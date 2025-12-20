El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse

El intelectual político más influyente de China ha firmado el texto que hay que leer para comprender la estrategia de Xi Jinping frente a Trump. En la rivalidad entre Pekín y Washington y la voluntad china de tomar Taiwán por todos los medios, las impresiones estadounidenses de Wang podrían marcar el año que viene. Para nuestro Adviento del interregno, ofrecemos la traducción inédita de una obra canónica.