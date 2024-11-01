edición general
9 meneos
28 clics

Es oficial: los dos ‘extras’ que Mercadona dará a sus trabajadores en 2026

La cadena de supermercados española, a favor de reforzar la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta de su equipo, ampliará el período de vacaciones de sus empleados en una semana más. De esta manera, los más de 110.000 trabajadores de la compañía contarán con 37 días de vacaciones al año, en vez de 30.

| etiquetas: mercadona , paga , extra , vacaciones , trabajadores
8 1 3 K 78 actualidad
6 comentarios
8 1 3 K 78 actualidad
elsnons #3 elsnons
Ya tiene más empleados que El Corte Inglés . Y encima es criticado cuando a ECI nadie se atrevía en la época de Areces o Isidoro.
1 K 24
#5 Tronchador.
#3 Tener más trabajadores no es un argumento de calidad. Es una especie de falacia ad populum.
0 K 7
#6 Borgiano
Pero no pongáis estas noticias, hombre, que les vais a amargar el fin de semana a medio foro.
0 K 8
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar *
Aunque tengan la mejora de disfrutar 37 días de vacaciones NATURALES, en realidad suponen solo 26 o 27 LABORABLES... así que tampoco es para tirar cohetes...
0 K 7
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Noticia que no gustará a algunos meneantes y la tumbaran para invisibilizarla

contarán con 37 días de vacaciones al año, en vez de 30.
Y otra extra de beneficios

#2 Si antes eran 22 días laborables y ahora son 27, pues hay una diferencia notable
1 K 23
#4 Tronchador.
#1 Es una mejora sustancial de las condiciones, digan lo que digan. Ahora, yo no acepto las condiciones laborales de Mercadona, me iría a trabajar a otro sitio por menos dinero.
1 K 14

menéame