Greta Thunberg detenida en Londres por una pancarta con la frase "Prisioneros de Palestina en Acción" (ING)

Otras dos personas detenidas bajo sospecha de daños criminales tras protesta en oficinas de compañía de seguros

karakol
Nadie se hubiera enterado de nada sin la intervención policial.

Barbra os agradece los servicios. :hug:
Spirito
#3 Así es. De todos modos, la chica le está echando valor.
el_Tupac
#4 Mucho valor. Tiene más cojones que todos sus detractores juntos.
cocolisto
El "jardín europeo",una charca infecta de terroristas dirigiendo sus naciones.
Spirito
Hace falta ser muy miserables para detener a la chica por eso. >:-(
azathothruna
#1 Son piratas asi que....
Jack29
Menuda europa se esta quedando por culpa de los putos fascistas.
