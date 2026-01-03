Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela

La íder de la extrema derecha francesa, quien —pese a calificar al régimen de Maduro como “comunista, oligárquico y autoritario”— rechazó abiertamente la acción de EE.UU. “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada” dijo Le Pen. La dirigente advirtió que aceptar hoy una intervención de este tipo equivaldría a legitimar la subordinación de cualquier país mañana. Para Le Pen, el futuro venezolano debe definirse únicamente por su pueblo, sin imposiciones externas.
Posiblemente ella hace la declaración que hace porque sabe que hay bases militares a lo largo y ancho del viejo continente lo que significa que, aunque ganase en el futuro, si no se comporta como buena súbdita, puede llevar el mismo camino.
No hay que ser el lápiz más afilado del estuche para entender que, si le sale bien lo de Venezuela, muchos otros países van a ir detrás.
Aunque seas de derechas no tienes que avalar cualquier cosa que haga Trump. Mañana invade Groenlandia para salvar a los bebés foca y habrá que ver qué dicen los partidos de derechas.
Ahora a ver qué dice ayuso, como critique la captura de maduro explotan muchos craneos
Por más que les joda a los fascistas del Menéame, que ya están en tromba con sus multiusuarios montándose sus películas de lo que pensamos los rojos. Os lo digo yo: nos suda la polla lo que diga la vieja ésta, de verdad, ni nos da gusto ni pena, es indiferencia total ante la irrelevancia de una Doña Nadie a nivel político ahora mismo.