El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este sábado el ataque militar y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que considera que "cruza una línea inaceptable". "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", ha apuntado Lula en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.