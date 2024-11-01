¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)

Imagina que alguien te envía un correo electrónico de agradecimiento y el destinatario se indigna tanto que empieza a utilizar palabrotas. Eso sería inapropiado y totalmente grosero, ¿verdad? Sí... pero no siempre. Al contrario, puede resultar satisfactorio hasta cierto punto, especialmente cuando se trata de una chapuza de la IA. El legendario informático Rob Pike se enfureció por un correo electrónico que recibió en el que se le agradecía sus contribuciones.
rob pike , ia
Saber que han entrenado su mierda con mi código para intentar sustituirme es una ironía máxima.
Unfortunately, this isn’t a dystopian prediction anymore. This is the direction we are heading into 2026."
