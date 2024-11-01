Ni prórrogas ni medias tintas: la DGT recuerda que la baliza V-16 será obligatoria en 2026 y 'no habrá excusas' de ningún tipo

Pere Navarro insiste en que la decisión se tomó 'hace cinco años' aunque la realidad es más compleja; la DGT defiende la seguridad de las balizas V-16, pero expertos advierten dudas sobre su eficacia. El 1 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la normativa de Tráfico española. No es una actualización menor ni un simple matiz legal: es un giro de volante que transforma por completo la forma en la que señalizamos una avería o un accidente en carretera.