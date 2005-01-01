edición general
El turismo ha muerto: Los coches en Francia se averían por el calor  

Este vídeo que que circula en redes sociales muestra una imagen alarmante y poco común: coches estropeados por el sol en un puerto de montaña francés. Esta escena, que podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, es un crudo recordatorio de las olas de calor extremo que azotan Europa. Las temperaturas, que han superado los 40 grados en varias regiones, no solo ponen en jaque la salud de las personas, sino también la resistencia de nuestra infraestructura cotidiana

Connect #5 Connect
Alaaaaa! xD Menuda trola! ¿Qué pasa que en Marruecos con más calor van en carro de caballos? Cómo se lo hacen en Qatar o Arabia Saudí? En Irán la gente va andando? Y los de Córdoba como van al Mercadona? xD

Trola y de las cutres! xD
NPCmasacrado #9 NPCmasacrado
#5 Llevan coches preparados para situaciones extremas, todoterrenos. No utilitarios.
manuelpepito #13 manuelpepito
#9 En Córdoba solo venden versiones especiales de coches preparados contra el calor, eso lo sabe todo el mundo #5
#14 tyrrelco
#9 En Qatar te lo compro, pero en Irán o en Córdoba...
A mí me parece muy raro ver tanto coche parado en un puerto, pero raro de narices.
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#14

Eso se veía en España en los 70. Los seiscientos se calentaban subiendo el puerto de San Isidro y mitad de camino paraban a comer un pincho y a dejarlo que enfriara (no recuerdo si echaban agua porque me parece que refrigeraban por aire)
Verdaderofalso #22 Verdaderofalso *
#5 ojo, no voy a decir que no sea así, no sabemos si son marcas Stellantis, pero el calor no es un impedimento para que se averíen :troll: xD
Enésimo_strike #20 Enésimo_strike
Vaya invent de “noticia” y vaya invent de “ejque los mecánicos no miran los cables”, como si viviéramos en los años 50 y no existiesen las máquinas de diagnosis.

Y nos quieren vende que un cable que aguanta sin problema alguno 85 grados tiene problemas a 40 y se deshacen, cuando cualquiera que sepa lo mínimo sabe que un motor de coche suele tener tanto agua como aceite a 90 grados como óptimo, pero que los cables se estropean a 40…

En fin …
karakol #12 karakol
Veo muchos de Stellantis. :troll:
#2 UNX
Alguien que entienda de mecánica, es esto normal?
No hablamos de un hecho aislado según el vídeo.
NPCmasacrado #7 NPCmasacrado
#3 #2 Sí que pasa. Pero no se ve así. Te lo digo yo que tengo el coche con problemas ya más de 1 mes.

Lo que ocurre es que los coches averiados parece que falla la batería, pero no es la batería. Llevo 2 baterías cambiadas en 2 meses, ni el motor de arranque. El problema es que el coche se convierte en una sauna y derrite cables que generan un fallo de descarga del circuito interno.

Y no se ve como tal problema, porque no lo están viendo los mecánicos. Ellos ven batería, alternador, arranque. Pero no ven el cableado porque cuesta bastante de revisar todos los cables a ver dónde está el problema.
Solinvictus #31 Solinvictus
#7 no me acojones, me me acaba de ir la batería.
#15 unocualquierax
#2
Eso no hay quien se lo crea. En España siempre ha hecho mucho más calor que en Francia, y eso no pasa.
Esas imágenes están falseadas.
En todo el mundo hay países con más calor del que está haciendo ahora en Francia y durante muchísimos más días, y no pasan esas barbaridades, esa cantidad de coches estropeados, todos juntos en el mismo puerto de montaña.
correcorrecorre #16 correcorrecorre
#2 Bueno, con palillo en la boca y mi brandy soberano puedo decir que altas temperaturas y puerto de montaña donde se le hace un castigo especial al motor implica que posiblemente la temperatura del anticongelante pueda subir más de 100 grados y por ello hay que dejar descansar un pelín al motor, nada nuevo ni grave, el tema de los cables que he escuchado, mejor lo dejo para otro, y el tema de las baterías, se joden más por el frío que por el calor.
#4 Borgiano
Lo de los titulares clickbait se nos está yendo de las manos
bomberman #10 bomberman
A ver, son coches franceses, es normal que se estropeen :troll:
NPCmasacrado #21 NPCmasacrado
#19 JAJAJAJA no me vas a sacar de quicio. El autobombo está permitido, llevo 3000 envíos y 4 del blog. Lo que no está permitido es abusar de fuentes y eso es spam. Come ignore
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Se acabó el turismo, esto está muerto, si los coches se estropean, no hay viajes, no hay turismo. Hay que repensarlo todo.

