Ni prórrogas ni medias tintas: la DGT recuerda que la baliza V-16 será obligatoria en 2026 y 'no habrá excusas' de ningún tipo

Pere Navarro insiste en que la decisión se tomó 'hace cinco años' aunque la realidad es más compleja; la DGT defiende la seguridad de las balizas V-16, pero expertos advierten dudas sobre su eficacia. El 1 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la normativa de Tráfico española. No es una actualización menor ni un simple matiz legal: es un giro de volante que transforma por completo la forma en la que señalizamos una avería o un accidente en carretera.

txutxo #16 txutxo
¿Pero cómo puede estar una persona de 73 años como Director de nada? Este hombre debería estar jubilado hace tiempo, dejando paso a gente nueva con ideas nuevas.
denocinha #9 denocinha
En esta democracia el pueblo gobierna bien poco
ChatGPT #20 ChatGPT
#9 en las Democracias los ciudadanos no gobiernan…
#5 xavigo
Diría que para las motos NO es obligatorio
sorrillo #6 sorrillo
#5 No tenían obligación de llevar triángulo.
#17 xavigo
#6 Es Pere Navarro. No se subestima a Pere Navarro.
incontinentiasuma #8 incontinentiasuma
#5 No lo es, pero yo quería llevar en la moto la baliza del coche y solo deja configurar un vehículo por dispositivo en el teléfono. Es decir, que si aviso de la posición con la baliza del coche no puedo poner que la incidencia es de una moto. Al menos, la baliza Help Flash que me venía con el coche.
Priorat #21 Priorat
#8 No hace falta que configures nada en una app de la baliza. Solo tienes que ponerla encima y apretar el pulsador. Tampoco existe una baliza de coche y otra de moto.
ChatGPT #12 ChatGPT
##5 cómo? Que la baliza hay que asociarla a un número de teléfono? Ahora es obligatorio tener tlf para conducir ???
bronco1890 #15 bronco1890
#5 Pues es el único vehículo donde tendría cierto sentido hacerla obligatoria, ya que no pueden transportar los triángulos en muchas ocasiones ni creo que estén obligados a hacerlo y las luces de posición son mucho menos visibles que las de los coches.
Tampoco serán obligatorias en los millones de coches que atraviesan España destino Marruecos, muchos bastante precarios.
Un sinsentido sin más objetivo que forrar a cuatro amigos, como siempre.
#3 pensacola
los ciudadanos no tenemos amnistía ? Así tratáis a los paganinis ?
#4 pensacola
aaaaaa  media
Andreham #7 Andreham
#4 Dos de los "consentimientos" no lo son. Pero bueno, para alguien que considera un impuesto un robo (pero está encantado de disfrutar de calles asfaltadas, agua corriente, electricidad y seguridad) tampoco se puede pedir más.

Lo de las balizas es el típico "cambiamos a 110 el límite de velocidad, hay que poner las pegatinas y mira, tengo aquí una empresa que hace las pegatinas y las instala, que conveniente" de manual.

En 5 años nos volverán a poner otra cosa.
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
#7 Qué dices hombre. #4 no paga la comunidad, es autosuficiente : friega su parte de la escalera, tiene la luz de su descansillo a su cuadro eléctrico, pinta su pedazo de fachada cuando toca.... pero a él no le roba nidiós!
incontinentiasuma #11 incontinentiasuma
#7 Lo que no entiendo es que los coches nuevos llevan ya el dispositivo de aviso; al menos, el mío lleva dos botones: el aviso a emergencias y el aviso a la marca. ¿Para qué redundar los avisos con la baliza?
SMaSeR #14 SMaSeR
#7 Cuantas veces te has tenido que comprar los triángulos en tu vida?

Yo ninguna, siempre me han venido con el coche. Supongo que los que tuvieron que comprar en su día triangulos de nuevas son los conductores que no tuviesen cuando se estableció la norma, pero dudo que a partir de ahí nadie se haya tenido que comprar unos triangulo (de nuevas, obviamente si se te rompen o lo que sea pues si que te los tienes que comprar).
Eibi6 #23 Eibi6
#14 yo si tengo él vago recuerdo que mis padres para un AX los tuvieran que comprar a mediados de los 90s
SMaSeR #27 SMaSeR
#23 Los triángulos de preseñalización de peligro se hicieron obligatorios en España en 1999. Obviamente todo el que tuviese un coche en 1999 se tuvo que comprar unos. Pero nadie que se comprase un coche nuevo a partir de esa fecha, se los ha tenido que comprar.., salvo por lo que ya he dicho, que los hayas roto o cualquier otra cosa xD.

De todas maneras esto es diferente eh, hay que renovar porque llevan una SIM (por lo menos algunos que he visto yo) que tienen "contrato" hasta…   » ver todo el comentario
Ominous #22 Ominous
Y los extranjeros, salvados.
Menudos atracadores hijos de puta. A ver si la policía empieza a tirar de la manta para ver quién se está beneficiando de esto.
Eibi6 #24 Eibi6
#22 no hace falta contratar a Sherlock, hay unas cuantas noticias contando la historia de esto... Las patentes pertenecen a un par de guardia civiles, no recuerdo si ya jubilados o aún en activo pero eso que pertencen al gremio policial
Ominous #25 Ominous
#24 SÍ, pero a mi me gustaría saber si esto llega a nivel político, PSOE, Pere, etc. Y con pruebas claro. Y que un juez les pare los pies.
pedrobotero #1 pedrobotero
en el chollometro tenéis enlaces a paradas de aliexpress de balizas v16 homologadas entre 20 y 25 euros
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#1 Cuidado con las de aliexpress, a ver la tarjeta que lleva, tiene que ser SIM MFF2, esta SIM solo se comunica con la red privada del fabricante, que a su vez enlaza con la plataforma de la DGT y cuantos años dura esa comunicación gratuita, ademas las mas baratas su homologación es falsa en algunas, mucho ojo que ya sabemos que devolver cosas por aliexpress es bastante engorroso.
Os pongo un enlace dela que son legales y homologadas:

www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/
Aguarrás #26 Aguarrás
Si tu coche es viejo, tíralo y compra otro. Si es nuevo, afloja la gallina con esto que nos hemos inventado.
Está democracia avanza en derechos que da gusto... :roll:
ChatGPT #19 ChatGPT
para darle pasta a alguno
tdgwho #2 tdgwho
"es un giro de volante"

jaja
#28 dclunedo
¿Quién sacará pasta en los procesos de homologación, importación t venta?. Seguro que nadie amigo, lo hacen por nuestra seguridad y para invertir lo recaudado en servicios públicos de calidad. ¿Qué fascista podría dudarlo?.
alcama #18 alcama
No, no hace falta
