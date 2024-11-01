edición general
Los BRICS redoblan su amenaza al dólar con una divisa común basada en oro y una venta masiva de bonos de EEUU

Los BRICS están desatando una nueva fase en su ofensiva contra EEUU. Este es el grupo que aúna a las cinco principales economías emergentes. Es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A estos se han asociado Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán. Este club está firmemente determinado a reducir su dependencia frente a EEUU derivada del control de Washington del sistema financiero y económico global. Las sanciones a Rusia han dado buena cuenta de lo expuesto que puede estar un país a los designios de la Casa Blanca y, por ello, el grupo

wata #2 wata
Se está preparando una guerra.
#4 Archaic_Abattoir
Todos tranquilos, que aquí está la UE para comprar esa deuda para que EEUU siga siendo nuestro amo y señor.
cocolisto #1 cocolisto *
Directamente eeuu se está ahorcando.Hoy el oro está en máximos.Tal vez el motivo sea éste:

"La divisa UNIT ya se ha puesto en marcha y servirá para el comercio internacional y reservas
Será respaldada en un 40% por el metal amarillo y un 60% por una cesta de divisas del grupo".
#3 sliana
No hay problema, EEUU tiene otro de más
