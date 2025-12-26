edición general
55 meneos
86 clics
Ayuso vuelve a regar de millones a Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos

Ayuso vuelve a regar de millones a Quirón y Ribera Salud por su gestión de los hospitales públicos

La mayor parte del dinero aprobado el pasado martes, 357 millones, se corresponden con las liquidaciones de 2024 para los cuatro hospitales que gestiona Quirón y para el de Torrejón, en manos de Ribera salud Después del escándalo de los audios de su CEO, que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar más dinero, la Comunidad les compensa con 25 millones de euros

| etiquetas: ayuso , ribera salud , quirón
39 16 1 K 350 Madriléame
12 comentarios
39 16 1 K 350 Madriléame
Comentarios destacados:    
#1 DenisseJoel
Enhorabuena a todos y todas las votantes del gobierno de Madrid.
4 K 49
#2 casicasi
Garrapatas.
3 K 28
Dene #4 Dene *
Una paguita buena para la siguiente cuota de la hipoteca del casoplon de don Sonny Burnett y su marquesa
1 K 25
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#8 Lo raro es que no parece que la "colaboración público/privada" provoque un gran incremento del gasto por paciente.
0 K 13
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Sigue siendo poco dinero. La CAM es la comunidad que menos gasta en sanidad por ciudadano.
datosmacro.expansion.com/estado/presupuestos/espana-comunidades-autono
0 K 13
#8 Glicinia
#7 Siendo uniprovincial y con la población concentrada en una gran conurbación faltaría más.
0 K 6
Lenari #11 Lenari
#7 La CAM es la comunidad que menos gasta en sanidad por ciudadano

La CAM es la comunidad que menos dinero tiene por ciudadano.
datosmacro.expansion.com/estado/presupuestos/espana-comunidades-autono

Como curiosidad, en el 2024, a pesar de que apenas hay gobierno autonómicos del PSOE, de las cuatro Comunidades Autónomas con mayor presupuesto por ciudadano, dos son del PSOE y una tercera había sido del PSOE hasta apenas meses antes. De hecho, una de las cosas de las que se quejan en el PP es de las maniobras de Sánchez para ir quitando dinero a las comunidades del PP, por razones políticas, y especialmente a Madrid.
0 K 10
sat #5 sat
Por lo bien que lo hacen gestionando las listas de espera. Poco nos pasa.
0 K 12
reivaj01 #3 reivaj01
Poco riega pa lo guapa que es
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Ya no se traga con eso, esta fondona los 47 años que tiene ya se la notan.
1 K 32
DeepBlue #12 DeepBlue
#6 Me parece recordar que la primera vez que la vi también estaba fondona y fue poco después de la pandemia que mejoró un poco el estado de forma.

A mí lo que me repele particularmente es la mirada de IDA que tiene y el contenido y forma de lo que habla.
0 K 10
Lenari #10 Lenari
Es una cuestión de prioriades.

Ayuso gasta en empresas sanitarias. El gobierno de izquierdas de la Moncloa ha decidido que eso de gastar dinero en hospitales es de fachas, y se ha lanzado a regar con dinero a la industria armamentística, que es más de izquierdas.

10.000 millones para las empresas armamentísticas, y Publico.es aplaudiendo por lo bien que le va en España a las empresas que fabrican esas cosas con las que se mata gente.
www.publico.es/economia/industria-defensa-espanola-tiro-gracias-gasto-
0 K 10

menéame