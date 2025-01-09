·
168
meneos
1955
clics
Sánchez anuncia un abono único de transportes para viajar por todo el país: 60 euros/mes para adultos, 30€ para menores de 26 años
Sánchez anuncia un abono único de transportes para viajar por todo el país: 60 euros/mes para adultos, 30€ para menores de 26 años
|
etiquetas
:
bono
,
transporte
,
españa
,
viaje
Comentarios destacados:
#9
#3
"Necesitamos que todas las administraciones, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas también colaboren"
Adivina.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
CharlesBrowson
cuidao con los ansias, que con tal de amortizar los 60 pavos van a dar mas vueltas que un tonto en una feria
20
K
182
#1
davidvsgoliat
"Yo si el autobús es comunita no me subo".
14
K
109
#2
A_S
#1
Creo que solo vale para el autobús de San Fernando
0
K
9
#56
Macadam
*
#1
Peor, suben negritos y panchitos. Y no se sientan al fondo del bus
6
K
22
#103
omega7767
#56
que racista suena este comentario
2
K
34
#139
Macadam
#56
Prometo para el próximo comentario llenarlo de caritas y evitamos lo dilemas de Poe
0
K
10
#124
Quaid
#1
vendo coche
0
K
20
#3
Abcdefghijklm
*
Si es lo de Greenpeace,...
" abono único de transporte que permita a la gente moverse por todos los rincones de nuestro territorio usando todos los medios de transporte público disponibles: buses, trenes, metros, tranvías, ferries, bicicletas públicas, etc."
es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/abono-unico-transp
11
K
106
#9
Cehona
#3
"Necesitamos que todas las administraciones, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas también colaboren"

Adivina.
Adivina.
33
K
277
#16
Abcdefghijklm
#9
Pues que las del PP les van a decir que si quieren eso que les de más dinero
0
K
7
#19
Cehona
#16
Preocupados por sus ciudadanos.
0
K
14
#59
lameiro
#16
Y los ciudadanos podrán cambiar los gobiernos de esas comunidades autónomas y ayuntamientos.
0
K
10
#65
ostiayajoder
*
#16
No. Directamente no lo van a hacer.
Ni te flipes
1
K
18
#79
Abcdefghijklm
#65
yo creo que con las comunidades socialistas ya está hablado, en Asturias y Cataluña ya tienen integracion de transportes
0
K
7
#104
Seyker
#16
Aquí en Gijón tenemos a Foro que se negó a aplicar la Zona de Bajas Emisiones y ahora todo el mundo usa para el billete la CTA, técnicamente el Principado está financiando más el transporte público de la ciudad que el propio ayuntamiento, pero como no hay consecuencias...
0
K
10
#52
Claustronegro
#3
Greenpeace no entiende el concepto de que las competencias están repartidas y ponen un mensaje único en todos los países sin ver la viabilidad. No dudo que pueda funcionar en transportes interurbanos que gestione la Administración Central, pero si no se hace algo con el Metro y el bus que se gesitonan por Comunidades y por Localidades o mancomunidades de transporte, no servirá más que para viajecitos escapada o gente que cambie de provincia para trabajar
0
K
11
#61
Abcdefghijklm
#52
Sí que lo entiende, en Alemania también están separadas
4
K
44
#121
metalico_zgz
#61
#52
Aún digo más, mucho antes del Deutschlandticket ya había consorcios en cada área metropolitana con tarifas unificadas. En cada consorcio tienes varias empresas diferentes. Desde hace décadas existen los tickets de cada región, pudiendo haber en cada región varios de estos consorcios incluso cogiendo medios de transporte de regiones aledañas. Y se las han sabido apañar.
0
K
10
#62
Wolfgang
#52
Sí, sí que lo entiende. De hecho lo explica en el link.
1
K
22
#105
tierra_del_hielo
#52
en la mayoria de paises las competencias estan repartidas.
1
K
17
#39
RanaPaca
#29
no, no es cierto. Es bastante similar a España, donde hay empresas a nivel nacional, de bundesland, de región, de ciudad..
