Graban a escondidas soldados israelíes matando a quemarropa a un palestino de 16 años en Cisjordania [CAT]  

Las imágenes, que muestran cómo el joven desarmado caminaba tranquilamente, no corroboran la versión oficial del ejército según la cual el chico era un terrorista que les había lanzado una piedra. El muerto es Rayyan Mohammad Abu Mualla, un joven palestino de 16 años. Este lunes, los vecinos de Qabatiya fueron a apoyar a sus familiares, que tendrán que esperar para enterrar al adolescente, ya que el ejército israelí aún retiene el cuerpo