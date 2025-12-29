Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame

Ahhh, nuestra querida Menéame, ese foco de información, cultura, actualidad y compromiso con la verdad, regado con comentarios educados y constructivos...

No, no es ironía. Cualquiera que se dé una vuelta por Internet y que sea usuario habitual de esta página sabrá que, aún con sus fallos, nuestra elefantita sigue siendo un reducto de información contrastada, "incómoda", en ocasiones poco accesible, donde baremar su veracidad, añadir contexto, criticar su intencionalidad y respaldar con hechos. Y todo con una sección de comentarios que, si bien es cierto que ha perdido la etiqueta antaño inmaculada, es mucho más potable que en la inmensa mayoría de foros y medios digitales. Y, además, sin una "inteligencia artificial" sesgada que actúe como Salomón, en detrimento de pardillos varios.

Pero, por desgracia, Menéame no es impermeable a los bulos, la información tergiversada, desactualizada o descontextualizada. En ocasiones son simples descuidos, pero la mayoría de las veces es causa de una mezcla entre dinámicas de grupo ideológicamente homogeneo y la "Ley de Poe", con una pizca de astroturfing.

La siguiente es una lista de los 25 peores meneos que han alcanzado este año la portada, y que son "malos" por ser información errónea, falsa, descontextualizada, excesivamente sesgada o tergiversada. Se podrá observar que la gran mayoría de ellos han sido descartados por los propios usuarios (no sin antes haber llegado a la portada y pasar un buen tiempo en élla), cerrados por los propios administradores o, en su defecto, han recibido un buen puñado de votos negativos.

Seguramente habrá algunas inserciones en esta lista con las que no estaréis de acuerdo, pero os pido que tengáis una mirada crítica. Este artículo no pretende señalar a nadie ni a nada, sino simplemente animar a esta comunidad a mantener una mirada crítica. Así que, sin más dilación, vamos al lío.

Nº 1: Ale-Hop despide a una trabajadora por sus videos en Instagram en defensa de los derechos humanos

www.meneame.net/story/ale-hop-despide-trabajadora-videos-instagram-def

Estado: 183 meneos, 39 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: no fue despedida... porque no trabajaba para la empresa. Simplemente dejaron de contar con sus servicios esporádicos como influencer.

Nº 2: La factura de calefacción se triplica en Alemania desde el inicio de la guerra de Ucrania

meneame.net/story/factura-calefaccion-triplica-alemania-desde-inicio-g

Estado: 281 meneos, 37 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: números y datos erróneos. Matemáticas hechas por un mono con un ábaco.

Nº 3: Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china

www.meneame.net/story/paises-africanos-sustituyen-red-bancaria-swift-c

Estado: 534 meneos, 16 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: no han sustituído nada. Los países africanos siguen usando Swift, y ahora también usan CIPS para transacciones con China, algo que llevan haciendo desde hace una década.

Nº 4: Rusia afirma capturar a oficiales del Reino Unido en audaz asalto a sede militar en Ucrania [ENG]

www.meneame.net/story/rusia-afirma-capturar-oficiales-reino-unido-auda

Estado: 303 meneos, 64 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: bulo flagrante. Photoshop chapucero. Tuvo "contra-meneo" en portada en la que se explica por qué es un bulo: www.meneame.net/story/dw-verifica-falsa-captura-oficiales-britanicos/s

Nº 5: Dimite el diputado del PP de León que falsificó una licenciatura en Derecho

www.meneame.net/story/jose-miguel-gonzalez-robles-dimite-diputado-pp-l

Estado: 420 meneos, 16 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: noticia de 2019 puesta en el sub |Actualidad en 2025.

Nº 6: La "buena relación" de Ayuso con el Arzobispado de Madrid se salda con una subvención escandalosa

www.meneame.net/story/buena-relacion-ayuso-arzobispado-madrid-salda-su

Estado: 468 meneos, 4 negativos. En portada.

Motivo: la "buena relación" que da lugar a una "subvención escandalosa" se lleva realizando desde 2013 gracias a un convenio impulsado por Cristina Cifuentes y Ángel garrido.

Nº 7: Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche

www.meneame.net/story/tucker-carlson-afirma-trump-anunciara-guerra-ven

Estado: 304 meneos, 2 negativos. En portada.

Motivo: Tucker Carlson afirmó que Trump anunciaría la guerra con Venezuela durante el discurso a la nación del día 17 de diciembre. Trump no anunció nada.

Nº 8: Xi Jinping: el mundo puede seguir adelante sin Estados Unidos

www.meneame.net/story/x-xi-jinping-mundo-puede-seguir-adelante-sin-est

Estado: 491 meneos, 30 negativos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: cuenta falsa de X/Twitter de Xi Jinping.

Nº 9: Noelia Nuñez ya dio pistas de ser más cortita que Ayuso

www.meneame.net/story/noelia-nunez-ya-dio-pistas-ser-mas-cortita-ayuso

Estado: 275 meneos, 27 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: la chica del vídeo no es Noelia Núñez.

Nº 10: "Hijo de p...": Un perro persigue al coche que lo acaba de abandonar en Mojácar

www.meneame.net/story/hijo-p-perro-persigue-coche-acaba-abandonar-moja

Estado: 247 meneos, 40 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: el perro no fue abandonado; se había escapado de la finca. Cuenta con "contra-meneo" en portada: www.meneame.net/story/habla-hombre-recogio-perro-coche-no-abandone-mas

Nº 11: Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio

www.meneame.net/story/manifestantes-irrumpen-programa-ana-rosa-quintan

Estado: 571 meneos, 19 negativos. En portada.

