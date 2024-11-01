edición general
17 meneos
242 clics
Navidad conformista - Pantomima full

Navidad conformista - Pantomima full  

Navidad conformista - Pantomima full. Habrá que ir al centro y ver las luces...

| etiquetas: navidad conformista , pantomima full
15 2 0 K 478 ocio
7 comentarios
15 2 0 K 478 ocio
Torrezzno #1 Torrezzno *
Soy yo literal. Ni Pessoa logra la depresión que transmiten estos. Creo que resumen perfectamente el espiritu de los millenialls de este país
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Este va a doler a más de uno xD
1 K 17
#5 Marisadoro
NAH VIDA
0 K 15
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Lo de jugar al bingo en familia me suena que lo hacen más de uno. Nunca lo entendí.
0 K 13
#7 Meinhard
Pues oye, eso de que te digan que quieres y vas a tiro fijo.Porque que te regalen una chorrada que acabe en Wallapop o en la basura....
0 K 12
Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
Minuto 1:05 ¿Será el siguiente video sobre la lotería?
0 K 10
tranki #3 tranki
Me ha gustado xD
0 K 9

menéame