·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6346
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
4376
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
3837
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
5394
clics
El Mundo (...del Bulo)
3702
clics
Villamanín, el día después: tres décimos cobrados y bajo sospecha, desconfianza, calles vacías y la sensación de que "el acuerdo verbal saltará por los aires"
más votadas
639
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
493
Moreno Bonilla abandona la sanidad pública infantil: vacunas de pago y niños sin pediatras
346
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
375
Las ovejas han abrazado al lobo
343
La CIA es una organización terrorista [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
193
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
"Hay un letrero bien claro que pone 'puerto cerrado'", lamenta el regidor de Riosa
|
etiquetas
:
angliru
,
riosa
,
hielo
,
112
,
alcalde
,
asturias
,
4x4
9
2
0
K
101
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
101
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Golan_Trevize
Se echa (y con razón) mucha mierda por la falta de responsabilidades de las autoridades, pero el tema de la responsabilidad individual de los ciudadanos es un melón que va haciendo falta abrir.
Y con llamarlos "mayorín" no lo solucionamos, démosles el apelativo que realmente merecen: "gilipollas".
4
K
47
#5
gershwin
#3
hace falta hacer pagar por los medios que mueven por imprudencia
0
K
11
#6
Tronchador.
#5
¿No se hace?
0
K
7
#8
gershwin
#6
en ciertas comunidades y no siempre... y mayormente si entra Salvamento.
0
K
11
#10
Atusateelpelo
#5
Pero alguien tiene que salir a salvarles el culo. Y eso no tiene precio sobretodo si le pasa algo al que sale al rescate.
0
K
16
#11
gershwin
#10
gastos "y multón" que me faltó.. y no sólo por los rescatadores si no por el coste de oportunidad de que esté ahí y no en otro sitio.
0
K
11
#12
gershwin
*
#7
bien sancionado está.. porque no está para eso y si fuera imprudencia que paguen los gastos y multón. Porque luego lamentamos otros mayorines:
"pues yo la oigo respirar bien (…)” “¿usted se encuentra tan malita como para tener que quitar un médico de un accidente de tráfico para mandárselo a usted?”
Una emergencia se atiende lo primero, no se da moralina de cómo se ha llegado a ella.
1
K
20
#9
Atusateelpelo
*
#7
Misma accion, mismo puerto, mismas condiciones meteorologicas...y hasta mismo supervisor del 112 al que sancionaron (lo pone el articulo)
0
K
16
#2
Atusateelpelo
No hay mas tontos...
...porque suben todos al Angliru.
0
K
16
#4
Atusateelpelo
*
#2
Por cierto, relacionada (2018):
www.meneame.net/story/ya-somos-mayorinos-respuesta-112-atrapados-playe
0
K
16
#7
Astur_
#4
son dos tontos distintos... en esa acabaron sancionando al que cogio el telefono en el 112...
0
K
10
#1
Milmariposas
Analfabetismo funcional...
0
K
14
#13
Astur_
*
edito
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y con llamarlos "mayorín" no lo solucionamos, démosles el apelativo que realmente merecen: "gilipollas".
Una emergencia se atiende lo primero, no se da moralina de cómo se ha llegado a ella.
...porque suben todos al Angliru.