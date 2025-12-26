Ayuso vuelve a regar de millones a Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos

La mayor parte del dinero aprobado el pasado martes, 357 millones, se corresponden con las liquidaciones de 2024 para los cuatro hospitales que gestiona Quirón y para el de Torrejón, en manos de Ribera salud Después del escándalo de los audios de su CEO, que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar más dinero, la Comunidad les compensa con 25 millones de euros