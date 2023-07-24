·
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
Web oficial de la junta de Extremadura para seguir el escrutinio y resultados oficiales de las elecciones.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mosquitón
*
Avance: Gana el mismo partido que hace dos días hablaba de "pucherazo".
7
K
97
#3
Mosquitón
#1
El mismo, por cierto, que también "ganó" las últimas generales y también habló de pucherazo.
3
K
55
#4
javibaz
#1
el mismo protagonista de esto
www.meneame.net/story/pp-maria-guardiola-extremadura-salta-ley-elector
2
K
39
#21
linspire
#1
El problema es que el pucherazo igual se lo lleva vox ...
0
K
9
#28
Ukchay
#1
espero que guardiola sea firme contra ese pucherazo y hable de ello cuando salga a celebrar la victoria
Esta es siempre la misma historia, es el manual de trump, agitar el fraude y luego después si gano ya nos olvidamos.
2
K
38
#39
SuperMichiron
#1
Y qué esperabas de ese coto de caza y de sus ahorcaperros
3
K
40
#55
bronco1890
#39
Ahorcaperros que se han pasado 40 años votando al PSOE.
Sin duda insultarlos muy fuerte es la mejor manera de que vuelvan a votar a la izquierda.
2
K
29
#56
Battlestar
#55
Sé que está muy trillado, pero me lo has puesto muy facil, si votaban al PSOE, no votaban izquierda
1
K
16
#45
guillersk
#1
vaya por dios. Otra noche de lloros progres
3
K
25
#57
manzitor
#45
Yo hoy celebraré que los extremeños tienen lo votado, y estaré de acuerdo. Probablemente, tú el 24.07.23, no estarías haciendo lo mismo. Feijoo al menos, no.
0
K
12
#61
guillersk
#57
yo no soy feijooo
0
K
10
#59
powernergia
#2
No hay excusas, las campañas engañabobos son imbatibles, y pronto en el gobierno nacional.
Ya desde Jesús Gil.
Pero para vacunarse contra el trumpismo hay que pasar este lance, esperemos que no les de tiempo a hundir el pais como llevan camino en EEUU.
#46
#1
0
K
11
#7
SmithW6079
Me quedo por aquí a ver cuántos meneantes deciden que los extremeños votan mal.
7
K
74
#10
linspire
*
#7
A ver cuantos curritos votan a vox ...
Extremadura siempre ha sido una comunidad muy de Franco
0
K
9
#13
dumbo
*
#10
me alegra que la izquierda empecéis a hablar de curritos... Y no de mujeres, gay y trans vs hombres .
3
K
35
#25
Harkon
#13
Spoiler: las personas que son mujeres, gays y trans, también son curritos, ya sé que en vuestra cabecita es dificil de procesar una información que os resulta tan compleja, pero a ver si empezáis de una vez que habéis tenido el mismo tiempo para evolucionar que la gente de izquierdas pero por lo que sea parece que os habéis quedado en el pleistoceno.
De nada
4
K
66
#34
linspire
#25
no lo dice por eso dice por el cambio de discurso, en campaña ya no hay tanto LGTBI ni maltrato
0
K
9
#43
mcfgdbbn3
*
#25
: Tratan de vendernos algunas ideas falsas:
- Si te apartas de un modelo (cis y hetero), solo puedes trabajar de artista.
- Los artistas se esfuerzan menos que los "curritos".
- Un "currito" que va en coche tiene más derechos que un "currito" que va en bici (es más, no cuenta como "currito").
- Si a un "currito" le cuesta comprar una casa, es culpa de los impuestos, no de la falta de vivienda pública.
- A los "curritos" no les…
» ver todo el comentario
0
K
12
#32
linspire
#13
sorry hace mas de 15 años que no voto a la izquierda
0
K
9
#30
SmithW6079
#10
40 años de PSOE que han convertido Extremadura en una de las regiones más atrasadas de Europa pero si, Franco
5
K
56
#52
Leon_Bocanegra
#30
si, antes del PSOE era el motor económico de europa.
1
K
30
#58
SmithW6079
#52
hombre, teniendo en cuenta que el PSOE se enquistó en el poder desde el año 83 y no fuimos europeos hasta el 86...
No hubo un tren de tracción eléctrica en Extremadura hasta el 2023, justo cuando se fue Fernández Vara que gobernó 20 años
0
K
7
#54
El_dinero_no_es_de_nadie
#10
Claro, por eso siempre ha gobernando el PSOE
0
K
12
#15
Mosquitón
#7
Más que votar mal, directamente no han votado.,. La participación ha sido bajísima.
0
K
6
#26
Harkon
#15
Luego que disfruten de lo abstenido, que por cierto, con la abstención validan al que gane, luego lloran. Y alternativas de voto honrado y que mira por los trabajadores tenían, pero eh, luego no sé que nos vendían de parar a la ultraderecha algunos, parece que no les interesa ya tanto.
2
K
53
#18
gale
#7
Independientemente de la manipulación que pueda haber, los resultados siempre se respetan. Y además es bueno y sano intentar entender al que vota y piensa diferente. Todos tienen sus razones.
1
K
20
#19
dclunedo
#7
Para eso no hace falta que esperes,,,,
0
K
7
#24
Harkon
#7
Votan acorde a su inteligencia
1
K
16
#33
concentrado
#7
No sé lo que pasará en el escrutinio, pero el dato de participación no me gusta. Se ha votado poco.
0
K
20
#50
SmithW6079
#33
es la primera vez que no coinciden con las municipales.
