Navidad conformista - Pantomima full
Navidad conformista - Pantomima full. Habrá que ir al centro y ver las luces...
ocio
7 comentarios
#1
Torrezzno
*
Soy yo literal. Ni Pessoa logra la depresión que transmiten estos. Creo que resumen perfectamente el espiritu de los millenialls de este país
0
K
20
#2
EsUnaPreguntaRetórica
Este va a doler a más de uno
1
K
17
#5
Marisadoro
NAH VIDA
0
K
15
#6
angelitoMagno
Lo de jugar al bingo en familia me suena que lo hacen más de uno. Nunca lo entendí.
0
K
13
#7
Meinhard
Pues oye, eso de que te digan que quieres y vas a tiro fijo.Porque que te regalen una chorrada que acabe en Wallapop o en la basura....
0
K
12
#4
Black_Txipiron
Minuto 1:05 ¿Será el siguiente video sobre la lotería?
0
K
10
#3
tranki
Me ha gustado
0
K
9
