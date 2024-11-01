·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13166
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6352
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5952
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
3929
clics
La Unión Europea y Canadá instan a todos los viajeros a llevar un teléfono desechable en viajes internacionales
3909
clics
Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]
más votadas
579
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
669
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
357
Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
346
Cloudflare acusa al Gobierno español de pasividad por no proteger los derechos de los internautas y dejar que LaLiga bloquee IPs
450
No pueden existir democracias sanas cuando un pequeño grupo de personas en la cúspide está configurando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
16
clics
El abandono y los recortes de Moreno Bonilla están poniendo en riesgo la salud y la vida de los andaluces
Cada cifra oculta es una vida en pausa, una familia en la incertidumbre y una persona forzada a costearse una prueba privada por pura desesperación
|
etiquetas
:
andalucia
,
recortes
14
2
0
K
101
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
101
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Claro, EEUU e Israel mandan en la vivienda, en la salud porque hay que sacarle la pasta al guiri que te tira de tu barrio
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi
US and Japan Lead Attack on Affordable Cancer Treatments
wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html
0
K
20
#3
Jointhouse_Blues
La sanidad privada mata. Cuando como cliente no les seas rentable, reza a San Luiggi para que no te deje tirado.
0
K
11
#2
Mosquitón
Y los de Ayuso la de los madrileños, y las de Mazón y su sustituto la de los valencianos, pero... mayoría absoluta. Mientras haya "libertad" y cervecita...
0
K
6
#4
oceanon3d
#2
Los datos muestran que El votante de Psoe o upex está más que dispuesto a castigar a su partido cuando percibe mala praxis, mientras que el votante de derechas es tan fiel -cerril diría yo- que se mantiene haga lo que haga su partido. El resultado es que el voto más reflexivo y moral va a permitir el éxito del más cerril y contumaz.
La prueba está en Extremadura: el Psoe ganó las elecciones de hace dos años, y sin que haya gobernado va a ser estrepitosamente castigado; en cambio, la actual…
» ver todo el comentario
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi
US and Japan Lead Attack on Affordable Cancer Treatments wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html
La prueba está en Extremadura: el Psoe ganó las elecciones de hace dos años, y sin que haya gobernado va a ser estrepitosamente castigado; en cambio, la actual… » ver todo el comentario