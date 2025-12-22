·
Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027, 23 años después
Se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por adjudicaciones asociadas al campo de Golf del Canal de Isabel II
|
etiquetas
:
ignacio gonzález
,
corrupción
,
pp
,
canal de isabel ii
,
campo de golf
corruPPción
5 comentarios
#1
oceanon3d
Esperando un gobierno del PP y un 100% de medios bajo su órbita... silencio total.
3
K
34
#3
yoma
23 años después, a este paso mejor esperan a que se muera.
Con lo poco que tardaron en juzgar al Fiscal General.
2
K
34
#2
autonomator
la casualidad.
1
K
19
#4
Pepepistolas
Abalos a la cxacel en 6 meses y juicio a la vista, fiscal general del estado aun mas rapido ; Ignacio Gonzalez 23 años, caso en Murcia del PP urbanizacion de una zona protegida mas de 20 años , todos de rositas por dilacion. Y que despues salga el cam,pechano diciendo que la justicia es igual para todos.Peinado incluido.
0
K
7
#5
Solinvictus
Ya lo dijo feijo, "los fachas con toga"
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
