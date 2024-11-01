El mayor cable eléctrico submarino de Europa: España exportará su energía a Irlanda

España tiene tanta energía solar y eólica que ya no sabe dónde almacenarla. Irlanda, mientras tanto, necesita desesperadamente fuentes estables de electricidad verde. La solución: un ambicioso cable submarino que conectará ambos países a través del Atlántico. Este «puente eléctrico», que podría estar operativo en 2030, permitirá exportar el excedente renovable español y reforzará la seguridad energética europea. Un proyecto que transformará el mapa energético del continente.