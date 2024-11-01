edición general
13 meneos
123 clics
El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona

El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona

En los últimos días se ha publicado en diferentes medios una noticia con titulares tan patéticos como los siguientes: “Juan Roig regala dinero extra y días de vacaciones”, “Mercadona concede una semana más de vacaciones y una nómina extra”, “De 30 a 37 días de vacaciones para liderar la conciliación laboral y familiar”… Como los periodistas de estos medios no tienen ni p… idea de derecho laboral nivel Blippi, se han limitado a resumir la nota de prensa oficial de Mercadona.

| etiquetas: empleo , mercadona
12 1 0 K 346 actualidad
6 comentarios
12 1 0 K 346 actualidad
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Leyendo la noticia se ve que todo es puro marketing y en parte falsa.
1 K 32
Malinois #3 Malinois
Yo tengo razones para odiar a Mercadona(estuvo a punto de arruinarme) pero aún así,SI TUVIESE QUE TRABAJAR EN COMERCIO, preferiría trabajar para ellos. Sueldos por encima de la media,calidad de vida mejor que el resto,... No entiendo ése odio visceral que dices(y que realmente parece sea así)
1 K 22
#1 encurtido
En este foro y blogs se odia tanto a Mercadona que somos capaces de decir que más vacaciones es una medida facha.
1 K 14
Squash019 #4 Squash019
#1 sus motivos tendrá ese "odio", no? Te has leído algo de lo que comentan en el enlace? Porque me da que en 3 minutos no te ha dado mucho tiempo...
2 K 37
tul #6 tul
#1 lo que es de fachas es mentir y luego tener que andar pagando a desgraciados para que mientan a tu favor por los foros y diarios
0 K 12
Ormuzd #5 Ormuzd
Ya cuando vi esas "noticias" pense que no era Mercadona quien regalaba esos dias y ese sueldo, sino que tendria que estar relacionado con lo de las 37,5 horas y por lo tanto los trabajadores estaban trabajando mas horas de lo debido por ley.
Asi que Mercadona ha disfrazado una obligacion que marca la ley en un "regalo" que hacen por voluntad propia.
0 K 9

menéame