edición general
140 meneos
140 clics
Los superiores de Peinado ya le han corregido 13 veces en la causa contra Begoña Gómez por falta de "indicios" y de "motivación"

Los superiores de Peinado ya le han corregido 13 veces en la causa contra Begoña Gómez por falta de "indicios" y de "motivación"

La Audiencia Provincial anula la decisión del juez de solicitar a la Moncloa, sin motivarlo de forma adecuada, todos los correos recibidos y enviados desde la cuenta oficial de Gómez desde 2018.

| etiquetas: peinado , begoña gómez , 13 veces , corregido , prevaricación
79 61 1 K 411 actualidad
52 comentarios
79 61 1 K 411 actualidad
Comentarios destacados:              
#2 Corregir a un juez 13 veces en un solo caso, y las que quedan, ¿no da para prevaricación?...
humono #2 humono *
Corregir a un juez 13 veces en un solo caso, y las que quedan, ¿no da para prevaricación?...
21 K 232
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano *
#2 A por la 16! Como suele poner en su bio el multibaneado de los futbolistas del Madrid.
2 K 39
Kmisetas #32 Kmisetas *
#2 No, no da para prevaricación y solo lo pregunta alguien que no ha visto una macrocausa en su vida. En causas complejas es perfectamente normal que la Audiencia corrija autos de instrucción decenas de veces sin que eso implique dolo alguno. Gürtel tuvo más de 30 autos revocados en fase de instrucción, los ERE andaluces acumularon correcciones durante años, Púnica y Kitchen igual, y ningún juez fue acusado de prevaricar por ello. Prevaricación exige resolución injusta a sabiendas, no autos…   » ver todo el comentario
1 K -3
LaInsistencia #41 LaInsistencia
#32 Ya, claro... pero algo me dice que en la Gürtel, Punica y Kitchen habia donde rascar. Esto ya es romper el fondo del barril.
0 K 7
trivi #42 trivi
#32 macrocausa? Begoña?
1 K 16
Kmisetas #46 Kmisetas *
#42 Bueno, ha pasado de bulo de la ultraderecha a estar bien jodida.. Al tiempo.

Es un poco como lo de Zapatero, otro bulo y resulta que los orcos de sus hijas operan una presunta empresa fantasma cobrando a futuros encarcelados por corrupción.

Disfruta tu relato.
1 K -1
trivi #47 trivi *
#46 nunca ha dejado de bulo de la derecha o al menos después de mucha investigación prospectiva siguen sin caso
0 K 7
Kmisetas #48 Kmisetas
#47 bufff qué tragaderas.
0 K 6
trivi #50 trivi
#48 ya te digo, pero si te vuelves a okdiario nadie te lo hará notar y podrás seguir con tu sesgo intacto
0 K 7
Kmisetas #51 Kmisetas
#50 Me puede comer los huevos Okdiario, no me gusta ningún panfleto, sea del color que sea. Pero en este pozo de mierda os las coméis dobladas si vienen en rojo.
0 K 6
makinavaja #49 makinavaja
#2 Que es compañero, coño!!!! :troll:
0 K 12
obmultimedia #1 obmultimedia
Lo que tendrian que hacer es inhabilitarlo ya de una vez.
17 K 146
#6 unocualquierax
#1
De hecho, se ve que desde hace años, este tío está considerado por sus propios colegas como un inútil. Eso lo hice todo.
6 K 56
frg #13 frg
#1 ¡Si está jubilao! El tiempo de descuento se acaba y ya le da todo igual.
3 K 41
Deviance #26 Deviance
#1 Por falta de "motivación". :troll:
3 K 46
devilinside #29 devilinside
#26 Pues motivado está un rato
2 K 37
Deviance #35 Deviance
#29 Ya te digo, me ha chocado el copón el titular; pruebas no tiene, pero de motivación va sobrao , jajajajja
1 K 30
Cantro #5 Cantro *
Me parece mal que le corrijan por falta de motivación

Motivación es lo que le sobra para seguir con esta movida
11 K 101
frg #8 frg *
¿Falta de motivación? Creo que justamente de motivación anda sobrado.