8
K
75
#60
UnoYDos
#43
#51
#39
La verdad es que de ese tema no tengo ni idea. Me limite a preguntarle a la IA y me dijo esto:
En Alemania, el órgano principal con competencias de transporte es el
Ministerio Federal de Digital y Transporte (BMDV), que formula la política nacional y supervisa la infraestructura, mientras que agencias federales como la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) regulan aspectos como ferrocarriles y telecomunicaciones, y la BFU investiga accidentes aéreos, mostrando una estructura federalizada donde el nivel federal y los estados (Länder) comparten responsabilidades.
0
K
8
#70
UnoYDos
*
#68
Es probable que tengáis razón, como señalo en
#60
no tengo ni idea del tema. Eso sí, sigo queriendo una respuesta a las preguntas. Porque las compañias no van a querer palmar pasta, da igual que sean publicas. El mantenimiento y el gasto por viaje hay que costearlo de alguna manera. No digo que tengas que contestarme tu
0
K
8
#91
powernergia
#70
Supongo que lo financiará el estado, como otras subvenciones a la movilidad que han estado funcionando después del inicio de la guerra de Ucrania.
1
K
19
#96
Seat127
#70
Pues como han dicho más arriba, se hará de forma similar a como funciona el Consorcio de Transportes de Madrid, donde se reparte el importe de los abonos mensuales entre todas las compañías que participan en función de su uso (e imagino, que eso no lo sé, que con alguna compensación adicional vía presupuestos).
1
K
15
#4
eipoc
Otro éxito de Ayuso.
6
K
64
#108
AGlC
#4
El éxito de la arpía será no apoyarlo en Madriz
0
K
7
#10
UnoYDos
Pregunto desde la ignorancia. ¿Cuanto dinero recibirá cada compañía y como saben cuanto pagar a cada una? ¿Les pagaremos en base a previsiones de uso? ¿o como funciona todo esto? ¿Alguien sabe algo?
6
K
57
#15
DrEvil
#10
Mientras se hable de eso unos días... ya cumple la función que ha de cumplir.
No esperes un análisis técnico de nada, ni una propuesta con ese tipo de detalles que pides.
Se lo ha sacado de la chistera, como los magos. Es sólo para que no se hable de cuantos Charlie Sheen ha tenido en el ejecutivo.
13
K
99
#40
maria1988
#10
En Madrid ya hay abono transporte que cubre distintas compañías (metro, cercanías y bus). Supongo que harán algo parecido.
Cc.
#15
#27
3
K
43
#42
pushakk
*
#15
qué razón tienes, como las sucesivas subidas del SMI, la excepción ibérica, la subida de las pensiones, devolver los productos básicos al IVA reducido, el impuesto a las eléctricas, quitar el IVA a los combustibles o la energía y los ERTES durante el COVID, financiar las partidas para dependencia y todo lo demás que han hecho.
Todo propuestas sin fundamento y lanzadas sin ton ni son que iban a hundir el empleo y romper España y no como esos otros partidos muy españoles y mucho españoles…
» ver todo el comentario
6
K
56
#116
Perete78
#42
y la vivienda,
0
K
7
#53
nemesisreptante
#15
está dando un paso más en la dirección en la que se lleva avanzando desde hace años. Ya lo hacen en muchos sitios y está claro que en uons años lo tendremos para todo europa pero para vosotros es un conejo en una chistera, no podeis ser más simples.
2
K
28
#27
Abcdefghijklm
*
#10
Supongo que lo harán como en Alemania, que ya está implantado
5
K
51
#29
UnoYDos
#27
Ya, porque allí las competencias las tiene un organismo central. No es nuestro caso.
0
K
8
#43
BM75
#29
En Alemania la competencias existen principalmente a nivel regional...
3
K
34
#51
Dakxin
#29
en Alemania lo unico centralizado que tenemos es el ejercito, aduanas y poco mas
2
K
22
#68
powernergia
#29
En Alemania hay estados federales y funciona muy parecido a aquí, en este caso seguramente mas descentralizado.
