Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]

Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]

El núcleo del problema reside en un conflicto legal directo e irreconciliable. La Ley US CLOUD de 2018 permite a las autoridades estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas con sede en EE. UU. a proporcionar los datos solicitados, independientemente de dónde se almacenen a nivel mundial. Esto coloca a las organizaciones europeas en una situación precaria, ya que entra en conflicto directo con la estricta normativa europea sobre privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

5 comentarios
Herumel
Que cantidad de errores estratégicos han tragado nuestros dirigentes durante los últimos 20 años... más allá de ser una colonia, increíble o doloso, tengo claro lo tremendamente europeísta que soy, de igual manera que solo votaré a los políticos que sigan esa senda, nunca a otros.
1 K 21
Pablosky
Ojalá se lo tomen en serio.
1 K 20
azathothruna
Ver para creer.
Va a ser un cago de risa como El Zuckervergas banea a toda la UE.
0 K 15
verdor
Esto lo tienen claro hasta en Estados Unidos. ¿Como una empresa que se dedica a la venta de productos en la Web usa AWS? Es un suicidio.
¿De verdad usas las BBDD de alguien que en cualquier momento te arruina?
0 K 9
NinjaBoig
Cortar amarras, echar los okupas yankees y crear una Unión Europea de verdad, con valores europeos.
Los anglos que se queden con sus amigos, escoria pirata. ¬¬
Ah, y guillotina para los traidores que nos han llevado a esto... {0x1f621}
0 K 9

