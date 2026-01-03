¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación

Hace unos días, el comentario más votado en la noticia sobre la simulación de agujeros negros decía justamente eso: "Una noticia de un simulador debe tener el simulador". Pues al lío.

La noticia es esta: www.meneame.net/m/ciencia/einstein-tenia-razon-esta-simulacion-desvela

Como respuesta a esa petición, he desarrollado esta herramienta interactiva como parte de mi proyecto educativo abierto (AulaQuest). He cogido las matemáticas del paper de Zhang et al. (2025) y, utilizando IA para ayudarme con el código de los shaders y la optimización, he creado una simulación en tiempo real que corre en el navegador.

No es un vídeo, es una herramienta para "tocar" la física:

🎛️ Jugar con la "comida": Subid la tasa de acreción a niveles Super-Eddington y ved cómo el disco se infla y cambia de color.

El objetivo es acercar la astrofísica a estudiantes y curiosos. Funciona también en móvil.

Probadlo aquí: aulaquest.com/simulacion/simulador-de-agujeros-negros/

Nota final: Si algún astrofísico en la sala ve que el agujero negro hace algo raro, que no me lo tenga muy en cuenta. Esto no es un TFM, es una herramienta para aprender y cacharrear. He intentado que la física sea lo más fiel posible, pero si algo explota, echadle la culpa a la relatividad general (o al código).

Un saludo! :)