¿Ganas de dulce o alcohol? Éste es el "interruptor" biológico que apaga estos antojos

Un estudio pionero, realizado por investigadores de City of Hope, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes y avanzadas de los Estados Unidos, ha descubierto cómo el hígado activa una hormona que reduce el deseo de dulces y alcohol. Los hallazgos conducen a nuevas terapias para diversas afecciones, como la enfermedad del hígado graso, que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo y aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y cáncer de hígado.

| etiquetas: higado graso , diabetes , cáncer de hígado
#4 fasta
¿Ganas de alcohol? ¿Eso existe?
0 K 13
antesdarle #5 antesdarle
#4 un domingo al mediodia con el solecito en una terraza
0 K 9
borteixo #1 borteixo
La foto de miniatura es apetecible.
0 K 10
LaInsistencia #2 LaInsistencia *
#1 IA. Ni tu ni nadie se la van a coger. Los donuts tampoco. Salu2.
0 K 7
Spirito #3 Spirito *
#2 Yo tengo esperanzas de enamorar a la robot Elenita, jefa de la camarilla yanquineja.

Creo que es amor virtual de mi vida. :foreveralone:
0 K 8

