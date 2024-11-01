Ni prórrogas ni medias tintas: la DGT recuerda que la baliza V-16 será obligatoria en 2026 y 'no habrá excusas' de ningún tipo

Pere Navarro insiste en que la decisión se tomó 'hace cinco años' aunque la realidad es más compleja; la DGT defiende la seguridad de las balizas V-16, pero expertos advierten dudas sobre su eficacia. El 1 de enero de 2026 marcará un antes y un después en la normativa de Tráfico española. No es una actualización menor ni un simple matiz legal: es un giro de volante que transforma por completo la forma en la que señalizamos una avería o un accidente en carretera.
Tampoco serán obligatorias en los millones de coches que atraviesan España destino Marruecos, muchos bastante precarios.
Un sinsentido sin más objetivo que forrar a cuatro amigos, como siempre.
Lo de las balizas es el típico "cambiamos a 110 el límite de velocidad, hay que poner las pegatinas y mira, tengo aquí una empresa que hace las pegatinas y las instala, que conveniente" de manual.
En 5 años nos volverán a poner otra cosa.
Yo ninguna, siempre me han venido con el coche. Supongo que los que tuvieron que comprar en su día triangulos de nuevas son los conductores que no tuviesen cuando se estableció la norma, pero dudo que a partir de ahí nadie se haya tenido que comprar unos triangulo (de nuevas, obviamente si se te rompen o lo que sea pues si que te los tienes que comprar).
De todas maneras esto es diferente eh, hay que renovar porque llevan una SIM (por lo menos algunos que he visto yo) que tienen "contrato" hasta… » ver todo el comentario
Menudos atracadores hijos de puta. A ver si la policía empieza a tirar de la manta para ver quién se está beneficiando de esto.
Os pongo un enlace dela que son legales y homologadas:
www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/
Está democracia avanza en derechos que da gusto...
