edición general
28 meneos
419 clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos

La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos

'Cíteme, concretamente, tres asuntos que van a mejorar en Cataluña a partir de hoy, gracias al bloqueo de Junts al Gobierno...'

| etiquetas: pregunta , silvia , intxaurrondo , miriam , nogueras , bloqueo , junts , deja
20 8 0 K 403 actualidad
19 comentarios
20 8 0 K 403 actualidad
Comentarios destacados:    
Catacroc #2 Catacroc
Silvia Intxaurrondo es un peligro, espero que entre V0X y la quiten de enmedio. ¿Como se atreve a hacer ese tipo de preguntas a mala idea?
6 K 41
mikeoptiko #14 mikeoptiko
#2 hay gente que no capta tu ironía por lo visto... Compenso con positivo
1 K 21
verocla #18 verocla
#14 Uno pa cada... :-D
0 K 11
pepel #3 pepel
Más fácil "Cíteme 3 asuntos que van a empeorar...".
1 K 39
Tanenbaum #16 Tanenbaum
#3 Más fácil, que cité uno de cada y diga por qué no puede votar cada caso en consecuencia en vez de bloquear.
0 K 6
Milmariposas #13 Milmariposas
El mono de la cabeza de Homer Simpson está pluriempleado.
1 K 34
#1 pensacola
silvia no ha entendido nada...
0 K 20
Malinke #4 Malinke
#1 no ví el vídeo, no sé la respuesta y no sé por qué dices que no ha entendido nada, pero en Cataluña quedarían con la mosca detrás de la oreja.
0 K 11
#19 encurtido
#4 En Catalunya la política lleva tiempo que se marca por acusaciones de botiflers y espanyolazos ñordos y no por la gestión.

Esto de Silvia puede parecer un "zasca" en Huelva pero entre sus potenciales votantes es una chorrada.
0 K 8
oceanon3d #8 oceanon3d *
#1 Si lo ha entendido; lo que quiere con su pregunta es que lo entiendan los potenciales votantes de Junts.
2 K 22
Raul_Lomi #9 Raul_Lomi *
Editado por error
0 K 9
PsySkeletor #17 PsySkeletor
No me gusta junta y menos la Miriam. Pero creo que el vídeo es demasiado corto, como para sacar esa conclusión.

Joder que le pregunta, pasan 3 segundos y ya
0 K 9
#12 Quillotro
1. Desaparecería ETA
2. Desaparecería Maduro
3. No gobernaría Ayuso
0 K 7
#11 Quillotro
¿Podría alguien preguntarle a Feijoó qué tres cosas mejorarían si él gobernara el país?
0 K 7
#7 TOTEMICO
Bravo por Silvia, está mucho más preparada que la medianía política y por eso en cuanto los cuestiona los hace temblar, y hablo de la gran mayoría de políticos que solo repiten argumentarios del partido y si los sacas de ellos está la nada intelectual.
0 K 7
#15 Jatetu
Ay, los mamporreros del régimen enfadados con los bandidos que les dejaron estar en el poder un rato...
0 K 6
j060511 #10 j060511
A mí me parece bien la política de junts como acto de rebeldía, pero me parecería mejor si dejaran de cobrar o donarán sus sueldos a las pymes a las que dicen defender.
0 K 6
#5 Juanjolo *
¿Y no podemos saber la pregunta sin entrar al panfleto ese?
0 K 6
HAL9K #6 HAL9K
#5 Léete la entradilla.
0 K 11

menéame