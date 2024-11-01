edición general
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos

La cadena de Fuencarral completó este domingo el quinto peor día de su historia, hallando en la madrugada un punto crítico y preocupante.

MiguelDeUnamano
No todo iban a ser malas noticias. :->
K 90
minossabe
Si es que desde que no ponen mamachichos la cosa se ha torcido mucho...
K 20
Alcalino
El negocio de Telecinco es vender basura.

Y ahora ya no puede competir con la basura que venden las redes sociales.
K 15
Herumel
Están esperando un cambio de gobierno y volver a montar unos informativos de casquería y así remontar un poco.
K 12
dunachio
T5 se ha hecho un Toni Cantó. Felicidades a ambos.
K 11
vviccio
La audiencia les da igual, solo les importa recibir dinero de empresarios fachas.
K 10
Furiano.46
Normal, se han tirado años haciendo que la gente coma mierda. Y por norma general, la gente se aburre de tragar mierda
K 10
Celebrus
Creo que voy a ir poniendo una botella de cava en el frigorífico por si hay que celebrar algo más próximamente.
K 8
CharlesBrowson
y yo sin cenar
K 7
antesdarle
#3 mejor aún para brindar :troll:
K 13