0
K
11
#101
glups
#10
La receta electronica funciona mas o menos asi. Cuando tu compras en una farmacia de otra comunidad autonoma esta comunidad le pide a la tuya el dinero. Tambien funciona con la sanidad cuando una persona es atendida en un hospital/centro de salud de otra comunidad. Lo gestiona el ministerio.
1
K
20
#126
EISev
#10
subvención a ALSA a la vista
0
K
12
#28
jaramero
Excelente propuesta.
Esto mejorará la calidad de vida de millones de españoles.
5
K
51
#35
Battlestar
#28
Como idea suena guay que te cagas. Ahora lo que falta ver es como se paga esto y como afecta a los servicios.
0
K
10
#64
jaramero
#35
en Alemania fue un éxito.
Pedro llega tarde, pero lo importante es llegar.
0
K
7
#38
este_no_es_eltraba
#28
medida claramente improvisada, de la que no han dicho nunca nada y que será de difícil aplicación.
Pero nada. Excelente ni más ni menos. Excelente será cuando este operativo esto y funcione correctamente.
Además, no es una medida progresista. A mí me parece bastante mal que la ayuda sea para todos igual independientemente de tu renta. Por qué esto, es lo contrario al progresismo.
4
K
-3
#47
BM75
#38
será de difícil aplicación
será de difícil aplicación

En Alemania existe. Tan difícil no será. Y allí las competencias también son principalmente de la regiones.
0
K
8
#88
este_no_es_eltraba
#47
alli no tienen las competencias las comunidades
0
K
8
#112
Abcdefghijklm
*
#88
En Alemania, las competencias en transporte público local y regional (ÖPNV y SPNV: buses, metros, tranvías, trenes regionales y cercanías)
están principalmente en manos de los 16 Länder (estados federados) y las autoridades locales/comunales.
Competencias principales
Los Länder son los responsables de planificar, organizar, licitar y financiar el transporte público regional (incluyendo trenes regionales como RE, RB y S-Bahn).
Las comunidades y ciudades (Landkreise y kreisfreie…
» ver todo el comentario
1
K
15
#131
BM75
#88
Se ha respondido ya varias veces en los hilos que SÍ.
0
K
8
#55
Abcdefghijklm
#38
claramente,...
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
1
K
13
#63
jaramero
#38
pides burocracia, pero eso no es progresista.
Un servicio de transporte así beneficiará a las rentas bajas que son las que lo utilizan de forna exhaustiva.
Ya no necesitarán una calculadora cada vez que se tenga que mover a toda la familia.
Tambièn será más fácil de subvencionar por parte de empresas.
3
K
29
#90
este_no_es_eltraba
#63
bueno, nada, pues los ricos se van a beneficiar más que esas familias.
Las ayudas sociales deben ser por renta, y en el mundo de hoy en día se puede hacer con cero burocracia.
1
K
1
#132
Abcdefghijklm
#90
los ricos no cogen el transporte público,...
0
K
7
#73
nemesisreptante
*
#38
llevan toda la legislatura (mejor dicho las dos) haciendo cosas con el trasporte publico y se sabe desde hace años que siguen esta dirección. Me encanta la cantidad de clase trabajadora en Meneame que no habeís cogido un bus o un tren en vuestra vida.
Es lo contrario al progresismo... claro que se subvencionen los medios de transporte que usan los mas pobres generalmente es lo contrario al progresismo.
1
K
19
#86
este_no_es_eltraba
#73
sabes por qué no cojo un bus? Por qué en mi pueblo lleva en decadencia más de 20 años.... Menos rutas, menos frecuecias, a horarios que nadie necesita y más caro que nunca.
0
K
8
#135
Abcdefghijklm
#86
pues no votéis al PP
0
K
7
#81
powernergia
*
#38
"medida claramente improvisada"
Esto se está implantando a nivel europeo, no es nada nuevo ni improvisado.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
"Por qué esto, es lo contrario al progresismo."
Tan poco progresista como la educación y la sanidad gratuitas.
El transporte público siempre ha estado muy subvencionado sin tener en cuenta la renta.
#28
#33
No entra el AVE.
