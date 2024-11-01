·
152
meneos
234
clics
La Audiencia de Madrid anula la orden del juez Peinado de recabar todos los correos de Begoña Gómez en siete años
Los jueces de la instancia superior a Peinado vuelven a alegar que el juez no ha razonado los motivos de su diligencia
|
etiquetas
:
peinado
,
juez
,
begoña gómez
,
lawfare
23 comentarios
#3
cKr1
No ha razonado los motivos de la diligencia porque dichos motivos es una prospección de manual, como lleva haciendo con todo el proceso.
Con el filón que tiene la derecha con Ábalos y compañía, que eso sí que es extremadamente grave y a la izquierda nos está laminando y se empeñan en mantener a flote a este energúmeno.
Pero nada, esto no degrada a las instituciones ni a los jueces ni nada.
19
K
197
#9
obmultimedia
#3
Para reyes lo mismo lo cesan a este juez inepto.
0
K
11
#1
Esteban_Rosador
Es la (ñ+1)-ésima meada fuera del tiesto del juez Peinado. Le han corregido tantas veces que la instrucción está llena de borrones.
16
K
176
#15
Eukherio
#1
Le corrigen, vuelve a hacer otra, vuelven a corregirle, vuelve a hacer otra. Básicamente está disparando a ciegas a ver si acierta alguna vez. Lo grave es que la táctica le compensa porque los fallos solo le suponen un tirón de orejas, y los aciertos se pagan con titulares de prensa.
1
K
26
#2
manbobi
Motivos? Contribuir a hacer, ya que puede.
10
K
109
#6
a69
#2
El que pueda hacer que haga
1
K
19
#13
Imag0
#6
Si hicieran croquetas otro gallo cantaría...
0
K
14
#4
ctrlaltsupr1
El motivo de su diligencia es una colleja de Aznar, claramente.
2
K
31
#5
NoMeVeas
*
¿Siete solo? Que moderado el señor... Por pedir,que pida todos los habidos y por haber.
2
K
29
#11
mrM4
#5
desde el 1 de enero de 1970
2
K
30
#12
NoMeVeas
#11
Si hombre, el Peinado es un ser de luz, sabrá mas él que unos friki informáticos.
0
K
8
#17
Spirito
*
Es o debería ser un escándalo el hecho de que un juez, por algo puntual que investiga en una fecha concreta muy reducida, y por un supuesto delito de medio pelo, pida los correos personales siete años atrás de nadie.
Por menos, por muchísimo menos, a otro juez en cualquier Estado de Derecho de un país democrático ya le habrían abierto expediente.
2
K
23
#19
Libre_albedrío
#17
Tú lo has dicho. Un país democrático. Este demuestra día si, día no, que le falta bastante para serlo.
3
K
37
#21
AmenhotepIV
#19
Mejor, día sí y día, también.
0
K
9
#22
Spirito
*
#19
Me da miedo la deriva antidemocrática que lleva España, el conchaveo judicial, la corrupción desmesurada...
Y no solo España, sino también la UE. Es que ya ni disimulan. Increíble.
0
K
9
#7
Presi007
Los magistrados justifican la revocación de esa parte “a fin de que se proceda a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna”.
0
K
14
#8
tobruk1234
#7
Pero no esta clara la motivacion: Por mis santos cojones morenos los pido y punto hace falta mas motivacion que esa.
1
K
16
#23
maxxcan
Viendo el panorama, al final quedará probado, más o menos, que ella o alguien de su entorno, habrá hecho algo, en esta vida o en la siguiente que sea punitivo o no. Lo estoy viendo venir.
0
K
12
#20
AmenhotepIV
Lo anulan un tiempo después de que ya los entregaron para dar tiempo a difundir entre quienes ya sabemos todos, lo que les apetezca.
0
K
9
#14
El_Pobrecito_Hablador
Se están dando cuenta que el Peinado la está convirtiendo en una mártir y es eso no es lo que querían.
0
K
7
#18
txutxo
Jubílese sr.penietas, jubílese !!!
0
K
7
#16
Oliram
173 D. Peinado
Cronometrador oficia
0
K
6
#10
ollomol
Eso es porque ya saben que no hay nada que merezca la pena
0
K
6
