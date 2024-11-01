Graban a escondidas soldados israelíes matando a quemarropa a un palestino de 16 años en Cisjordania [CAT]  

Las imágenes, que muestran cómo el joven desarmado caminaba tranquilamente, no corroboran la versión oficial del ejército según la cual el chico era un terrorista que les había lanzado una piedra. El muerto es Rayyan Mohammad Abu Mualla, un joven palestino de 16 años. Este lunes, los vecinos de Qabatiya fueron a apoyar a sus familiares, que tendrán que esperar para enterrar al adolescente, ya que el ejército israelí aún retiene el cuerpo
Absolutamente nadie aunque algunos hagan como que si.
Saben que lo de la guerra contra el terrorismo es una farsa pero, como no les gusta el color de la piel ni cultura de las víctimas, lo siguen defendiendo porque les parece bien que maten a "moros".
Claro, decir "que los maten que son moros" suena feo... Así que cambian "moro" por terrorista y duermen tranquilos.
En Cisjordania no está HAMÁS.
Según Trump y los líderes Europeos, hay un “alto el fuego”.
Que evidentemente es todo una puta fachada del circo aquel que hicieron, Israel sigue asesinando y haciendo limpieza étnica a diario y robando tierras cada puto día. Y no van a parar ya hasta erradicarlos a todos. Y más ahora cuando, según ellos, el conflicto se ha “solucionado”.
Algún día se estudiará como Europa permitió y miró para otro lado mientras se exterminaba un pueblo entero de una manera ilegítima, invadiendo y robando sus tierras.
Claro, porque en ese caso está justificado pegarle unos tiros en el pecho
Cuando tengo que explicarle estas cosas a mi hijo de 12 años, cuesta.
Y así se perpetuará hasta que haya un cambio en Israel