5
K
56
#117
guuilesmiz
#33
#81
si no entra el AVE mi comentario anterior carece de sentido, pero es que el titular de la noticia es "viajar por todo el país", no "transporte metropolitano" que es lo que preocupa (y ocupa la cartera) de la mayoría de la ciudadanía
0
K
10
#84
oceanon3d
#38
Si: los que mas tienen son los que mas usan el tranporte publico ... y dos huevos duros.
Estas medidas solo funcionan si se hace universales y accesibles sin mierdas de papeleo. Mas cuando hay comunidades por medio.
1
K
16
#94
este_no_es_eltraba
#84
claro que sí.
Debe ser el nuevo progresismo de la progresía ...
Como poseía defender ayudas sociales que no son progresistas??
Seguro que eres mucho de izquierda ....
0
K
8
#13
DrEvil
Hay que admitir la capacidad de los políticos para hacer que se hable de lo que a ellos les conviene cuando a ellos les conviene.

Me parece acojonante. Ojalá supiese yo hacer eso...
Me parece acojonante. Ojalá supiese yo hacer eso...
3
K
38
#54
donsoul
El link no lleva a la noticia de la entradilla.
1
K
29
#6
Presi007
Pero sirve para el AVE?
1
K
28
#8
Vamohacalmano
#6
Claro, yo pienso viajar con mi pato, Alfred J. Cuak, por todo el país.
10
K
96
#12
torrrquemada
*
#6
Sí, si eres Nils Orguensonge.
21
K
184
#23
j-light
#12
Que recuerdos
3
K
33
#114
Elektr0
#12
Me has dado ganas de buscar la serie. Ni me acordaba de su nombre pero es Nils Holgersson
1
K
22
#17
Abcdefghijklm
#6
abono para Cercanías, Media Distancia (Renfe) y buses estatales
11
K
111
#48
RegiVengalil
#17
#6
ya entiendo.
Quieren sacar más pasta de medios de transporte que ya no usa ni el tato.

Empiezo a entender
Empiezo a entender
3
K
27
#83
chatOGT
#48
60 pavos no es sacar mas pasta, es aprovechar lo que tenemos.
1
K
17
#89
RegiVengalil
#83
es una estupidez que van a rentabilizar 4 en medios de transporte que van medio vacíos (autobuses, trenes de media distancia, etc)

La gran salida a la crisis de su gobierno
La gran salida a la crisis de su gobierno
2
K
8
#97
Abcdefghijklm
#89
grok (IA) dice esto:
El Gobierno de Pedro Sánchez ha estimado oficialmente que el abono único beneficiará a alrededor de 2 millones de personas, principalmente commuters habituales de Cercanías, Media Distancia y buses estatales que viajan con frecuencia entre ciudades o provincias (ej. Vigo-Santiago, Jerez-Sevilla, Madrid-Toledo, etc.).
Mi opinión personal
Creo que esa cifra de 2 millones es realista (incluso conservadora) para la fase inicial (solo servicios estatales en 2026):
…
» ver todo el comentario
1
K
17
#115
RegiVengalil
*
#97
ya existe el abono transportes en Madrid
Y gente que hace esos recorridos que dices no puede coger un regional porque es más lento que el caballo del malo.
Puro humo, ya no saben qué vender
Hasta Podemos acaba de decir que está "muerto" (si)
cc
#106
#107
2
K
12
#107
chatOGT
#89
estupidez la tuya.
Es la salida a la crisis del gobierno? No.
Es bueno para los españoles, especialmente para quien menos pasta tiene? Puede ayudar ecológicamente? Sí.
Pues eso.
0
K
10
#119
calvote
#89
En Galicia por ejemplo no existe tren de cercanías. Los trenes de media distancia no van medio vacíos
0
K
6
#111
AGlC
#83
Déjalo, es un troll de Octubre que en casa notica que cometa es para soltar alguna gilipollez.
0
K
7
#106
Escafurciao
#48
entonces, ¿no puedo ir en avión al pueblo? Comunistas.
0
K
8
#14
encurtido
No termino de creerme que todas las CCAA y ayuntamientos hayan sido capaces de, no solo coordinarse, sino directamente de aceptar esta propuesta.
