El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud

cocolisto #7 cocolisto
Todo sea por el pisaco de la IDA.
#5 malarte
Entregarles 500 millones de euros en plena crisis de atención primaria y con hospitales públicos al límite es una decisión política que prioriza el beneficio privado sobre el derecho universal a la salud.
Pero el problema en Madrid lo tiene la izquierda, que no es capaz de conectar con el electorado.
Electorado, que os den!!!!
Ludovicio #8 Ludovicio
#5 Y que le falta autocrítica, no se te olvide.

La derecha no la necesita. Están ahí para lo que están y tienen los votantes que tienen.
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Y aquí estamos, yo incluido hablando de 4M de Villamanín :clap: :clap:
plutanasio #2 plutanasio
#0 Óscar Guisado, esto es spam de tu blog no?
Apotropeo #4 Apotropeo
Es lo que tiene follarse a la presi
:troll:
#6 diablos_maiq *
#4 I'm Just a Gigolo: youtu.be/rkdhhEjX-I0 (a partir de 1:42)
acido303 #3 acido303
"Desvió"?
