Prohibido alimentar "a pobres" en Madrid: Almeida veta a una ONG que reparte bocatas a los sintecho

Prohibido alimentar a las personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Es la conclusión que se desprende en primera instancia de los vídeos que ha compartido la asociación sin ánimo de lucro Bocatas Madrid (de nombre oficial Asociación Pasión Por el Hombre - Bocatas), en su perfil oficial de TikTok. Esta organización se dedica, desde 1996, a la asistencia alimentaria y social a personas sin hogar, y uno de sus recientes programas consistía en ir a la plaza de Ópera, en la capital, y repartir comida a todas las personas que se acercaran a pedirla.

| etiquetas: almeida , ong , bocatas madrid , prohibición , normativa
17 comentarios
#1 TOTEMICO
Es Almeida, "seremos fascistas pero (tampoco) sabemos gobernar" ni tenemos humanidad ni somos buenas personas debiera haber añadido.
vvjacobo #11 vvjacobo *
#1 Sólo hacen algo bien: Engañar a lo más retrasado de una sociedad para que los vote.
#5 laruladelnorte
"¿Por qué vamos a Ópera? Porque residen ahí más de 300 personas que están buscándose la vida. Vamos nosotros a donde están ellos, por lo que no supone un efecto llamada. No pueden ser tratados como ciudadanos de segunda, son los más débiles a los que tenemos que ayudar. La pobreza es un problema fundamentalmente humano y requiere soluciones humanas",

Por desgracia hay personas que carecen de esa cualidad humana...
#3 Albarkas
Normal viniendo de un montón de mierdas clasistas.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Prohibe un único espacio, pueden seguir haciendo su actividad en otros lugares. De la misma forma, las ONGs que tengan locales también podrán hacer reparto. Caritas, Banco de Alimentos, etc, seguirán dando comidas, y otras más que habrá.

Por tanto, el titular "Prohibido alimentar "a pobres" en Madrid", es falso
Top_Banana #10 Top_Banana
#8 "¿Por qué vamos a Ópera? Porque residen ahí más de 300 personas que están buscándose la vida. Vamos nosotros a donde están ellos, por lo que no supone un efecto llamada. No pueden ser tratados como ciudadanos de segunda, son los más débiles a los que tenemos que ayudar. La pobreza es un problema fundamentalmente humano y requiere soluciones humanas"
Cometeunzullo #16 Cometeunzullo
No pasa nada. El domingo a misa, confiesa, comulga y el lunes puede hacer el hijoputa otra vez.
#12 mariopg *
a ver, madrid es (o quieren que sea) una ciudad-turismo, y los homeless dan mala imagen
Mecaguen #4 Mecaguen
Muy cristiano, si señor.
Grymyrk #14 Grymyrk
En los países socialistas no existía la pobreza ni la mendicidad ni el sinhogarismo. Era una de las cosas que más llamaba la atención a los visitantes y turistas. Imagínate el contraste con el mundo actual en el que la indigencia se está masificando. En los países socialistas todos sus habitantes tenían garantizado materialmente alimento y vivienda. Todos recibían educación y asistencia sanitaria gratuita. No existía la exclusión social de nadie. El socialismo es la solución
#17 mancebador
#14
En los países socialistas no existía la pobreza ni la mendicidad

Y lo dices sin descojonare, ojo.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
La vía pública no está para usarla con fines privados, excepto cuando se trata de la Formula 1, claro.
Olepoint #13 Olepoint
¿ Y si nos concentramos mucho, muchísimo no podríamos conseguir que a la mierda humana esta de Almeida le salga un cáncer bien doloroso y que lo mate de forma agónica en unos meses ? Y eso que estoy siendo mucho más piadoso que él.
wata #15 wata
En Alicante también se prohibió e incluso se produjeron algunos conatos de enfrentamiento entre la policia local y los de la ONG. Lo que sirvió de argumento para la prohibición porque se producían peleas.
Urasandi #2 Urasandi
No se si su presidenta es una homeless: creo que vive arrimada en un piso que no es suyo.
#9 sliana
#2 por no ser, no es ni del arrimado
#7 Kuruñes3.0
Hdspm
