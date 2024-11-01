·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3648
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
4278
clics
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"
3870
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
3486
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4685
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
más votadas
570
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”
416
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
374
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
324
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
242
Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
121
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
La cadena de Fuencarral completó este domingo el quinto peor día de su historia, hallando en la madrugada un punto crítico y preocupante.
|
etiquetas
:
telecinco
,
audiencia
,
share
11
3
0
K
357
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
357
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MiguelDeUnamano
No todo iban a ser malas noticias.
8
K
90
#9
minossabe
Si es que desde que no ponen mamachichos la cosa se ha torcido mucho...
0
K
20
#10
Alcalino
El negocio de Telecinco es vender basura.
Y ahora ya no puede competir con la basura que venden las redes sociales.
1
K
15
#4
Herumel
Están esperando un cambio de gobierno y volver a montar unos informativos de casquería y así remontar un poco.
0
K
12
#1
dunachio
T5 se ha hecho un Toni Cantó. Felicidades a ambos.
0
K
11
#7
vviccio
La audiencia les da igual, solo les importa recibir dinero de empresarios fachas.
0
K
10
#8
Furiano.46
Normal, se han tirado años haciendo que la gente coma mierda. Y por norma general, la gente se aburre de tragar mierda
0
K
10
#6
Celebrus
Creo que voy a ir poniendo una botella de cava en el frigorífico por si hay que celebrar algo más próximamente.
0
K
8
#3
CharlesBrowson
y yo sin cenar
0
K
7
#5
antesdarle
#3
mejor aún para brindar
0
K
13
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y ahora ya no puede competir con la basura que venden las redes sociales.