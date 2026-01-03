Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”

El exlíder de Podemos ha cargado duramente contra el país norteamericano y su actual presidente, Donald Trump. Sobre las razones de los ataques, Iglesias lo tiene muy claro: “Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”. Además, pide a España salir de la Alianza Atlántica: “Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal”.
| etiquetas: pablo iglesias , chavismo , maduro , venezuela
Todo lo demás os lo dejo a vosotros, el mismo tipo de calaña que habría aplaudido cómo los nazis acabaron con todo ello el siglo pasado, y lo que le costó a la humanidad recuperarlo.
Estoy en contra de los ataques militares pero habrá que esperar a ver que dice la gente ahora que Maduro ya no está
Verás el día que descubras que esos bombardeos son solo para saquear los recursos naturales de los países.
EEUU lleva décadas intentando alterar las elecciones y cuando ya ve que no ha podido, pues pum. Bomba que te cae y trae aquí el petróleo.
Cuánta razón tienes!!
Buen día.
"O les paramos o arrasarán con todo"
www.huffingtonpost.es/politica/irene-montero-explosiones-venezuela-o-l
¿Como se para a una nación militar sin armamento militar?
Pero no las encuentro en la hemeroteca
#31 Pregúntale al Grupo Tortuga que es su especialidad
Como suelen decir muchas veces ellos, y los que están por aqui "si estamos cabreando a estos, es que lo estamos haciendo bien"
También eran los únicos que decían que había ganado legítimamente, a pesar de que no hubo ni hay actas.
Debe ser que hubieran preferido una masacre como la que perpetró su amo Putin en Ucrania
La única diferencia es que maduro no va a estar 40 años.
- ¿habría dicho lo mismo si hubiesen venido a entrar a llevarse a Franco?
Puede quedar en:
- ¿hubiesen venido a entrar a llevarse a Franco?
La respuesta a esta segunda pregunta ya la sabemos, y eso pone en contexto la respuesta a la primera pregunta.
he mezclado las dos frases "hubiesen venido a llevarse" y "hubiesen entrado a..."
Da igual la segunda. Si te fijas, lo que le preocupa a Iglesias, despues del petroleo, no es el benestar de la población, si no que van a quitar a maduro y poner a otro.
recuerda que Podemos en general cuando se trataba de ganar al PP, hablaban siempre de "arrancar el poder al PP"
EEUU nunca ha tenido problemas con las dictaduras, sólo con quienes no sirven a sus intereses
Los recursos de Venezuela ya habían sido robados por Maduro, que se sostiene en el poder con la intervención militar y control de instituciones.