Graban a escondidas soldados israelíes matando a quemarropa a un palestino de 16 años en Cisjordania [CAT]

Las imágenes, que muestran cómo el joven desarmado caminaba tranquilamente, no corroboran la versión oficial del ejército según la cual el chico era un terrorista que les había lanzado una piedra. El muerto es Rayyan Mohammad Abu Mualla, un joven palestino de 16 años. Este lunes, los vecinos de Qabatiya fueron a apoyar a sus familiares, que tendrán que esperar para enterrar al adolescente, ya que el ejército israelí aún retiene el cuerpo

Ludovicio #1 Ludovicio
Lo de la guerra contra el terrorismo no se lo cree nadie.
Absolutamente nadie aunque algunos hagan como que si.
21 K 191
tul #2 tul
#1 hay mucho desalmado que si no traga con estas ruedas de molino le cortan le dog-chow
3 K 46
#6 diablos_maiq
#1 si Israel quisiera luchar contra el terrorismo debería empezar por disolverse.
7 K 71
#8 chochis
#1 todo depende de lo racista que seas para tu sesgo de confirmación.
2 K 27
Ludovicio #22 Ludovicio
#8 El racismo es, precisamente, lo que mantiene a un ejército de hijos de puta apoyando a Israel.
Saben que lo de la guerra contra el terrorismo es una farsa pero, como no les gusta el color de la piel ni cultura de las víctimas, lo siguen defendiendo porque les parece bien que maten a "moros".
Claro, decir "que los maten que son moros" suena feo... Así que cambian "moro" por terrorista y duermen tranquilos.
2 K 34
Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#1 Es que aunque fuera verdad lo que han dicho, su acto de terrorismo fue tirar una piedra. Por definición el terrorista es el que comete actos para sembrar el terror en la población, y en este caso parece claro quién es el que comete esos actos.
3 K 35
#18 Toponotomalasuerte
#1 si es una guerra contra el terrorismo. Pero en la que van ganando los terroristas hijos de puta.
3 K 44
#21 meneanet
#1 no sé, la red de bots y influencers a sueldo que tiene israel es grande. A parte esto ya viene precedido de una campaña de deshumanización
2 K 29
smilo #3 smilo
Se prevé una dura investigación de la que saldrá como responsable al asesinado
7 K 77
Moreno81 #11 Moreno81
Dos cosas nada más.

En Cisjordania no está HAMÁS.
Según Trump y los líderes Europeos, hay un “alto el fuego”.

Que evidentemente es todo una puta fachada del circo aquel que hicieron, Israel sigue asesinando y haciendo limpieza étnica a diario y robando tierras cada puto día. Y no van a parar ya hasta erradicarlos a todos. Y más ahora cuando, según ellos, el conflicto se ha “solucionado”.

Algún día se estudiará como Europa permitió y miró para otro lado mientras se exterminaba un pueblo entero de una manera ilegítima, invadiendo y robando sus tierras.
9 K 70
#12 reverendocabron
"no corroboran la versión oficial del ejército según la cual el chico era un terrorista que les había lanzado una piedra."
Claro, porque en ese caso está justificado pegarle unos tiros en el pecho :wall: :wall: :wall:

Cuando tengo que explicarle estas cosas a mi hijo de 12 años, cuesta.
5 K 59
ACEC #17 ACEC
#12 Venía a decir eso. Es vomitivo que les hubiera bastado decir que ha tirado una piedra para justificar una ejecución.
1 K 22
Aguarrás #7 Aguarrás
Y NO PASARÁ NADA. :ffu:
4 K 53
Veelicus #4 Veelicus
Nazis haciendo cosas de nazis
5 K 50
mecheroconluz #20 mecheroconluz
"Un terrorista que les había lanzado una piedra" La piedra, ese arma aniquiladora. Es que aunque fuera verdad, es una barbaridad.
2 K 32
fanchulitopico #15 fanchulitopico
La unica salida contra los nazis es la violencia. Porque justicia no hay.
3 K 31
#5 Gilántropo
Nunca está el calificativo de criminales está suficientemente manoseado en el caso del estado Genocida de israel. Cualquier persona (sin necesidad de añadir: honrada, sensata...) renunciaría automáticamente a formar parte del plan sionista. Están marcando a sus hijos.
2 K 29
#14 xavigo
#5 Esos soldados son hijos marcados. Y ellos, a su vez, a los suyos.

Y así se perpetuará hasta que haya un cambio en Israel
1 K 16
#23 Gilántropo
#14 Efectivamente, la diferencia es que ahora todo está más documentado. Su periodo vacacional entre masacre y masacre ya es más difícil, y va a más. Ya no son asesinos anónimos.
1 K 17
tommyx #19 tommyx
Y como no va a haber atentados con lo que les hacen?
1 K 18
#16 pirat
Primero tendrán que aprovechar esos órganos jóvenes, no querréis que se pierdan...
1 K 17
neiviMuubs #13 neiviMuubs *
Y estos son quienes controlan el relato, luego les molesta que la gente empiece a ver lo que son.
1 K 17
Quecansaometienes... #24 Quecansaometienes... *
Ya ves, un chaval de 16 años y que, supuestamente, les tiro una piedra. Por eso lo matan a sangre fria. Nos habrian fusilado a todos los chavales de mi pueblo, que no dejabamos de hacer "guerras de piedras" cuando eramos pequeños (e inconscientes). Terrorista...¿Entonces que son ellos? Que se definan: asesinos, infanticidas, genocidas, herederos de los nazis, salvajes, inhumanos..Y quedaran mas adjetivos por ahi.
1 K 17
#9 vertedero_de_rojos
desechos, ojalá les caiga un pepino nuclear que barra y esterilice aquello
1 K 9
#25 Equidislate *
Pues quien los haya "grabado a escondidas", aunque parece ser una cámara de seguridad, una vez se haga viral esto, si fue grabado desde su casa o donde suela estar con su familia, ya pueden salir corriendo.
0 K 7

