El turismo ha muerto: Los coches en Francia se averían por el calor  

Este vídeo que que circula en redes sociales muestra una imagen alarmante y poco común: coches estropeados por el sol en un puerto de montaña francés. Esta escena, que podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, es un crudo recordatorio de las olas de calor extremo que azotan Europa. Las temperaturas, que han superado los 40 grados en varias regiones, no solo ponen en jaque la salud de las personas, sino también la resistencia de nuestra infraestructura cotidiana
Trola y de las cutres!
A mí me parece muy raro ver tanto coche parado en un puerto, pero raro de narices.
Eso se veía en España en los 70. Los seiscientos se calentaban subiendo el puerto de San Isidro y mitad de camino paraban a comer un pincho y a dejarlo que enfriara (no recuerdo si echaban agua porque me parece que refrigeraban por aire)
Y nos quieren vende que un cable que aguanta sin problema alguno 85 grados tiene problemas a 40 y se deshacen, cuando cualquiera que sepa lo mínimo sabe que un motor de coche suele tener tanto agua como aceite a 90 grados como óptimo, pero que los cables se estropean a 40…
En fin …
No hablamos de un hecho aislado según el vídeo.
Lo que ocurre es que los coches averiados parece que falla la batería, pero no es la batería. Llevo 2 baterías cambiadas en 2 meses, ni el motor de arranque. El problema es que el coche se convierte en una sauna y derrite cables que generan un fallo de descarga del circuito interno.
Y no se ve como tal problema, porque no lo están viendo los mecánicos. Ellos ven batería, alternador, arranque. Pero no ven el cableado porque cuesta bastante de revisar todos los cables a ver dónde está el problema.
Eso no hay quien se lo crea. En España siempre ha hecho mucho más calor que en Francia, y eso no pasa.
Esas imágenes están falseadas.
En todo el mundo hay países con más calor del que está haciendo ahora en Francia y durante muchísimos más días, y no pasan esas barbaridades, esa cantidad de coches estropeados, todos juntos en el mismo puerto de montaña.
La parte buena es que la burbuja del turismo y la burbuja inmobiliaria explota.
¿por qué no pasa en España?
El bloqueo del termostato puede ser parcial, y el coche sigue funcionado cuando no se le exige demasiado. El del ventilador se manifiesta cuando el motor trabaja a muchas revoluciones y a bajas velocidades, donde no hay flujo natural de aire., como en un… » ver todo el comentario
Podría tratarse de eso, obras de mejora que empeoran y revientan los coches, no sé.