Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]

El núcleo del problema reside en un conflicto legal directo e irreconciliable. La Ley US CLOUD de 2018 permite a las autoridades estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas con sede en EE. UU. a proporcionar los datos solicitados, independientemente de dónde se almacenen a nivel mundial. Esto coloca a las organizaciones europeas en una situación precaria, ya que entra en conflicto directo con la estricta normativa europea sobre privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
| etiquetas: europa , estados unidos , tecnológicas , dependencia
Va a ser un cago de risa como El Zuckervergas banea a toda la UE.
¿De verdad usas las BBDD de alguien que en cualquier momento te arruina?
Los anglos que se queden con sus amigos, escoria pirata.
Ah, y guillotina para los traidores que nos han llevado a esto...