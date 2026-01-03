Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela

La íder de la extrema derecha francesa, quien —pese a calificar al régimen de Maduro como “comunista, oligárquico y autoritario”— rechazó abiertamente la acción de EE.UU. “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada” dijo Le Pen. La dirigente advirtió que aceptar hoy una intervención de este tipo equivaldría a legitimar la subordinación de cualquier país mañana. Para Le Pen, el futuro venezolano debe definirse únicamente por su pueblo, sin imposiciones externas.