algo al que sale al rescate.
#11 gershwin
#10 gastos "y multón" que me faltó.. y no sólo por los rescatadores si no por el coste de oportunidad de que esté ahí y no en otro sitio.
#12 gershwin *
#7 bien sancionado está.. porque no está para eso y si fuera imprudencia que paguen los gastos y multón. Porque luego lamentamos otros mayorines: "pues yo la oigo respirar bien (…)” “¿usted se encuentra tan malita como para tener que quitar un médico de un accidente de tráfico para mandárselo a usted?”
Una emergencia se atiende lo primero, no se da moralina de cómo se ha llegado a ella.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
#7 Misma accion, mismo puerto, mismas condiciones meteorologicas...y hasta mismo supervisor del 112 al que sancionaron (lo pone el articulo)
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
No hay mas tontos...

...porque suben todos al Angliru.
#7 Astur_
#4 son dos tontos distintos... en esa acabaron sancionando al que cogio el telefono en el 112...
Milmariposas #1 Milmariposas
Analfabetismo funcional... :wall:
#13 Astur_ *
edito