3
K
27
#20
Abcdefghijklm
#14
Tras el anuncio veremos qué hacen, seguramente las comunidades socialistas se integrarán rápido. A ver qué hace Madrid
0
K
7
#41
topecb
#14
Y todos van a hacer la integración de un sistema nuevo ahora en navidades, no?
Me veo que va a ser para Renfe, Alsa y paro de contar.
0
K
10
#7
Vamohacalmano
Y si las CCAA, que tienen la competencia de los transportes ¿no quieren?
2
K
25
#21
Cehona
#7
Es su "libertad" si no quieren pedirlo.
www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-castilla-leon-qu
3
K
36
#26
Vamohacalmano
#21
Me refiero, si no tienes la competencia sobre algo, no legisles sobre ese algo. Si quieres legislar sobre ese algo, no le des las competencias a otro. Es que no tiene sentido, no puedes soplar y sorber a la vez.
2
K
22
#66
Abcdefghijklm
#26
No legisla, es voluntario para las CCAA, habrá unas que se adhieran y otras que no
0
K
7
#110
Vamohacalmano
#66
Buuuuuueno, digo yo que esa iniciativa y ese dinero estará respaldado por algo en un BOE no, por una orden, un decreto, un real decreto, un anexo a una ley anterior. Eso es legislar.
0
K
5
#69
mcfgdbbn3
*
#21
: Es que aquí está lo de
#BusCyL
, que de momento es gratis, también están renovando las estaciones de autobús, instalando pantallas en los autobuses y poniendo tótems informativos con energía solar. Las tarjetas de BusCyL de momento son códigos QR.
Lo que no ponen de momento son nuevas expediciones, sobre todo a primera hora, que puedas ir a trabajar o estudiar.
0
K
12
#127
glups
#7
Pues que diran que invaden sus competencias, y que les roban. Eso paso con la implantacion de la tarjeta sanitaria unica, que tenian que adaptar sus sistemas al nacional y se negaban.
1
K
15
#50
Ohtar
De poco sirve si después cercanías no funciona bien ni un puto día
2
K
25
#92
torrrquemada
#50
Cierto, pero que te puteen gastando 30/60€ al mes es menos doloroso que hacerlo por 150€ ó 200€ (sobretodo los que tenemos una hora o más de crecanias/media distancia)
0
K
8
#25
del_dan
Como tapo como roban los mios.
Moverse es barato
2
K
20
#57
chewy
que me avisen cuando vayan a hacerlo con la tarjeta sanitaria.
mientras... esto es una medida de mierda. ah que si me voy de madrid a barcelona de vacaciones voy a poder coger el bus... y ahorrarme 3€. ah no Los precios del Abono Transporte de Madrid varían por zonas y tipo de abono, con tarifas mensuales que van desde 32,70 € (Zona A) hasta 49,20 € (Zona C2/E1/E2), tras las actualizaciones de julio de 2025, siendo el Abono Joven 20 € (todo Madrid)

Encima más caro que el abono de transportes de madrid, nos mean en la cara y algunos dicen que llueve
Encima más caro que el abono de transportes de madrid, nos mean en la cara y algunos dicen que llueve
1
K
20
#99
torrrquemada
#57
No te preocupes, en Madrid, al igual que en Cataluña, habrá una bonificación sobre la tarifa; como ya se ha hecho anteriormente.
0
K
8
#44
Kishiro
Otia, llevo un tiempo sin entrar a los comentarios de menéame... ¿Desde cuándo esto se ha convertido en el feed cuñaopobrefascista que ya tengo en mi Facebook?
2
K
18
#80
listillo
*
¿Y es para el AVE y el tren también?
Ahora estaría bien la idea esa de los de podemos, de un supermercado estatal como lo de la sanidad publica pero la alimentación pública de calidad y a precios asequibles.
Estaría también bien que se bloqueara la entrada de dinero extranjero en el mundo vivienda para tirar los precios acorde a los salarios.
