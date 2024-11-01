edición general
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este sábado el ataque militar y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que considera que "cruza una línea inaceptable". "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", ha apuntado Lula en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Spirito #1 Spirito
Así es y es gravísimo lo que ha hecho EEUU.
2 K 24
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Las leyes internacionales no existen para EEUU y su panda de asesinos
7 K 96
Spirito #4 Spirito *
#2 ¿Qué será lo siguiente, detener a los dirigentes que no le gusten a Trump cuando vayan a la ONU?

Si ya todo vale...
2 K 24
io1976 #9 io1976
#2 Las mal llamadas leyes y los organismos internacionales solo sirven al interés de EE.UU.
1 K 30
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Sobre todo las de la UE
0 K 20
Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 No se porque cosas de la vida estoy convencido que defiendes el uso de la fuerza contra una nación soberana, y el derecho de "algunas" a las naciones a tener su patio trasero.
1 K 17
#7 petal *
#6 has adivinado, soy funcionario vago y enchufado
0 K 15
#5 petal *
Otro payaso inútil.
1 K 14
troymclure #6 troymclure
#5 que va si no es de tu familia
0 K 9
#8 Tronchador.
Las leyes se hacen cumplir por la fuerza.
0 K 7

