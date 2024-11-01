·
16
meneos
47
clics
A Dios rogando y a las familias lastimando
Carta abierta de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
etiquetas
dana
29-o
mazón
feijóo
dios
asociación víctimas
familias
carta abierta
actualidad
#2
Supercinexin
Pero les volveremos a votar en las próximas autonómicas/municipales porque perroSanshe nosequé.
3
K
61
#5
laruladelnorte
No todo vale Sr. Feijóo ni siquiera para usted. Los ciudadanos particulares, los de verdad, estamos hartos de que se nos infrinja dolor y se cause muerte por las políticas que llevan a cabo. Y no es venganza como ahora están intentando vender el argumentario desde su partido, es verdad y justicia. Su proceder sí que se aproxima más a la venganza.
Venganza dice sin pudor el moinante de frijol...las familias tienen todo el derecho a exigir justicia para sus muertos,nada se los va a devolver pero al menos que su muerte no haya sido en vano.
2
K
40
#3
kinz000
Malnacidos podridos.
2
K
39
#4
elsnons
*
El fenómeno Ayuso con sus mayorías absolutas y victorias politicasha afectado gravemente las ediciones de tabloides digitales como el diario , el plural o público , con temas políticos monocordes y redundantes . Están desquiciados por culpa de Moncloa y su legión de asesores.
0
K
11
#1
Tarod
El plural ya sabes…
0
K
10
#6
oceanon3d
*
#1
Ya ... lo que tú digas.
Es una carta de la víctimas. Supongo que para algunos víctimas politizadas de segunda. Que los muertos que no interesen que no se vean.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
