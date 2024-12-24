edición general
Luz verde al plan de 1000 km por el lecho submarino para conectar España con Irlanda

España e Irlanda han anunciado el inicio de un ambicioso proyecto para construir un interconector eléctrico submarino que unirá directamente las redes de ambos países. La iniciativa, presentada esta semana, pretende fortalecer la cooperación energética europea y aumentar la integración de las energías renovables en el mercado común.

comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Israel, Estados Unidos, PP, Vox montando un nordstream en 3, 2, 1
sxentinel #3 sxentinel
#1 Piensa mas bien en Francia e Italia, que son los que históricamente han mantenido a España aislado del resto de Europa.
santim123 #4 santim123
#1 Lo de PP espérate a ver qué consejo de administración de compañía eléctrica sale ganando.
enochmm #7 enochmm
Es lo que tiene que Francia paralice nuestra conexión con Europa, y habrá que buscar más vías.
Cehona #8 Cehona
#7 Nosotros abrimos las puertas a Ouigo por imperativo UE, pero Francia no abre las puertas a Renfe de la misma manera, con la UE mirando a la luna.
Gry #2 Gry
Los ingleses están planeando hacer lo mismo con Marruecos.

energia.reporteindigo.com/renovable/Conoce-Xlinks-proyecto-de-energia-
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Ese proyecto se paralizó en junio de este año.
El gobierno del Reino Unido decidió no avanzar con un Contrato por Diferencia (CfD) para el Proyecto Energético Marruecos – Reino Unido
xlinks.co/morocco-uk-power-project/
ElBeaver #6 ElBeaver
Más bien Rusia, que es la que anda cortando cables.
