Catalá borra masivamente contratos en plena investigación de la Fiscalía y tras la intervención de la UCO

Hecho llamativo el que se ha producido en el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la popular María José Catalá. Tal y como denunciaba a principios de la semana el concejal socialista, Javier Mateo, recientemente ha desaparecido de la plataforma municipal de Transparencia toda la documentación, contratos y actuaciones de Valencia Activa, la fundación pública investigada por la Fiscalía Provincial y la UCO, la cual fue creada por el Consistorio Municipal y que se puso en marcha con el objetivo de fomentar el empleo.