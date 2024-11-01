Es oficial: los dos ‘extras’ que Mercadona dará a sus trabajadores en 2026

La cadena de supermercados española, a favor de reforzar la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta de su equipo, ampliará el período de vacaciones de sus empleados en una semana más. De esta manera, los más de 110.000 trabajadores de la compañía contarán con 37 días de vacaciones al año, en vez de 30.
| etiquetas: mercadona , paga , extra , vacaciones , trabajadores
Y otra extra de beneficios
#2 Si antes eran 22 días laborables y ahora son 27, pues hay una diferencia notable