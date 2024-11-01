Los superiores de Peinado ya le han corregido 13 veces en la causa contra Begoña Gómez por falta de "indicios" y de "motivación"

La Audiencia Provincial anula la decisión del juez de solicitar a la Moncloa, sin motivarlo de forma adecuada, todos los correos recibidos y enviados desde la cuenta oficial de Gómez desde 2018.
Es un poco como lo de Zapatero, otro bulo y resulta que los orcos de sus hijas operan una presunta empresa fantasma cobrando a futuros encarcelados por corrupción.
Disfruta tu relato.
De hecho, se ve que desde hace años, este tío está considerado por sus propios colegas como un inútil. Eso lo hice todo.
Motivación es lo que le sobra para seguir con esta movida
Edit: #5 me ha adelantado para decir lo mismo.
O sea...le corrigen pero a la vez le siguen dando cuerda.
Dato básico que el panfleto omite la Audiencia no archiva la causa ni niega indicios, solo exige mejor motivación formal en algunas… » ver todo el comentario
Tantopoco parece que importe que el del Supremo filtrara como iba ka sentencia del fiscal general.
"Los superiores de Peinado solo le han hecho 13 correcciones"
Peinado está ahí para recavar información mediante peticiones judiciales (intervenir correos, teléfonos, etc) además de generar titulares, horas de tertulia y lanzar noticias cuando interesan para contrarrestar otras negativas del PP. El tema ya no es del juez, es de quien lo está permitiendo.
Si se equivoca una vez, dos o incluso tres, el problema es del juez, si se equivoca 13... es que es una táctica, no un error.
Cronometrador oficial
Inexplicable.