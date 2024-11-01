edición general
México condena intervención militar en Venezuela

El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU,

Spirito #2 Spirito
Cualquier país decente condenará esa agresión contra un país soberano.
krogan #3 krogan
#2 No se puede llamar país soberano a un país gobernado por una dictadura.

La soberanía está en las actas que no han publicado.
Spirito #5 Spirito *
#3 A las muy malas, con o sin dictadura, EEUU ha cometido una agresión injustificable, además contra un pueblo hermano de España.

Han muerto muchas personas. Blanquea lo que desees.
krogan #11 krogan *
#5 Muy rastrero tirar de víctimas para tratar de esconder la aberración que es legitimar a este engendro.

No me has visto a mí tirar de las víctimas que ha habido bajo su régimen, que han sido muchísimas más que las que pueda haber habido con esta intervención.

Yo puedo echarle mierda sin ir tan abajo.
TooBased #7 TooBased
#3 Ya llamabais dictadura a Venezuela antes del pucherazo, cuando sí entregaba las actas. De hecho, la llamabais así desde Chávez, tras ganar innumerables elecciones. Utilizáis el término «dictadura» cuando un gobierno no os gusta para justificar cosas injustificables, como estas que están pasando ahora mismo.

También se le puede llamar dictadura a Ucrania por el golpe y por no convocar elecciones. Pero es justificable porque está en guerra... y es lógico. Venezuela lleva en guerra desde…   » ver todo el comentario
krogan #9 krogan
#7 ¿Qué comentario mío dices que yo hacía eso? Parece que ante carencia argumental sólo te queda inventar.

Que perfectamente podría haberlo calificado así desde hace mucho tiempo por disolución de cortes y control de instituciones como la judicatura. Es indefendible lo que han hecho.
Djangology #25 Djangology
#9 Yo no sé qué edad tienes tú pero yo peino 46. En el año 2000 yo tenía 20 años y en el 2002 tenía 23. Ya en ese entoces, cuando Chávez ganaba elecciones con mayorías absolutas (imaginate como mierder tenía que estar el asunto antes de Chávez para que eso pasase), los medios en España ya tildaban a Venezuela de dictadura. Especialmente se recrudeció la cosa a nivel mediático cuando el gobierno de Chávez decide dio meter mano a dos empresas capitales en España. Uno el grupo PRISA, que entre…   » ver todo el comentario
krogan #27 krogan
#25 No sé qué me cuentas de 2005 ni que tiene que ver con los claros fraudes que he señalado de años recientes.

Muy mal tiene que ser para desviar la atención así.
Djangology #28 Djangology
#27 "No sé qué me cuentas de 2005". Es evidente que no lo sabes.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 Y que la oposición hizo trampas con las suyas, la traidora venezolana estará contenta viendo como matan gente de su pueblo.
krogan #13 krogan
#10 La trampa de publicar las actas al mundo para que se viera el fraude de Maduro.

El más demócrata debes ser tú.
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#13 No eres tu que estabas allí, defendiendo el nazismo de corina y sus lameculos dedocratas
krogan #21 krogan
#20 No sé ni de quién hablas www.meneame.net/search?u=krogan&w=comments&q=corina

Te invito a que hables con la pared o algo.
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#21 Mejor tu que vienes de paso nada mas y no sabes como se llama la traidora venezolana
Battlestar #16 Battlestar
#3 Pero a ver, que no lo detienen por dictador, lo detienen por camello. No están derrocando un régimen para democratizar el país.

Y la diferencia clave en esta ocasión, es que hasta los propios americanos lo dicen, que es la detención de un narco, nada de democracia, nada de libertadas, nada de nada.
krogan #19 krogan
#16 Nada de eso cambia mi comentario. No es soberano, es un delincuente común.
#24 Nasser
#16 A ver no lo detienen ni por camello ni por dictador, lo hacen para saquear un país y punto.
Hubo alguna vez un Yanki que no sea ladrón?
#22 Nasser
#3 pero pregunto yo las de verdad o las falsificadas por la oposición, porque todas se demostró que eran falsas.
anarion321 #26 anarion321 *
#22 ¿A qué actas falsificadas te refieres? El único acta falsificada que conozco es una que presentó otro partido de la "oposición" defendiendo a Maduro, que mostraba un acta como "prueba" de que las presentadas eran falsas, con la mala suerte de que no manipuló bien el QR y cualquiera podía comprobar que el acta falsa era la suya x.com/cesarbaezc/status/1820840242795999270

edit: cambio el link, habia puesto por error el de la "imparcial" presidenta del Supremo pidiendo el voto a Maduro.
#6 ap31r0n
#2 pues por ahora van solo Rusia, Colombia y México.
Spirito #8 Spirito
#6 Vergonzoso que, ya, la UE y cualquier país supuestamente democrático no condene ésta agresión injustificable.

Puede crear un peligroso precedente, además de los que ya ha cometido EEUU.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#8 Ten en cuenta que los mandatarios de la UE son los lameculos de Trump.
Spirito #18 Spirito *
#14 Así es... y es lamentable que siquiera se pronuncien contra una ilegalidad manifiesta y gravísima que, en Derecho Internacional y de sentido común, es causa de guerra.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#6 Brasil tambien
Battlestar #17 Battlestar
#6 Bueno, Rusia lo que ha hecho ha sido pedir calma, no escalar la crisis y ofrecerse para mediar.
#1 DonaldBlake
Cuidado, México, que a Trump le preocupan los cárteles de la droga xD xD xD
plutanasio #4 plutanasio
Obviamente todo el Cártel de Puebla sale a condenar.
troymclure #15 troymclure
#4 Y el expresidente de honduras ha dicho algo??