1
K
16
#36
angelitoMagno
Genial, pero el enlace es erróneo, lleva a un "última hora"
0
K
13
#67
kurroman
Hay tenéis unas migajas para que sigais tragando. Lo de mejorar cercanías ya si eso para el que venga y mucho turbofacha y supermegaultra derecha.

Tremendo artículo.
Tremendo artículo.
1
K
13
#49
DatosOMientes
¡Oh, miren eso!
0
K
11
#87
oceanon3d
#49
Tu no verías ni a un elefante en una cacharreria ... me da que tu sesgo ideológico te impide ser razonable.
0
K
8
#33
guuilesmiz
Y por qué la ciudadanía tenemos que financiar los viajes "por todo el país" en AVE (que al final ya sabemos quien lo utiliza, sobre todo gente de negocios)? No hay cosas más importantes que hacer y que afectan a todos y no solo a una parte, como arreglar la sanidad, educación, etc.?
0
K
10
#82
Abcdefghijklm
#33
el AVE no entra por ahora, no se ha mencionado
1
K
17
#85
Berni1978
Eso no nos ayuda a la mayoría. Ponte con la vivienda y educación, porque con la sanidad y trabajo ya están haciendo algo las ministras.
0
K
9
#78
oceanon3d
Con el dinero de tus impuestos y los míos ... y que modifiquen los tramos para que los que mas tienen mas paguen.
A ver que dice el PP y sus cipayos tertulianos ... no espero nada acotado a la lógica.
0
K
8
#74
bizcobollo
¿Cómo se viaja por el país en cercanías o en autobuses municipales?
0
K
7
#76
dclunedo
Incluye la ruta Moncloa-Ferraz-Soto del Real añadió.....
2
K
7
#93
fingulod
¿Cómo se hace con los abonos transportes existentes?* Pues supongo que se hará exactamente igual.
* Depende de cada caso se paga diferente. Pero no se suele pagar por previsiones, se suele pagar por viajero, viajes o km recorridos.
0
K
7
#45
Cilantro
Molará ver cómo lo usa la toda españa para montarle manifestaciones en ferraz cada domingo.
0
K
7
#77
torrrquemada
#45
Los que irían a Ferraz a manifestarse los domingos son alérgicos al transporte público.
0
K
8
#37
Dedalos
Y con las Islas o entre las islas, también?
0
K
6
#11
poxemita
Y tenemos el pernil navideño.
Gracias Pedro.
2
K
5
#34
este_no_es_eltraba
No paran de improvisar. Esta claro que esta medida la sacan sin pensar.
Y recordar que esta es la legislatura de la vivienda.
1
K
1
#58
Abcdefghijklm
#34
que sí,...
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
3
K
32
#138
BM75
#34
Todo mal siempre,¿verdad?
0
K
8
#72
Yqsyo
El PSOE comprando votos, como siempre
1
K
-1
#95
m32
Si es que voy a tener que dar la razón a los frikis que dicen que esto es una dictadura Bolivariana. Que salen casos de corrupción, de la chistera saco ayudas con el dinero del contribuyente. Que se dejen de ayudas y que me bajen el IRPF que ya me pagaré yo mi autobús si es que lo uso.
1
K
-1
#18
elsnons
*
Otro conejo de la chistera cuando P Schez está sumido en sus problemas de corrupción.
Los liberales pueden estar tranquilos mientras Puigdemont gobierna España a favor de los catalanes y de forma transversal para el resto de españoles de la derecha del pp y VOX.
En cuanto a los demás socios de gobierno a callar y a tragar que para eso cobran cada mes
7
K
-1
#22
Abcdefghijklm
#18
el conejo llevaba asomando las orejas ya hace bastante,...
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
4
K
39
#32
fusta
*
#18
,
#24
perdonad, creo que os habéis perdido, diría que queríais ir a esta otra 'web' -->
www.periodistadigital.com/
(ojo con lo de 'periodista' en la URL, a veces algunas webs dicen que son periodistas pero no lo son
¡que no os embauquen!)
(Trop tard...)
0
K
6
#71
Ehorus
#18
se acercan elecciones... hay que sacarse medidas
sociales
, no será la última.
