Telecinco y Mediaset España, a punto de cerrar el peor año de su historia en audiencias

Tanto el grupo como su cadena principal ponen fin al peor ejercicio de su historia: un 24,5% de audiencia para Mediaset (a -1,6 puntos de su competidor directo, siendo la mayor distancia histórica) y un 9,4% para Telecinco. En el caso de la cadena supone su tercer año consecutivo en caída: 12'3% en 2022, 10'4% en 2023 y 9'8% en 2024.