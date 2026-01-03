edición general
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”

Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”

El exlíder de Podemos ha cargado duramente contra el país norteamericano y su actual presidente, Donald Trump. Sobre las razones de los ataques, Iglesias lo tiene muy claro: “Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”. Además, pide a España salir de la Alianza Atlántica: “Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal”.

41 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Como siempre, nada incorrecto en lo que dice este señor. Pero vamos a reírnos todos porque mira qué tonto es, ja ja ja ja y qué listos y buenas personas somos los de derechas.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Nadie con dos dedos de frente y/o un mínimo de decencia lo pone en duda. Otra cosa es que haya mucho hijo de puta celebrando el enésimo ataque de EEUU a otro país por sus recursos.
obmultimedia #25 obmultimedia
#5 El PP lo está celebrando con champan.
MiguelDeUnamano #28 MiguelDeUnamano
#25 Y en PRISA.
Mangione #3 Mangione *
#0 Eres el karmawhore más excelso de esta web, con diferencia.
Anfiarao #4 Anfiarao
#3 no deja escapar ocasión de mostrar la sordidez de su mente
comunerodecastilla #18 comunerodecastilla
#4 Lo dramatico es que esa voluntad le ha sido impuesta, un quiero y no puedo de manual. :foreveralone:
Meneador_Compulsivo #9 Meneador_Compulsivo
#3 ¿es un mal día eh? consuélate votando negativo en mnm que hoy vemos que estás que no das abasto xD xD
Mangione #16 Mangione *
#9 Cualquier día malo para el orden, la estabilidad, la paz y la ley internacional es un mal día para mi, como ser humano decente.

Todo lo demás os lo dejo a vosotros, el mismo tipo de calaña que habría aplaudido cómo los nazis acabaron con todo ello el siglo pasado, y lo que le costó a la humanidad recuperarlo.
#14 Cincocuatrotres
Jode que malo es es Putin, estos van a robar el petróleo como bien dice Iglesias a ver si la Kallas o la van der Leyen protestan, tan dignas ellas. Pero callaran como putas, eso sí Putin es muy malo.
Torrezzno #7 Torrezzno *
Cabe preguntarse, al menos retóricamente, que si Maduro ha estado robando las elecciones no es esta una salida para el pueblo Venezolano.

Estoy en contra de los ataques militares pero habrá que esperar a ver que dice la gente ahora que Maduro ya no está
#23 daniMate *
#7 ay. Siempre es tierno ver que todavía queden mentes inocentes que creen que EEUU va por el mundo repartiendo "democracia".

Verás el día que descubras que esos bombardeos son solo para saquear los recursos naturales de los países.

EEUU lleva décadas intentando alterar las elecciones y cuando ya ve que no ha podido, pues pum. Bomba que te cae y trae aquí el petróleo.
Torrezzno #26 Torrezzno
#23 no he dicho eso. Me apuesto la cabeza a que el nuevo presidente o presidenta será un títere americano.
alfre2 #27 alfre2
#7 ojo con lo que se desea. En EEUU la estrategia desde las últimas elecciones ha pasado por variar el mapa electoral, a fin de favorecer descaradamente la aparición de nuevos distritos que favorecen descaradamente al partido republicano.
Torrezzno #29 Torrezzno
#27 con dinero todo se puede. No les hace falta amañar unas elecciones para poner a uno de su cuerda
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
Tenemos ahora a todo el Komando NATOntado pelándosela como micos con una foto de Trump.
pedrario #12 pedrario
Con que haya un gobierno títere que cumpla unos mínimos estándares democráticos, como el mostrar las actas después de unas elecciones, ya ganarían algo en Venezuela.
alfre2 #24 alfre2
#12 se ve que se ha encargado de resolverlo otro gobierno que incumple unos mínimos estándares democráticos, invadiendo otro país sin pedir autorización al Congreso. Por suerte.
pedrario #32 pedrario
#24 Que un poder ejecutivo pueda ordenar sin consulta previa una intervención militar no tiene por qué ser antidemocrático, dependerá de la legislación y circunstancias. En EEUU que yo sepa el Presidente puede ordenar esas intervenciones, aunque están condicionadas en varios aspectos, como la temporalidad, si las tropas no se retiran en un corto periodo infringiría la ley porque requiere una declaración de guerra, que eso es el Congreso.
alfre2 #36 alfre2
#32 claro!! En este caso la población americana estaba escondida en bunkers, aterrorizados por la posibilidad de un ataque venezolano. De ahí que hubiera que actuar rápido!!

