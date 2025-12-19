MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad

Estoy leyendo estos días muchas comparativas entre lo que se puede comprar actualmente si te toca el Gordo de Navidad y lo que se podía comprar si te tocaba hace décadas. La mayoría de estas comparativas se basan en un artículo publicado en la web de Televisión Española y suelen comparar lo que ocurría en 1967 y actualmente.

Al hacer la comparativa actualizan a valor actual el importe del Gordo, con lo que los 7,5 millones de pesetas de 1967 equivaldrían a unos 1,3 millones de euros actuales (se multiplica por 27,8), que evidentemente es muy superior a los 400.000 euros actuales (328.000 euros si se descuentan los impuestos); pero se les olvida un detalle muy importante: el décimo en 1967 valía 1.000 pesetas que, realizando la misma conversión, equivaldrían ahora a unos 173 euros, cuando el precio del décimo actualmente es de 20 euros. Es decir, con el equivalente actual de comprar un único décimo, ahora te podrías comprar casi 9 décimos, con lo que el premio equivalente sería unos 2,8 millones de euros. Por no hablar de que el premio en 1967 suponía multiplicar por 7.500 la inversión, cuando ahora es por 20.000 (16.400 sin los impuestos).

Y hay otro dato que permite entender lo que suponía comprar un décimo en 1967, y es que entonces el salario mínimo era de 2.500 pesetas al mes, por lo que comprar un único décimo suponía el 40% de ese salario mínimo, cuando actualmente sólo supondría el 1,7% del salario mínimo.

Hay bastantes más artículos que hacen comparativas con la misma falacia: actualizan el valor de los premios, pero se les olvida el del coste del décimo. Otro ejemplo es este de ABC: