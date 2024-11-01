Prohibido alimentar "a pobres" en Madrid: Almeida veta a una ONG que reparte bocatas a los sintecho

Prohibido alimentar a las personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Es la conclusión que se desprende en primera instancia de los vídeos que ha compartido la asociación sin ánimo de lucro Bocatas Madrid (de nombre oficial Asociación Pasión Por el Hombre - Bocatas), en su perfil oficial de TikTok. Esta organización se dedica, desde 1996, a la asistencia alimentaria y social a personas sin hogar, y uno de sus recientes programas consistía en ir a la plaza de Ópera, en la capital, y repartir comida a todas las personas que se acercaran a pedirla.