Cuánta razón tienes!!
pedrario #37 pedrario
#36 Cuando tienes que inventarte lo que dicen los demás, se denota carencia argumental.

Buen día.
alfre2 #40 alfre2
#37 vaya mi aplauso por tu clarividencia!!
Cehona #31 Cehona
Irene Montero
"O les paramos o arrasarán con todo"
www.huffingtonpost.es/politica/irene-montero-explosiones-venezuela-o-l

¿Como se para a una nación militar sin armamento militar?
#34 El_dinero_no_es_de_nadie *
Esas fueron las mismas palabras que dijo Pablo Iglesias cuando Putin invadió Ucrania.
Pero no las encuentro en la hemeroteca :troll:

#31 Pregúntale al Grupo Tortuga que es su especialidad
tdgwho #6 tdgwho
Habría que preguntarle a Iglesias si hubiesen venido a entrar a llevarse a Franco, habría dicho lo mismo.

Como suelen decir muchas veces ellos, y los que están por aqui "si estamos cabreando a estos, es que lo estamos haciendo bien"
Torrezzno #8 Torrezzno
#6 pues no es ninguna tontería la pregunta. Pero la respuesta es obvia, para Podemos el gobierno de Maduro era legítimo.
tdgwho #13 tdgwho
#8 Son lo únicos llorando en twitter.

También eran los únicos que decían que había ganado legítimamente, a pesar de que no hubo ni hay actas.
#30 Indiana.Collons *
#13 Por aquí tenemos a todo el comando nazi lloriqueando porque han capturado a uno de los suyos y lo van a poner a disposición de la justicia.

Debe ser que hubieran preferido una masacre como la que perpetró su amo Putin en Ucrania
#20 Meinhard
#6 Comparar franco con maduro, es tener indigencia mental... Que patético.
tdgwho #22 tdgwho
#20 Son la misma mierda, dictadores, han matado a opositores, los han encerrado en la cárcel, han tomado el poder por la fuerza.

La única diferencia es que maduro no va a estar 40 años.
pedrario #39 pedrario
#20 ¿Qué diferencia hay?
#35 mcfgdbbn3
#6: Es una pregunta que se puede abreviar:
- ¿habría dicho lo mismo si hubiesen venido a entrar a llevarse a Franco?
Puede quedar en:
- ¿hubiesen venido a entrar a llevarse a Franco?
La respuesta a esta segunda pregunta ya la sabemos, y eso pone en contexto la respuesta a la primera pregunta.
tdgwho #41 tdgwho
#35 Joder, mira que me he liado escribiendo xD

he mezclado las dos frases "hubiesen venido a llevarse" y "hubiesen entrado a..."

Da igual la segunda. Si te fijas, lo que le preocupa a Iglesias, despues del petroleo, no es el benestar de la población, si no que van a quitar a maduro y poner a otro.

recuerda que Podemos en general cuando se trataba de ganar al PP, hablaban siempre de "arrancar el poder al PP"
timeout #33 timeout
Franco ya era el gobierno títere, no iban a quitarlo para traer democracia.
EEUU nunca ha tenido problemas con las dictaduras, sólo con quienes no sirven a sus intereses
#11 _15
Para que no se vaya olvidando, Nicolás es un dictador de mierda, como Ortega, los ayatolás, los Castro, etc….
#19 xaxipiruli
Ojalá un referendum
duende #21 duende
Tiene razón, y aún así mejorará mucho la situación de los venezolanos.
#15 muerola *
esperaremos uno meses y veremos si Iglesias tiene o no razón, igual en un tiempo haya un gobierno títere y les estén robando sus recursos naturales o tal vez consigan salir adelante y mejorar sus vidas , ojalá , pero viendo el historial USA lo dudo
anarion321 #38 anarion321
Aun dando por cierto lo que dice y que los recursos van a ser "robados", cosa que queda por ver, es bastante hipócrita criticar cuando lo roba uno y no cuando lo roba otro.

Los recursos de Venezuela ya habían sido robados por Maduro, que se sostiene en el poder con la intervención militar y control de instituciones.
