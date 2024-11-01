El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona

En los últimos días se ha publicado en diferentes medios una noticia con titulares tan patéticos como los siguientes: “Juan Roig regala dinero extra y días de vacaciones”, “Mercadona concede una semana más de vacaciones y una nómina extra”, “De 30 a 37 días de vacaciones para liderar la conciliación laboral y familiar”… Como los periodistas de estos medios no tienen ni p… idea de derecho laboral nivel Blippi, se han limitado a resumir la nota de prensa oficial de Mercadona.