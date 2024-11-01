edición general
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio

Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio  

"Israel asesina, Ana Rosa patrocina". "Fuera fascistas de nuestras calles"

vicus.
No me gustó cuando acosaron a tve en Torre Pacheco y tampoco me gusta que acosen a estes.
lobotomico2
#2 Bueno, desde el gobierno se les incita, esto va a ir a mas.

Union de Israel y Ana Rosa, no pueden estar mas encantados.
Cehona
#8 ¡Pero si AR ha bajado al cuarto puesto de las mañanas!!
No la ven ni aunque la pusieran gratis en los hospitales.
Cuchifrito
"Irrumpen en el programa". No, están en la puta calle.
Delay
#4 En directo con los reporteros de su programa. Esta era su cara:  media
Cuchifrito
#6 Si están en directo o no es su problema, pueden dejar de emitir cuando quieran si no les gusta lo que hay en la calle. No es adecuado el uso de irrumpir.
Mandri20
Me parece guay.

Pero recapacitemos lo que estamos haciendo. Si fascistas hubieran entrado así al programa de Buenafuente al grito de "prohamas y antisemita", entonces que?

Primero aplaudimos los escraches (yo el primero), pero luego vienen los fascistas con su acoso callejero.

Mi pregunta es, hacia donde vamos con todo esto??
MellamoMulo
Madre mía la Kale Borroka xD
R2dC
#1 Malditos anti-mesitas y pro-palentinos, que no dejan blanquear a uno a gusto.
MellamoMulo
#3 eh eh eh eso sí que no! Las mesitas que no me las toque nadie xD
