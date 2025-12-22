Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]

El núcleo del problema reside en un conflicto legal directo e irreconciliable. La Ley US CLOUD de 2018 permite a las autoridades estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas con sede en EE. UU. a proporcionar los datos solicitados, independientemente de dónde se almacenen a nivel mundial. Esto coloca a las organizaciones europeas en una situación precaria, ya que entra en conflicto directo con la estricta normativa europea sobre privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).