A Dios rogando y a las familias lastimando

A Dios rogando y a las familias lastimando

Carta abierta de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

| etiquetas: dana , 29-o , mazón , feijóo , dios , asociación víctimas , familias , carta abierta
6 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Pero les volveremos a votar en las próximas autonómicas/municipales porque perroSanshe nosequé.
#5 laruladelnorte
No todo vale Sr. Feijóo ni siquiera para usted. Los ciudadanos particulares, los de verdad, estamos hartos de que se nos infrinja dolor y se cause muerte por las políticas que llevan a cabo. Y no es venganza como ahora están intentando vender el argumentario desde su partido, es verdad y justicia. Su proceder sí que se aproxima más a la venganza.

Venganza dice sin pudor el moinante de frijol...las familias tienen todo el derecho a exigir justicia para sus muertos,nada se los va a devolver pero al menos que su muerte no haya sido en vano.
Malnacidos podridos.
Malnacidos podridos.
elsnons #4 elsnons *
El fenómeno Ayuso con sus mayorías absolutas y victorias politicasha afectado gravemente las ediciones de tabloides digitales como el diario , el plural o público , con temas políticos monocordes y redundantes . Están desquiciados por culpa de Moncloa y su legión de asesores.
El plural ya sabes…
El plural ya sabes…
oceanon3d #6 oceanon3d *
#1 Ya ... lo que tú digas.

Es una carta de la víctimas. Supongo que para algunos víctimas politizadas de segunda. Que los muertos que no interesen que no se vean.