A ver si esta vez consigue derogar la ley mordaza y la reforma del trabajo de rajoy
0
K
9
#113
Breogan_Urbano
#18
Tu ignorancia da vergüenza ajena, esto lleva en trámite mucho tiempo, además cuando gobierne el PP le cambiará el nombre y dirán que lo han hecho ellos, para mayor vergüenza ajena de la derechita cobarde.
Además insinúas que los políticos que no son socios del gobierno trabajan gratis, lo cual ya no es de vergüenza, es para preocuparse de que tus padres sean hermanos y no te lo hayan dicho.
De Puigdemont no digo nada, a ese le mantenéis vivo vosotros, como a la ETA, os gusta Cataluña y…
» ver todo el comentario
0
K
7
#98
MonoMico
Pedro Sánchez = Hijo de Fruta
2
K
-8
#24
numantino
Estás preparando la huida del pais Pedro??
Que poco te queda…. Que poquito para acompañar a tus amigos del Peugeot. Ya verás que bien lo pasais en chirona
11
K
-50
#30
DrEvil
#24
Cuando pienso en el Peugeot a mí me viene a la cabeza una mezcla de Airbag y Torrente
0
K
8
#31
Fernando_x
#24
lo vemos dentro de un año, vale?
1
K
22
#46
Bhuvaya
#24
si escuece es que está curando
3
K
35
#75
wictor69
#24
las ganas que tú tienes, vais muy subiditos por el carril de la derecha pero tened cuidado no vaya a ser que en las próximas generales os pase como en las últimas y luego vienen los lloros
0
K
7
#100
MonoMico
#24
Noooo! Fascista! Nuestro presi es el más guapo del mundo y él nunca ha mentido ni robado!
0
K
6
Adivina.
" abono único de transporte que permita a la gente moverse por todos los rincones de nuestro territorio usando todos los medios de transporte público disponibles: buses, trenes, metros, tranvías, ferries, bicicletas públicas, etc."
es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/abono-unico-transp
Adivina.
Ni te flipes
En Alemania, el órgano principal con competencias de transporte es el
Ministerio Federal de Digital y Transporte (BMDV), que formula la política nacional y supervisa la infraestructura, mientras que agencias federales como la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) regulan aspectos como ferrocarriles y telecomunicaciones, y la BFU investiga accidentes aéreos, mostrando una estructura federalizada donde el nivel federal y los estados (Länder) comparten responsabilidades.
No esperes un análisis técnico de nada, ni una propuesta con ese tipo de detalles que pides.
Se lo ha sacado de la chistera, como los magos. Es sólo para que no se hable de cuantos Charlie Sheen ha tenido en el ejecutivo.
Cc. #15 #27
Todo propuestas sin fundamento y lanzadas sin ton ni son que iban a hundir el empleo y romper España y no como esos otros partidos muy españoles y mucho españoles… » ver todo el comentario
Esto mejorará la calidad de vida de millones de españoles.
Pedro llega tarde, pero lo importante es llegar.
Pero nada. Excelente ni más ni menos. Excelente será cuando este operativo esto y funcione correctamente.
Además, no es una medida progresista. A mí me parece bastante mal que la ayuda sea para todos igual independientemente de tu renta. Por qué esto, es lo contrario al progresismo.
En Alemania existe. Tan difícil no será. Y allí las competencias también son principalmente de la regiones.
Competencias principales
Los Länder son los responsables de planificar, organizar, licitar y financiar el transporte público regional (incluyendo trenes regionales como RE, RB y S-Bahn).
Las comunidades y ciudades (Landkreise y kreisfreie… » ver todo el comentario
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
Un servicio de transporte así beneficiará a las rentas bajas que son las que lo utilizan de forna exhaustiva.
Ya no necesitarán una calculadora cada vez que se tenga que mover a toda la familia.
Tambièn será más fácil de subvencionar por parte de empresas.
Las ayudas sociales deben ser por renta, y en el mundo de hoy en día se puede hacer con cero burocracia.
Es lo contrario al progresismo... claro que se subvencionen los medios de transporte que usan los mas pobres generalmente es lo contrario al progresismo.
