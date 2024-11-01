edición general
El gran estancamiento económico europeo

En el año 2000, la Unión Europea estaba casi a la par con Estados Unidos. Veinticinco años después, acumula un retraso cada vez más pronunciado en todos los ámbitos económicos. Esta caída está relacionada con las decisiones políticas y económicas de un continente que ha renunciado a toda ambición para dejarse guiar únicamente por las fuerzas del mercado.

Findeton #4 Findeton
#3 En realidad pueden comprar gas a quien quieran. Igual Alemania se pegó el tiro en el pie por si sola, al cerrar todas las nucleares.
Findeton #2 Findeton
Al revés, el estancamiento europeo viene de la burocratización y centralización, como de hecho viene en el informe Dhragui.
#3 anamabel
#2 Claro, porque lo de estar forzados a comprarle gas a EEUU después de que a la primera economía exportadora e industrial le hayan roto el caño que les traía energía barata no tendrá nada que ver.
Por no hablar de otras barreras al comercio y la colaboración tecnológica con los estados que a EEUU le apetece fastidiar.
Aún recuerdo esa inversión completamente parada e inútil para lanzar cargas comerciales en Soyuz en la Guyana, a cargo de la ESA (Europa) por culpa de las absurdas sanciones al comercio
#5 pirat
Donde "gobiernan" los populares la economía y el bienestar se contrae, y la deuda se desboca. No falla.
