53 países africanos acaban de abandonar la red bancaria Swift, el sistema financiero occidental, en favor de China. 53 de los 54 países africanos han firmado un acuerdo histórico con el gobierno de Pekín. Las exportaciones africanas se beneficiarán de un acceso pleno al mercado chino. La consecuencia es el abandono del dólar estadounidense y del euro en las transacciones. Ahora los pagos se realizarán en yuanes. Según Goldman Sachs, para 2030 más del 40 por cien del comercio internacional podría eludir el sistema Swift.
Ya no es solo las sanciones contra un país invasor, es que hay otro país que está invadiendo, cometiendo genocidio y no pasa nada porque es aliado
Sin embargo para la mayoría de medios de comunicación y para la mayoría de la gente, ni siquiera merecerá una reseña
En mi opinión, una de las mejores y más importantes noticias del año.
Menuda hostia va a pergarse occidente en unas decadas.
China hsce negocio, no es una hermanita de la caridad
Pues como hacían los occidentales en su día, ponían puertos, trenes o carreteras para saquear los recursos de los paises de África. La diferencia es que los chinos pagan por las mercancías y los otros las robaban.
El artículo exagera y distorsiona hechos reales para presentar un panorama más dramático de lo que ha ocurrido. Vamos a desglosar lo principal basado en fuentes verificadas:Lo que el artículo afirma vs. la realidadEl supuesto acuerdo masivo para abandonar SWIFT: El artículo dice que 53 de 54 países africanos firmaron un "acuerdo histórico" el mes pasado para reemplazar la red SWIFT (el sistema de pagos internacionales dominado por… » ver todo el comentario
