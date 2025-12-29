edición general
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial

La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial

Asuntos Internos de la Ertzaintza ha dado carpetazo a la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial, de la comisaría de Ondarroa. Pese a que hasta cinco pruebas se han esfumado sin dejar rastro, liquida el asunto al no poder señalar a ningún responsable

Comentarios destacados:    
eaglesight1 #3 eaglesight1
Corrupción policial pura y dura.
8 K 79
#9 unocualquierax
#1
Como alguien dijo :
"Automáticamente se tendrían que anular todas las multas puestas por la comisaría de Ondárroa y abrir una buena investigación".
1 K 24
reivaj01 #5 reivaj01
Sólo ha sido un caso aislado.
¿Cuántos han sido en 2025? ¿283.381.297? Eso no es nada.
2 K 24
#2 k3ym4n
Que casualidad oye
2 K 21
#7 pandasucks
"liquida el asunto al no poder señalar a ningún responsable"
Vaya, pues hubo ciertos jueces a los que eso no les impidió condenar a cierto fiscal. :troll: :troll: :troll:
0 K 10
io1976 #8 io1976
Quién vigila a quienes nos vigilan?
0 K 10
born #4 born
Perro no come perro
0 K 9
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
El perro se comio mis deberes
0 K 9
#10 DPM
Otro caso aislado de la Ertzaintza.
0 K 9

