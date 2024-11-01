¿Ganas de dulce o alcohol? Éste es el "interruptor" biológico que apaga estos antojos

Un estudio pionero, realizado por investigadores de City of Hope, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes y avanzadas de los Estados Unidos, ha descubierto cómo el hígado activa una hormona que reduce el deseo de dulces y alcohol. Los hallazgos conducen a nuevas terapias para diversas afecciones, como la enfermedad del hígado graso, que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo y aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y cáncer de hígado.