Telecinco y Mediaset España, a punto de cerrar el peor año de su historia en audiencias

Tanto el grupo como su cadena principal ponen fin al peor ejercicio de su historia: un 24,5% de audiencia para Mediaset (a -1,6 puntos de su competidor directo, siendo la mayor distancia histórica) y un 9,4% para Telecinco. En el caso de la cadena supone su tercer año consecutivo en caída: 12'3% en 2022, 10'4% en 2023 y 9'8% en 2024.

4 comentarios
antesdarle #1 antesdarle
Y suficiente gente me parece, que le gusta la mierda.
Supercinexin #2 Supercinexin
Desde que quitaron Sálvame en verano de 2023 van cuesta abajo y sin frenos. Primero quisieron arreglarlo con el magazín facha de Anarrosa y la audiencia no se lo compró porque, por más que ladren los fachas que lo suyo es lo mejor, la gente pasa de ver contenidos derechistas en televisión. Luego pusieron a Joaquín Prat, políticamente aséptico, pero la gente ya se había largado y no volvió porque es aburrido y soso.

La realidad: Sálvame gustaba y era un formato que funcionaba, habiendo creado…   » ver todo el comentario
#3 Albarkas
Que den conciertos...
Lamantua #4 Lamantua
Ojalá no lleguen al 26.
