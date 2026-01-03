edición general
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela

La íder de la extrema derecha francesa, quien —pese a calificar al régimen de Maduro como “comunista, oligárquico y autoritario”— rechazó abiertamente la acción de EE.UU. “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada” dijo Le Pen. La dirigente advirtió que aceptar hoy una intervención de este tipo equivaldría a legitimar la subordinación de cualquier país mañana. Para Le Pen, el futuro venezolano debe definirse únicamente por su pueblo, sin imposiciones externas.

marine le pen , nicolás maduro , venezuela
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:      
frankiegth #2 frankiegth *
La extrema derecha "confundiendo al personal" no tiene parangón, sobre todo cuando habla desde la oposición. Con tal de cazar votos venderian a su abuela en el proceso.
5 K 64
nemesisreptante #7 nemesisreptante
#1 #2 la llamada extrema derecha francesa no tiene nada que ver con la basura que tenemos en España
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que duro envio para la comunidad meneante, no sabran si menearlo o votarlo negativo. Me quito el sombrero
6 K 58
#9 detectordefalacias
#1 La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Posiblemente ella hace la declaración que hace porque sabe que hay bases militares a lo largo y ancho del viejo continente lo que significa que, aunque ganase en el futuro, si no se comporta como buena súbdita, puede llevar el mismo camino.

No hay que ser el lápiz más afilado del estuche para entender que, si le sale bien lo de Venezuela, muchos otros países van a ir detrás.
0 K 9
tusitala #10 tusitala
#1 Menearlo, sin duda.
Aunque seas de derechas no tienes que avalar cualquier cosa que haga Trump. Mañana invade Groenlandia para salvar a los bebés foca y habrá que ver qué dicen los partidos de derechas.
0 K 10
penanegra #3 penanegra
Ella cree en la soberanía de los pueblos aunque no sea de la cuerda mia o de Maduro
1 K 27
#5 guillersk
Pobres meneantes rojillos.


Ahora a ver qué dice ayuso, como critique la captura de maduro explotan muchos craneos
1 K 24
Spirito #13 Spirito
#5 Los fanáticos están hechos a tragar con todo...
0 K 9
manzitor #14 manzitor
#5 Pues no, le daremos la razón si la tiene. En izquierda leemos y pensamos.
0 K 11
#6 XXguiriXX
Sabe que ella o cualquier otro podría ser el próximo. Tonta no es.
1 K 23
cocolisto #8 cocolisto
Toda la razón para ésta Sra, lo diga ella o Perico de los palotes.Si el secuestrado hubiera sido Zelensky o cualquier otro dirigente por Rusia, los que hoy están tan de acuerdo con el secuestro de Maduro se volverían micos criticándolo.
0 K 20
Supercinexin #11 Supercinexin
Lo que diga Marine Le Pen, política fascista de cuna francesa que no manda en ninguna parte, es absolutamente irrelevante para nosotros, los rojos de mierda del Menéame, y para el resto del planeta.

Por más que les joda a los fascistas del Menéame, que ya están en tromba con sus multiusuarios montándose sus películas de lo que pensamos los rojos. Os lo digo yo: nos suda la polla lo que diga la vieja ésta, de verdad, ni nos da gusto ni pena, es indiferencia total ante la irrelevancia de una Doña Nadie a nivel político ahora mismo.
0 K 17
#12 Alcalino
Por primera vez, y por los mismos motivos que expone, estoy de acuerdo con Le Pen
0 K 9
#4 vertedero_de_rojos
En esta fosa séptica debe ser esto una implosión de fanatismo, se autobanearan?
0 K 5