Esto se está implantando a nivel europeo, no es nada nuevo ni improvisado.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
"Por qué esto, es lo contrario al progresismo."
Tan poco progresista como la educación y la sanidad gratuitas.
El transporte público siempre ha estado muy subvencionado sin tener en cuenta la renta.
#28
#33 No entra el AVE.
Estas medidas solo funcionan si se hace universales y accesibles sin mierdas de papeleo. Mas cuando hay comunidades por medio.
Debe ser el nuevo progresismo de la progresía ...
Como poseía defender ayudas sociales que no son progresistas??
Seguro que eres mucho de izquierda ....
Me parece acojonante. Ojalá supiese yo hacer eso...
Quieren sacar más pasta de medios de transporte que ya no usa ni el tato.
Empiezo a entender
La gran salida a la crisis de su gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez ha estimado oficialmente que el abono único beneficiará a alrededor de 2 millones de personas, principalmente commuters habituales de Cercanías, Media Distancia y buses estatales que viajan con frecuencia entre ciudades o provincias (ej. Vigo-Santiago, Jerez-Sevilla, Madrid-Toledo, etc.).
Mi opinión personal
Creo que esa cifra de 2 millones es realista (incluso conservadora) para la fase inicial (solo servicios estatales en 2026):… » ver todo el comentario
Y gente que hace esos recorridos que dices no puede coger un regional porque es más lento que el caballo del malo.
Puro humo, ya no saben qué vender
Hasta Podemos acaba de decir que está "muerto" (si)
cc #106 #107
Es la salida a la crisis del gobierno? No.
Es bueno para los españoles, especialmente para quien menos pasta tiene? Puede ayudar ecológicamente? Sí.
Pues eso.
Me veo que va a ser para Renfe, Alsa y paro de contar.
www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-castilla-leon-qu
Lo que no ponen de momento son nuevas expediciones, sobre todo a primera hora, que puedas ir a trabajar o estudiar.
Moverse es barato
mientras... esto es una medida de mierda. ah que si me voy de madrid a barcelona de vacaciones voy a poder coger el bus... y ahorrarme 3€. ah no Los precios del Abono Transporte de Madrid varían por zonas y tipo de abono, con tarifas mensuales que van desde 32,70 € (Zona A) hasta 49,20 € (Zona C2/E1/E2), tras las actualizaciones de julio de 2025, siendo el Abono Joven 20 € (todo Madrid)
Encima más caro que el abono de transportes de madrid, nos mean en la cara y algunos dicen que llueve
Ahora estaría bien la idea esa de los de podemos, de un supermercado estatal como lo de la sanidad publica pero la alimentación pública de calidad y a precios asequibles.
Estaría también bien que se bloqueara la entrada de dinero extranjero en el mundo vivienda para tirar los precios acorde a los salarios.
Tremendo artículo.
A ver que dice el PP y sus cipayos tertulianos ... no espero nada acotado a la lógica.
* Depende de cada caso se paga diferente. Pero no se suele pagar por previsiones, se suele pagar por viajero, viajes o km recorridos.
Gracias Pedro.
Y recordar que esta es la legislatura de la vivienda.
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
Los liberales pueden estar tranquilos mientras Puigdemont gobierna España a favor de los catalanes y de forma transversal para el resto de españoles de la derecha del pp y VOX.
En cuanto a los demás socios de gobierno a callar y a tragar que para eso cobran cada mes
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-09/espana-planea-un-billete-
(Trop tard...)
A ver si esta vez consigue derogar la ley mordaza y la reforma del trabajo de rajoy
Además insinúas que los políticos que no son socios del gobierno trabajan gratis, lo cual ya no es de vergüenza, es para preocuparse de que tus padres sean hermanos y no te lo hayan dicho.
De Puigdemont no digo nada, a ese le mantenéis vivo vosotros, como a la ETA, os gusta Cataluña y… » ver todo el comentario
Que poco te queda…. Que poquito para acompañar a tus amigos del Peugeot. Ya verás que bien lo pasais en chirona