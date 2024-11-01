edición general
Catalá borra masivamente contratos en plena investigación de la Fiscalía y tras la intervención de la UCO

Hecho llamativo el que se ha producido en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la popular María José Catalá. Tal y como denunciaba a principios de la semana el concejal socialista, Javier Mateo, recientemente ha desaparecido de la plataforma municipal de Transparencia toda la documentación, contratos y actuaciones de Valencia Activa, la fundación pública investigada por la Fiscalía Provincial y la UCO, la cual fue creada por el Consistorio Municipal y que se puso en marcha con el objetivo de fomentar el empleo.

6 comentarios
smilo
Borrado y amartillado los discos,marca PP
2
concentrado
Al FGE por menos le ha caído la del pulpo pero ésta, al estar en lado correcto de la historia, se irá de rositas.
1
Tontolculo
Tiene suerte de ser del pp, que si la llegan a pillar la Uco y la sala segunda del supremo ya vería ella
1
luspagnolu
"La investigación abierta por presuntas irregularidades llevó a la disolución hace unos meses de la fundación para el fomento del empleo, de la cual era responsable Juan Manuel Badena, concejal de Vox."
0
ochoceros
La transparencia para el acceso público a los datos de su gestión es el mayor enemigo de la ultraderecha.
0
Uge1966
Lo marca el protocolo...
0

