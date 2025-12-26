Ayuso vuelve a regar de millones a Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos

La mayor parte del dinero aprobado el pasado martes, 357 millones, se corresponden con las liquidaciones de 2024 para los cuatro hospitales que gestiona Quirón y para el de Torrejón, en manos de Ribera salud Después del escándalo de los audios de su CEO, que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar más dinero, la Comunidad les compensa con 25 millones de euros
La CAM es la comunidad que menos dinero tiene por ciudadano.
Como curiosidad, en el 2024, a pesar de que apenas hay gobierno autonómicos del PSOE, de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor presupuesto por ciudadano, dos son del PSOE y una tercera había sido del PSOE hasta apenas meses antes. De hecho, una de las cosas de las que se quejan en el PP es de las maniobras de Sánchez para ir quitando dinero a las comunidades del PP, por razones políticas, y especialmente a Madrid.
A mí lo que me repele particularmente es la mirada de IDA que tiene y el contenido y forma de lo que habla.
Ayuso gasta en empresas sanitarias. El gobierno de izquierdas de la Moncloa ha decidido que eso de gastar dinero en hospitales es de fachas, y se ha lanzado a regar con dinero a la industria armamentística, que es más de izquierdas.
10.000 millones para las empresas armamentísticas, y Publico.es aplaudiendo por lo bien que le va en España a las empresas que fabrican esas cosas con las que se mata gente.
