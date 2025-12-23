Facua denuncia a Amazon, AliExpress y Leroy Merlin por vender balizas no homologadas por la DGT pese a que ponen que sí

La organización de consumidores asegura que todavía las tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidas a partir del próximo 1 de enero. acua continúa con su lucha contra la venta de balizas V16 fraudulenta. A partir del próximo 1 de enero todos aquellos dispositivos de ese tipo que no tengan conectividad con la DGT dejarán de estar permitidos pero sin embargo se siguen vendiendo bajo el reclamo de "homologados por la DGT".