más visitadas
8571
clics
¿Pero la conocía o no?
6991
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7079
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6662
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5521
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
603
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
630
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
460
Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
422
"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU
409
El angustioso momento en el que rescatan a una niña que llevaba más de 40 horas bajo los escombros de un edificio en Gaza
18
meneos
230
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
"Israel asesina, Ana Rosa patrocina". "Fuera fascistas de nuestras calles"
|
manifestantes
,
ana rosa
,
reporteros
,
genocidio
15
3
1
K
221
actualidad
10 comentarios
15
3
1
K
221
actualidad
#2
vicus.
No me gustó cuando acosaron a tve en Torre Pacheco y tampoco me gusta que acosen a estes.
5
K
83
#8
lobotomico2
#2
Bueno, desde el gobierno se les incita, esto va a ir a mas.
Union de Israel y Ana Rosa, no pueden estar mas encantados.
0
K
7
#10
Cehona
#8
¡Pero si AR ha bajado al cuarto puesto de las mañanas!!
No la ven ni aunque la pusieran gratis en los hospitales.
0
K
17
#4
Cuchifrito
"Irrumpen en el programa". No, están en la puta calle.
6
K
59
#6
Delay
#4
En directo con los reporteros de su programa. Esta era su cara:
1
K
23
#7
Cuchifrito
#6
Si están en directo o no es su problema, pueden dejar de emitir cuando quieran si no les gusta lo que hay en la calle. No es adecuado el uso de irrumpir.
3
K
34
#9
Mandri20
Me parece guay.
Pero recapacitemos lo que estamos haciendo. Si fascistas hubieran entrado así al programa de Buenafuente al grito de "prohamas y antisemita", entonces que?
Primero aplaudimos los escraches (yo el primero), pero luego vienen los fascistas con su acoso callejero.
Mi pregunta es, hacia donde vamos con todo esto??
1
K
30
#1
MellamoMulo
Madre mía la Kale Borroka
1
K
30
#3
R2dC
#1
Malditos anti-mesitas y pro-palentinos, que no dejan blanquear a uno a gusto.
4
K
71
#5
MellamoMulo
#3
eh eh eh eso sí que no! Las mesitas que no me las toque nadie
1
K
19
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
