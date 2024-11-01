edición general
De la Europa más rica a estar a punto de convertirse en un narcoestado con una deuda casi impagable: la caída en picado de Bélgica

La deuda pública superará el 120% del PIB antes de que acabe la década La fragilidad política y social impide que se tomen decisiones audaces La violencia y el crimen empiezan a cronificarse en ciertas zonas de Bélgica "Se han afianzado extensas estructuras mafiosas, convirtiéndose en una fuerza paralela que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial", señalaba el juez, quien optó por el anonimato debido a las amenazas de muerte. 'Los tiroteos, la deuda y la parálisis política demuestran que Bruselas se está desmoronando...

cocolisto #2 cocolisto
Lo inimaginable hace unos años está cada vez más normalizado.Incluso España no se escapa a estas mafias,por no hablar de Holanda y tantos otros.Cada vez más el jardín europeo los es más para los grupos mafiosos.
azathothruna #6 azathothruna
#2 Seria epico que una mafia similar que opere en la perfida albion... la dirija un chino :shit: :troll:
azathothruna #1 azathothruna
Ninguna pena.
Y solo por dos palabras, leopoldo y congo
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero no decían que la deuda era buena?

Ahora va a resultar que lo bueno son las políticas de austeridad para bajar la deuda.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Belguistan
