Luz verde al plan de 1000 km por el lecho submarino para conectar España con Irlanda

España e Irlanda han anunciado el inicio de un ambicioso proyecto para construir un interconector eléctrico submarino que unirá directamente las redes de ambos países. La iniciativa, presentada esta semana, pretende fortalecer la cooperación energética europea y aumentar la integración de las energías renovables en el mercado común.
| etiquetas: cable submarino , electricidad , españa , irlanda