Motivo: no interrumpieron el programa. En todo caso, interrumpieron una grabación, que al siguiente día emitieron en el programa de Ana Rosa Quintana con el objetivo de criticar y difamar a los manifestantes.

Nº 12: Ayuso sube los precios del transporte público: nuevas tarifas desde julio de 2025

www.meneame.net/story/ayuso-sube-precios-transporte-publico-nuevas-tar

Estado: 303 meneos, 45 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: Ayuso no subió nada, simplemente se agotó la subvención estatal al transporte público.

Nº 13: Bukowski, sobre el amor: “No es quien te extraña a las 2 de la mañana cuando está solo en su cuarto y no puede dormir, es quien te extraña a las 3 de la tarde cuando se está riendo con sus amigos”

www.meneame.net/story/bukowski-sobre-amor-no-quien-extrana-2-manana-cu

Estado: 234 meneos, 39 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: no es una cita de Bukowski.

Nº 14: México: confunden vehículo de Google Maps con unidad que atrae huracanes, lo apedrean y termina en el río

www.meneame.net/story/confunden-vehiculo-google-maps-unidad-atrae-hura

Estado: 182 meneos, 13 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: bulo/fake. Cuenta con "contra-meneo": www.meneame.net/story/https-www-bajopalabra-mx-circula-redes-fake-n-ew

Nº 15: La alcaldesa de Alcalá, sin tapujos en su complicidad con la ultraderecha: "Cuánto me hubiera gustado ser una fascista"

www.meneame.net/story/alcaldesa-alcala-sin-tapujos-complicidad-ultrade

Estado: 340 meneos, 43 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: vídeo manipulado y cortado procedente de una cuenta en redes del PSOE.

Nº 16: Prohibido alimentar "a pobres" en Madrid: Almeida veta a una ONG que reparte bocatas a los sintecho

www.meneame.net/story/prohibido-alimentar-pobres-madrid-almeida-veta-o

Estado: 485 meneos, 26 negativos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: Almeida no "prohibío alimentar a pobres" ni "vetó a una ONG"; anuló el reparto de comida en un local específico.

Nº 17: Un pasajero israelí-bielorruso agarró a un niño iraní y lo golpeó violentamente contra el suelo en el aeropuerto de Moscú

www.meneame.net/story/pasajero-israeli-bielorruso-agarro-nino-irani-go

Estado: 274 meneos, 20 negativos. Cerrada por los administradores.

Motivo: ni tenía nacionalidad israelí ni era judío.

Nº 18: Angelina Jolie y otras estrellas de Hollywood recibieron millones por apoyar a Ucrania en guerra contra Rusia

www.meneame.net/story/angelina-jolie-otras-estrellas-hollywood-recibie

Estado: 101 meneos, 38 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: bulo procedente de redes sociales, sin ninguna prueba ni datos en el tiempo.

Nº 19: Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi

www.meneame.net/story/nucleo-nacional-vox-arrancando-pancartas-contra-

Estado: 431 meneos, negativos desconocidos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: no son de Vox, sino de Falange Alicante. Y son pro-palestinos. La pancarta la arrancaron por odio al comunismo.

Nº 20: Milei manda allanar casas de argentinos que tienen banderas de palestina y les prohibe ir al fútbol 4 años

www.meneame.net/story/milei-manda-allanar-casas-argentinos-tienen-band

Estado: 631 meneos, 12 negativos. En portada.

Motivo: microblogging añadiendo a Milei. Además, fue una redada policial contra un grupo de ultras de fútbol.

Nº 21: Argentina sin gas

www.meneame.net/story/argentina-sin-gas/

Estado: 245 meneos, 19 negativos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: no se quedaron sin gas. Se interrumpió temporalmente el suministro de gas en algunas zonas por problemas de infraestructura. Sí se suspenció temporalmente la exportación de gas a otros países.

Nº 22: Sucursales de McDonald’s cierran en EE. UU. por falta de personal tras deportación de migrantes

www.meneame.net/story/mcdonald-s-cierra-ee-uu-falta-personal-tras-depo

Estado: 389 meneos, 29 negativos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: McDonalds no cerró por "falta de personal tras deportación de migrantes"; muchas empresas cerraron ese día en lo que se llama Day Without Migrants: en.wikipedia.org/wiki/Day_Without_Immigrants_(2025)

Nº 23: La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos

www.meneame.net/story/pregunta-hace-silvia-intxaurrondo-miriam-noguera

Estado: 471 meneos, 46 negativos. En portada con aviso de "envío erróneo o controvertido".

Motivo: vídeo chapuceramente editado y cortado, sin tener en cuenta el retraso en las transmisiones en directo.

Nº 24: Un hostelero rotundo porque no consigue trabajadores para su restaurante: “Es que no te aguantan un turno de 10 horas”

www.meneame.net/story/hostelero-rotundo-porque-no-consigue-trabajadore

Estado: 226 meneos, 48 negativos. Descartada de portada tras votos negativos.

Motivo: se trataba de una cuenta parodia.

Nº 25: ¿Acaban de curar los científicos la calvicie? La nueva molécula de la UCLA podría revolucionar el crecimiento del cabello

www.meneame.net/story/acaban-curar-cientificos-calvicie-nueva-molecula

Estado: 253 meneos, cero negativos. En portada.

Motivo: no, no la han curado. Y ya basta de darnos falsas esperanzas a los calvos. Cuando exista algo tangible y efectivo que no conlleve pisar una clínica capilar entonces meneadlo, cojones ya.