Mi opinión es que en un entorno tan rural, a la gente le suena como lejos.
Supongo que en Cáceres o Mérida la participación sea superior.
El efecto navidad es probable que también haya sido determinante
0
K
7
#37
mcfgdbbn3
#7
: No hace falta decirlo, ellos lo pueden evaluar luego, como está pasando en Andalucía.
En CyL, en materia de prevención de incendios forestales, está claro que sí hemos votado mal.
0
K
12
#9
YSiguesLeyendo
*
recordatorio: los primeros resultados en ser contabilizados son los de los colegios electorales más pequeños, es decir, los de los municipios con menos votantes, es decir, donde según las encuestas tiene más apoyo Vox, es decir, a medida que avance el recuento y vayan llegando los resultados de los municipios más grandes debería "corregirse" la abultada subida de Vox frente al estancamiento de PP y retroceso de PSOE... si no pasa eso es que Vox ya es más que transversal. el casi 50%…
» ver todo el comentario
2
K
46
#12
linspire
#9
transversal es que ya no esta únicamente formado por familiares de franco?
0
K
9
#49
guillersk
#12
ahora también son jóvenes idiotizados por tiktok
0
K
10
#51
linspire
#49
Si quitamos internet listo, que laliga esta haciendo pruebas.
0
K
9
#53
Feindesland
*
#9
Va como tú dices, exactamente. Y ya se empieza a notar. 28, 20, 7, 5 con el 17,4% escrutado.
0
K
18
#64
surco
*
#53
Ya empieza a ser significativo. 1/3 exclutado. Creo que la tendencia es PP alza moderada. Psoe . Hostion de pantalón largo, Vox. Subidon. Podemos alza moderada.
A ver si poner a un candidato imputado por haber enchufado a tu hermano va a tener algo que ver con perder 9 escaños???.....cachis!!!
1
K
30
#27
alfre2
Pudiendo votar a Extremoduro, ¿quién en su sano juicio votaría a Extremadura?
Ya me voy. Yo cierro.
2
K
35
#6
Macnulti_reencarnado
Yo digo que el PSOE puede dar la sorpresa.
2
K
27
#8
linspire
#6
Esperando tu cara de sorpresa ...
0
K
9
#11
RegiVengalil
*
#6
cierto, todavía puede salir algún putero acosador más antes de resultados
4
K
46
#16
Cambio
#6
Más bien el PSOE se llevará la sorpresa
0
K
6
#65
ElenaCoures1
#6
¿sacar menos votos que VOX?
Espero que no, porque entonces se arma una buena
0
K
8
#60
Torrezzno
Antes votaba al PSOE, ahora voto a VOX. Pinta a masacre
0
K
20
#36
Torrezzno
No podían poner los partidos en el mismo orden?
0
K
20
#42
alfema
*
#36
en la versión web lo hacen, ¡vaya¡, ahora han cambiado, también, por lo que veo creo que depende de la cantidad de escaños.
0
K
11
#47
Feindesland
En cualquier caso, parece difícil que el PP consiga la mayoría absoluta. O sea que se quedan como estaban.
0
K
18
#2
RegiVengalil
No se ha movilizado la izquierda, una vez más.
A ver si van renovando la excusa
1
K
18
#46
guillersk
#2
la derecha mediática?
Machismo?
Trump?
Cloacas?
Franco?
2
K
32
#14
Macnulti_reencarnado
confundes falsa democracia con políticos inútiles y/o ladrones.
1
K
17
#40
Jakeukalane
*
Edit
0
K
14
#22
ContinuumST
#20
0
K
12
#17
ContinuumST
20:29 ---- 0,16% escrutado.
Jod... ¿y ya sabemos lo que pasará?
0
K
12
#20
linspire
#17
Con el 0.31 todo cambia !!!
0
K
9
#38
alfema
Habrá que esperar a tener un porcentaje más alto para tener unos resultados más estables, veo que están cambiando cada poco.
0
K
11
#63
guillersk
Pues como esto sea un adelanto de las generales... Ver a Santi de vicepresidente va a volver a muchos unos amargados
0
K
10
#48
guillersk
"honrado"
0
K
10
#5
Tensk
¿No estaban "prohibidos" los meneos a marcadores?
0
K
10
#62
guillersk
*
21:17
Pp 29
Psoe 19
Vox 12
Pudimos 5
0
K
10
#44
linspire
Que gustito ver a podemos subir, alguien sabe si Yolanda fue a los mítines del PSOE?
0
K
9
#41
linspire
#31
A ver que carrusel es un programazo, y cuando jugaban todos a la misma hora , más
0
K
9
#35
cybermouse
Saliendo de la nada, habeis alcanzado las más altas cotas de la miseria. Enhorabuena extremeños
Podia haber sido aun peor
0
K
7
#23
Mosquitón
Con el 0,31% escrutado, el PSOE por delante. Tan anecdótico como el EEUU 0 - Angola 2 en el partido de baloncesto de los Juegos de Barcelona.
0
K
6
#29
alfema
*
#23
veremos la tendencia a 0,73% escrutado parece que Vox va subiendo (+9) y tanto PP (-4) como PSOE bajando (-5) con respecto a las elecciones anteriores, PODEMOS-IU-AV se mantiene igual con 4 escaños.
0
K
11
#31
Mosquitón
*
#29
Esto ya parece Carrusel Deportivo: "Voooooto a Vox en Badajooooz. Cuéntanos Gaspar Rosetyyyyy".
0
K
6
Ver toda la conversación (
65
comentarios)
