Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”

El exlíder de Podemos ha cargado duramente contra el país norteamericano y su actual presidente, Donald Trump. Sobre las razones de los ataques, Iglesias lo tiene muy claro: “Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”. Además, pide a España salir de la Alianza Atlántica: “Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal”.