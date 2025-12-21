Hospital de Estados Unidos pierde parte del cráneo de una paciente tras una cirugía e intenta enmendar el error con un vale para gasolina de 25 dólares

Edna Burton fue ingresada en el Ascension St. John Hospital en Detroit y requirió una hemicraniectomía descompresiva, procedimiento en el que se extrae parte del cráneo. El cirujano especificó que el fragmento óseo debía preservarse para su reimplantación. Sin embargo, cuando llegó la segunda cirugía, el equipo médico descubrió que el hospital había perdido la porción de cráneo. En lugar de su hueso, a Burton se le colocó una prótesis craneal. Como gesto de compensación, la administración del hospital le entregó un vale de 25$ para gasolina