Edit: #5 me ha adelantado para decir lo mismo.
4 K 52
devilinside #31 devilinside
#8 #5 No os había leido cuando hice mi comentario. Mi positifo por vuestra antelación
1 K 22
Pepepaco #4 Pepepaco
Si en mi empresa, en un año y medio, mis superiores tuvieran que corregir mis decisiones 13 veces, ya estaría en la cola del paro. De hecho, a la cuarta o quinta como mucho ya me hubieran puesto de patitas en la calle. Está claro que siendo juez lo de cagarla estrepitosamente sale gratis (en según que casos).
9 K 80
frg #11 frg
#4 Si estás en Mercadona, a la segunda como muy tarde estás en la calle.
2 K 25
#14 VFR
#4 pues 1 error al mes no lo veo mucho, errar es humano
1 K 18
Pepepaco #18 Pepepaco
#14 Hundir una empresa también es humano.
1 K 20
Asimismov #28 Asimismov
#14 herrar es humano. Solo los humanos somos capaces de herrar a los équidos.
1 K 24
#23 diablos_maiq *
#4 has dado en el clavo: Peinado está buscando un despido improcedente para engordar su jubilación :troll:
1 K 21
#34 Peter086
#4 Si a este le echan la charla es por no sacar algo definitivo que pudiera sentarla en el banquillo. De momento, está de mamporrero, haciendo el trabajo sucio. Pero claro, todo es lícito cuando se trata de luchar contra el rojerío malvado.
0 K 7
angelitoMagno #36 angelitoMagno
#4 Bueno, es lo que tiene estar en el sector público en vez de el en sector privado, que tus superiores no te pueden despedir casi de ninguna manera.
1 K 26
aupaatu #3 aupaatu
Solo le falta solicitar el diario de adolescente de Begoña por si tramaba algo delictivo en el futuro
6 K 61
devilinside #30 devilinside
#3 E investigar a sus novios de adolescencia, que seguro que saca algo
0 K 12
#9 laruladelnorte
Desde que abrió la causa, en abril de 2024, el juez ha recibido el varapalo de los órganos superiores por la imputación de tres personas sin motivo, pero aún así la sección 23 de la Audiencia madrileña sigue avalando buena parte de su instrucción.

O sea...le corrigen pero a la vez le siguen dando cuerda. >:-(
4 K 55
ipanies #10 ipanies
Lo corrigen no para desprestigiarlo si no para que lleve a buen término el plan inicial quemando solo a un peón inútil como Peinado y sin darse a entender ante la opinión pública los verdaderos cerebros de la operación.
3 K 36
#7 VFR *
Eso demuestra que la justicia funciona. Basta que no le corrijan en una para que Begoña sea culpable
2 K 30
Kmisetas #25 Kmisetas *
Lo de Público ya no es periodismo, es defensa jurídica por entregas. Dicen “13 correcciones” como si eso invalidara una investigación, cuando en la práctica es rutina procesal en macrocausas complejas. Gürtel, ERE, Púnica o Kitchen acumularon decenas de autos revocados y nadie habló de “caza de brujas”, curiosamente porque no afectaban a la mujer del presidente.

Dato básico que el panfleto omite la Audiencia no archiva la causa ni niega indicios, solo exige mejor motivación formal en algunas…   » ver todo el comentario
2 K 22
#21 Jotax
Porque es un juez facha fanático, si solo fuera juez no pasaría. Separar la justicia de la política, jajaja que risa.
1 K 22
Malinke #16 Malinke
Después se queja la presidenta del CGPJ de que ataquen a la justicia y tienen a ese elemento desprestigiándola.
Tantopoco parece que importe que el del Supremo filtrara como iba ka sentencia del fiscal general.
1 K 20
#12 fofa
a los políticos no se les investiga...
0 K 19
#17 omega7767
#12 a los políticos rojos se les investiga hasta el papel higiénico que gastan
1 K 20
#24 diablos_maiq
#12 pregúntale a Iglesias
2 K 31
#19 vicox
Indicios le pueden faltar, pero motivación seguro que no le falta. Está muy motivado para meterla en la cárcel.
1 K 18
jacm #43 jacm
Esto elude el problema real, que es muy muy grave:
"Los superiores de Peinado solo le han hecho 13 correcciones"
0 K 10
vviccio #37 vviccio
Otra prueba más de la dejación de funciones del CGPJ.
0 K 10
#44 capitan.meneito
de motivación va sobrado.
0 K 9
#27 varios
Realmente si que el juez peinado tiene "motivación" pero no de la que se espera de un juez imparcial. :troll:
0 K 9
#52 fpove
Que bonito queda decir "corrigen" en vez de decir "prevarica" pero claro eso solo ocurre con jueces como Garzon por poner un ejemplo.
0 K 7
#20 Gilántropo
¿Podemos decir ya que es más parte que juez?
0 K 7
notengonizorra #38 notengonizorra
14 inmuebles (según contaron medios de comunicación) es como para jurar lealtad hasta la muerte. Es gente con principios
0 K 7
Moreno81 #40 Moreno81
Es el mayor caso y más claro de prevaricación que se ha visto en la judicatura española desde que hay registros.

Peinado está ahí para recavar información mediante peticiones judiciales (intervenir correos, teléfonos, etc) además de generar titulares, horas de tertulia y lanzar noticias cuando interesan para contrarrestar otras negativas del PP. El tema ya no es del juez, es de quien lo está permitiendo.

Si se equivoca una vez, dos o incluso tres, el problema es del juez, si se equivoca 13... es que es una táctica, no un error.
0 K 6
#22 Oliram
172 D. Peinado
Cronometrador oficial
0 K 6
Donal_Trom #33 Donal_Trom
Donde sí hay motivación es en el meneante medio para defender el latrocinio al que nos somete esta mal llamada izquierda.
Inexplicable.
0 K 6
tommyx #45 tommyx
#33 pero entenderás que está fijación es un tanto exagerada. Más casos claros hay y no se involucran tanto.
0 K 8

menéame