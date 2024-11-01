edición general
16 meneos
16 clics
El abandono y los recortes de Moreno Bonilla están poniendo en riesgo la salud y la vida de los andaluces

El abandono y los recortes de Moreno Bonilla están poniendo en riesgo la salud y la vida de los andaluces

Cada cifra oculta es una vida en pausa, una familia en la incertidumbre y una persona forzada a costearse una prueba privada por pura desesperación

| etiquetas: andalucia , recortes
14 2 0 K 101 politica
4 comentarios
14 2 0 K 101 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Claro, EEUU e Israel mandan en la vivienda, en la salud porque hay que sacarle la pasta al guiri que te tira de tu barrio

Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías www.meneame.net/m/Artículos/cronologia-12-anos-pp-ocultando-mamografi

US and Japan Lead Attack on Affordable Cancer Treatments wikileaks.org/tpp-ip2/attack-on-affordable-cancer-treatments.html
0 K 20
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
La sanidad privada mata. Cuando como cliente no les seas rentable, reza a San Luiggi para que no te deje tirado.
0 K 11
#2 Mosquitón
Y los de Ayuso la de los madrileños, y las de Mazón y su sustituto la de los valencianos, pero... mayoría absoluta. Mientras haya "libertad" y cervecita...
0 K 6
oceanon3d #4 oceanon3d
#2 Los datos muestran que El votante de Psoe o upex está más que dispuesto a castigar a su partido cuando percibe mala praxis, mientras que el votante de derechas es tan fiel -cerril diría yo- que se mantiene haga lo que haga su partido. El resultado es que el voto más reflexivo y moral va a permitir el éxito del más cerril y contumaz.

La prueba está en Extremadura: el Psoe ganó las elecciones de hace dos años, y sin que haya gobernado va a ser estrepitosamente castigado; en cambio, la actual…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame