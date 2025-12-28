·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5562
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4192
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4245
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3904
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4042
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
371
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
486
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
306
A Dios rogando y a las familias lastimando
289
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa
537
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
24
clics
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
El gran desvío: 500 millones de euros de la Comunidad de Madrid hacia Quirón y Ribera Salud
|
etiquetas
:
sanidad
,
política
,
madrid
,
quirón
,
ribera salud
12
3
0
K
196
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
196
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
cocolisto
Todo sea por el pisaco de la IDA.
0
K
20
#5
malarte
Entregarles 500 millones de euros en plena crisis de atención primaria y con hospitales públicos al límite es una decisión política que prioriza el beneficio privado sobre el derecho universal a la salud.
Pero el problema en Madrid lo tiene la izquierda, que no es capaz de conectar con el electorado.
Electorado, que os den!!!!
1
K
20
#8
Ludovicio
#5
Y que le falta autocrítica, no se te olvide.
La derecha no la necesita. Están ahí para lo que están y tienen los votantes que tienen.
0
K
13
#1
u_1cualquiera
Y aquí estamos, yo incluido hablando de 4M de Villamanín
1
K
17
#2
plutanasio
#0
Óscar Guisado, esto es spam de tu blog no?
0
K
15
#4
Apotropeo
Es lo que tiene follarse a la presi
0
K
7
#6
diablos_maiq
*
#4
I'm Just a Gigolo:
youtu.be/rkdhhEjX-I0
(a partir de 1:42)
1
K
17
#3
acido303
"Desvió"?
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero el problema en Madrid lo tiene la izquierda, que no es capaz de conectar con el electorado.
Electorado, que os den!!!!
La derecha no la necesita. Están ahí para lo que están y tienen los votantes que tienen.