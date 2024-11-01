edición general
Los países africanos sustituyen la red bancaria Swift por la china

53 países africanos acaban de abandonar la red bancaria Swift, el sistema financiero occidental, en favor de China. 53 de los 54 países africanos han firmado un acuerdo histórico con el gobierno de Pekín. Las exportaciones africanas se beneficiarán de un acceso pleno al mercado chino. La consecuencia es el abandono del dólar estadounidense y del euro en las transacciones. Ahora los pagos se realizarán en yuanes. Según Goldman Sachs, para 2030 más del 40 por cien del comercio internacional podría eludir el sistema Swift.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
53 paises para democratizar ... mucho curro acumulado de golpe. :roll:
#3 tierramar
Esta noticia ava a pasar desapercibida, y en los grandes medios no se va a informar. Cuando marca por donde va el futuro. Y que EEUU es un animal herido, que esta muriendo matando, y en este matar Europa va a ser la victima
Adela_Moreno_Sanchez #26 Adela_Moreno_Sanchez
#3 Francia tiene un pie comercial en China, porque el pie EEUU, euro dólar, se rompe. Nosotros?
FatherKarras #28 FatherKarras
#10 Imperio civilizador vs imperio depredador. El problema es que, como bien dices en #3, el que va a morir morirá matando. De hecho, se inició y medró matando, así que podemos imaginar cómo va a actuar cuando ya está dando patadas de ahogado. Pinta muy mal, esperemos que lo que salga de ahí sea algo mejor... aunque sea solo un poquito
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Las sanciones contra Rusia han servido de advertencia a los países africanos.

Ya no es solo las sanciones contra un país invasor, es que hay otro país que está invadiendo, cometiendo genocidio y no pasa nada porque es aliado
#8 Alcalino
Esta es posiblemente una de las noticias más importantes del año por lo que supone.

Sin embargo para la mayoría de medios de comunicación y para la mayoría de la gente, ni siquiera merecerá una reseña
riazor97 #24 riazor97
#8 que si hombre, veras como V.Valles lo sacara en su panfletodiario esta noche, no seais desconfiados...
#10 tierramar
Entre China y EEUU la diferencia es: que el China conquista ayudando al desarrollo de los países, mientras que EEUU conquista arrasando-destruyendo
rmdf #1 rmdf
Jaque mate, dolaristas.
iñakiss #22 iñakiss
#1 esto hace pero que mucho daño al agente naranja….no sé si será jaque mate pero que se avecinan cositas ya te digo que si.
#7 abogado_del_diablo
¡BIEN!
En mi opinión, una de las mejores y más importantes noticias del año.
elTieso #9 elTieso
No olvidemos que China regó primero esos países con infraestructuras como puertos o autovías, y no lo hizo pro bono, sino como sedes de su nueva ruta de la seda, ahora recoge el beneficio, además de explotar las instalaciones casi a perpetuidad.
sivious #12 sivious
#9 Justo vine a esto. China ha INVERTIDO en Africa, pero invertir de verdad. NO invertir a la europea o a la americana que fue creando minas y vendiendo armas para explotar los recursos y llevarse sus riquezas, no. Invirtio creando infraestructuras para que les compraran a ellos, abriendo rutas comerciales.

Menuda hostia va a pergarse occidente en unas decadas.
#17 eipoc *
#12 ya están preparando la guerra para dentro de 3 o 4 añitos de Europa con Rusia.
0 K 10
zentropia #20 zentropia
#12 China trae trabajadores chinos para que no haya transferencia de conocimiento.
China hsce negocio, no es una hermanita de la caridad
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#9

Pues como hacían los occidentales en su día, ponían puertos, trenes o carreteras para saquear los recursos de los paises de África. La diferencia es que los chinos pagan por las mercancías y los otros las robaban.
#11 BloodStar
Artículo de calidad, con fuentes de calidad.




El artículo exagera y distorsiona hechos reales para presentar un panorama más dramático de lo que ha ocurrido. Vamos a desglosar lo principal basado en fuentes verificadas:Lo que el artículo afirma vs. la realidadEl supuesto acuerdo masivo para abandonar SWIFT: El artículo dice que 53 de 54 países africanos firmaron un "acuerdo histórico" el mes pasado para reemplazar la red SWIFT (el sistema de pagos internacionales dominado por…   » ver todo el comentario
Pablosky #14 Pablosky
#11 gracias ChatGPT :roll:
d5tas #23 d5tas
#11 Lo siento pero el abuso de ChapGPT no lo puedo votar mas que votar negativo.
#15 atabey
Leyendo la noticia no dice qué país es el único africano que queda fuera de esto. Aunque creo que no perdería si apostara todo mi dinero a la pérfida Marruecos, la putita usana.
#25 tierramar *
Otra diferencia entre China Y EEUU: en China casi 100 millones de personas han dejado la pobreza extrema, mientras EEUU y Occidente cada vez hay mas pobres, para que los ricos sean más ricos. La economía occidental consiste en: empobrecer y explotar a la mayoría, para que los ricos-riquísimos sean más ricos
España el pais con mayor pobreza de Europa, por culpa de la corrupción política del Regimen 78
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Que os jodan, usanos. Washington delenda est.
KLKManin #16 KLKManin
Entré porque pensaba que la noticia iba de Taylor Swift. Adiós
HartzBaltz #21 HartzBaltz
Esta es una noticia de primera línea. Una de las noticias económicas más relevantes en décadas. Además, certifica la independencia de África de Occidente y que en los próximos años va a crecer mucho.
#19 pirat
Somos tan burros que con nuestra hipocresía hemos obligado a Asia a ir a su bola. Luego que si tal... lloros.
#4 escultor1999
China imparable
LázaroCodesal #27 LázaroCodesal
#4 Brics imparables...
