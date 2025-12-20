edición general
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse

El intelectual político más influyente de China ha firmado el texto que hay que leer para comprender la estrategia de Xi Jinping frente a Trump. En la rivalidad entre Pekín y Washington y la voluntad china de tomar Taiwán por todos los medios, las impresiones estadounidenses de Wang podrían marcar el año que viene. Para nuestro Adviento del interregno, ofrecemos la traducción inédita de una obra canónica.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El ascenso de una gandalla de extrema derecha ultra nacionalista y fanática religiosa es un paso importante…

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Tsung Zu VS Coronel Cúster. Así tenemos ahora mismo la cosa.

Catacroc #5 Catacroc
La estrategia es quedarse sentado viendo como se matan ellos solos y les está funcionando.

#10 diablos_maiq
#5 a rajoy le funcionaba

Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 hasta que le dejo de funcionar

azathothruna #6 azathothruna
Para aprender de ti mismo, escucha la opinion de desconocidos

#2 XXguiriXX
El inicio de la debacle usana empezó con Reagan y terminará con Trump. Que sí, que ya habían problemas estructurales que venían de antes, pero fue Reagan quien normalizó que lo de vender aire a precio de oro se viera como algo normal y admirable.

azathothruna #7 azathothruna
#2 Y con terminar, es que Gringolandia se va al guano

TooBased #8 TooBased
Quedarse sentado y mirar

#4 cajadecartonmojada
Tal y como está la cosa, simplemente siguiendo este (posiblemente falso) proverbio chino ya estaría:

"Sientate en la puerta de tu casa, y verás pasar el cadáver de tu enemigo."

#9 Pájaroloco
Después de leer este extracto de lo que del libro de este intelectual chino, la verdad es que no me aporta mucho.Dicen que es un seguidor del gran teórico del Liberalismo, Tocqueville y me imagino que será por lo que recoge de la miseria de los indígenas.Mi impresión del libro es que es un brochazo de ideas , un panorama del modo de vida americano.


