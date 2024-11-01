·
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
'Cíteme, concretamente, tres asuntos que van a mejorar en Cataluña a partir de hoy, gracias al bloqueo de Junts al Gobierno...'
etiquetas
pregunta
silvia
intxaurrondo
miriam
nogueras
bloqueo
junts
deja
actualidad
19 comentarios
Comentarios destacados:
#2
Catacroc
Silvia Intxaurrondo es un peligro, espero que entre V0X y la quiten de enmedio. ¿Como se atreve a hacer ese tipo de preguntas a mala idea?
6
K
41
#14
mikeoptiko
#2
hay gente que no capta tu ironía por lo visto... Compenso con positivo
1
K
21
#18
verocla
#14
Uno pa cada...
0
K
11
#3
pepel
Más fácil "Cíteme 3 asuntos que van a empeorar...".
1
K
39
#16
Tanenbaum
#3
Más fácil, que cité uno de cada y diga por qué no puede votar cada caso en consecuencia en vez de bloquear.
0
K
6
#13
Milmariposas
El mono de la cabeza de Homer Simpson está pluriempleado.
1
K
34
#1
pensacola
silvia no ha entendido nada...
0
K
20
#4
Malinke
#1
no ví el vídeo, no sé la respuesta y no sé por qué dices que no ha entendido nada, pero en Cataluña quedarían con la mosca detrás de la oreja.
0
K
11
#19
encurtido
#4
En Catalunya la política lleva tiempo que se marca por acusaciones de botiflers y espanyolazos ñordos y no por la gestión.
Esto de Silvia puede parecer un "zasca" en Huelva pero entre sus potenciales votantes es una chorrada.
0
K
8
#8
oceanon3d
*
#1
Si lo ha entendido; lo que quiere con su pregunta es que lo entiendan los potenciales votantes de Junts.
2
K
22
#9
Raul_Lomi
*
Editado por error
0
K
9
#17
PsySkeletor
No me gusta junta y menos la Miriam. Pero creo que el vídeo es demasiado corto, como para sacar esa conclusión.
Joder que le pregunta, pasan 3 segundos y ya
0
K
9
#12
Quillotro
1. Desaparecería ETA
2. Desaparecería Maduro
3. No gobernaría Ayuso
0
K
7
#11
Quillotro
¿Podría alguien preguntarle a Feijoó qué tres cosas mejorarían si él gobernara el país?
0
K
7
#7
TOTEMICO
Bravo por Silvia, está mucho más preparada que la medianía política y por eso en cuanto los cuestiona los hace temblar, y hablo de la gran mayoría de políticos que solo repiten argumentarios del partido y si los sacas de ellos está la nada intelectual.
0
K
7
#15
Jatetu
Ay, los mamporreros del régimen enfadados con los bandidos que les dejaron estar en el poder un rato...
0
K
6
#10
j060511
A mí me parece bien la política de junts como acto de rebeldía, pero me parecería mejor si dejaran de cobrar o donarán sus sueldos a las pymes a las que dicen defender.
0
K
6
#5
Juanjolo
*
¿Y no podemos saber la pregunta sin entrar al panfleto ese?
0
K
6
#6
HAL9K
#5
Léete la entradilla.
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
