edición general
12 meneos
23 clics
Facua denuncia a Amazon, AliExpress y Leroy Merlin por vender balizas no homologadas por la DGT pese a que ponen que sí

Facua denuncia a Amazon, AliExpress y Leroy Merlin por vender balizas no homologadas por la DGT pese a que ponen que sí

La organización de consumidores asegura que todavía las tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidas a partir del próximo 1 de enero. acua continúa con su lucha contra la venta de balizas V16 fraudulenta. A partir del próximo 1 de enero todos aquellos dispositivos de ese tipo que no tengan conectividad con la DGT dejarán de estar permitidos pero sin embargo se siguen vendiendo bajo el reclamo de "homologados por la DGT".

| etiquetas: balizas v16 , falsas , facua , denuncia , amazon , leroy merlin , aliexpress
11 1 0 K 211 tecnología
7 comentarios
11 1 0 K 211 tecnología
sorrillo #2 sorrillo
A quien deberían denunciar es a la DGT y al gobierno que son quienes han creado este problema.
4 K 42
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Amazon sigue vendiendo falsas balizas anunciadas como V16: www.amazon.es/V16-Emergencia-Accidentes-Substituye-Visibilidad/dp/B0FF6ems_k&dib_tag=se&keywords=baliza%2Bv16&qid=1766500582&sprefix=baliza%2Bv16%2Caps%2C330&sr=8-20&th=1
0 K 20
sorrillo #7 sorrillo
#4 No son falsas, son balizas V16, lo que no son es V16 conectadas, es la DGT y el gobierno quienes te han llevado a esa confusión que te lleva a acusarlas de falsas cuando no lo son.
0 K 11
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La organización de consumidores ha denunciado en concreto a tres plataformas online —Amazon, AliExpress y Leroy Merlin— porque considera que no ofrecen "información clara" sobre esas balizas que tienen en venta: "En cuya descripción aparece 'homologada por la DGT' pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará con el fin de este año 2025", critican.
1 K 31
#3 cocococo
¿Por qué tengo que comprar una baliza hecha por un amigo de alguien y no una que venga de China?
0 K 7
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Puedes comprarla pero asegúrate que esta homologada, en aliexpress hay alguna falsa también, cantan por su precio.
0 K 20
Fartis #6 Fartis
#3 Yo he comprado una china y esta homologada, en aliexpress. Que si, que es la chorrada mas gorda del siglo, pero pagar la multa es mas caro.
0 K 6

menéame