La parte buena es que la burbuja del turismo y la burbuja inmobiliaria explota.
HeilHynkel #26 HeilHynkel
Según grok hubo una avería en un túnel , lo que provocó retenciones, sobrecalentamientos y seguramente la pocos pericia del conductor moderno hizo el resto.  media
NPCmasacrado #28 NPCmasacrado
#26 y el calor
#32 diablos_maiq
#26 el aire acondicionado hizo el resto
alcama #3 alcama
¿Y sólo pasa en ese puerto de montaña francés?
¿por qué no pasa en España?
#27 sisi *
#3 Toda la pinta que este coche ya estaba averiado antes de subir a la montaña, en concreto el termostato que abre el flujo de agua cuando se calienta o el ventilador del radiador que se pone en marcha cuando el agua supera cierta temperatura.
El bloqueo del termostato puede ser parcial, y el coche sigue funcionado cuando no se le exige demasiado. El del ventilador se manifiesta cuando el motor trabaja a muchas revoluciones y a bajas velocidades, donde no hay flujo natural de aire., como en un…   » ver todo el comentario
vicvic #30 vicvic
Habria que dar el premio a la noticia sensacionalista, por lo menos, del mes. Madre mía.. El fin del mundo se acerca :-D
ThePato #33 ThePato
El otro día antes de hacer un viaje que hago semanalmente a una zona de montaña me puse a revisar el coche a la salida del curro. Es un TSI y ya consume algo de aceite. Me ve un compañero revisando niveles y me dice que lo lleve al mecánico. Joder de primero de conductor es mirar los niveles antes de un viaje a más de 40 grados. Casi nadie lo hace y luego pasa lo que pasa.
correcorrecorre #18 correcorrecorre
Ve a un taller especializado de electricidad, no al primer taller que veas ni a mi "amigo Mariano que me lo arregla todo", es un consejo. Si es el de la casa, meterán la maquina de diagnóstico y mirarán el código de avería y hasta ahí, lo que tiene pinta es que tienes un corto en algún sitio que te gasta la batería aún sin el contacto o cuando le das al motor de arranque.
alcama #8 alcama
Por cierto @admin.
El usuario @NPCmasacrado está usando medium.com como forma alternativa de saltarse la restricción de enviar tuits
NPCmasacrado #11 NPCmasacrado
#8 Donde dice que eso esté prohibido?

@admin este usuario me acusa falsamente de infringir las normas
alcama #19 alcama *
#11 Para empezar , enviar noticias de tu propio blog es spam
aupaatu #6 aupaatu
Seguro que luego explotaran como los de baterias cuando los embistie uno de combustión..
#23 EmilCor
El vídeo me ha recordado a una situación parecida aquí en España. Era verano 2005 o 2006. Apertura del nuevo tramo de autovía Granada-Motril. Bajando muy bien, pero volviendo de la playa, colas y colas de coches recalentados y muertos. 60 km cuesta arriba sin una puñetera recta para que el coche “respire”. El/la/l@s ingenieros estarían orgullosos porque también ayudaron a renovar el parque móvil. Al año siguiente mi coche también murió allí.
Podría tratarse de eso, obras de mejora que empeoran y revientan los coches, no sé.
correcorrecorre #25 correcorrecorre
#23 Hombre, antes de dejarlo morir, es mejor dejarlo descansar un poco, en puertos es bueno ir mirando la temperatura del motor.
#29 EmilCor
#25 murió de golpe. Comenzó a salir humo blanco por las toberas del aire acondicionado. Sin calentarse el motor.
