La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial

Asuntos Internos de la Ertzaintza ha dado carpetazo a la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial, de la comisaría de Ondarroa. Pese a que hasta cinco pruebas se han esfumado sin dejar rastro, liquida el asunto al no poder señalar a ningún responsable
www.meneame.net/story/investigan-desaparicion-test-drogas-hijo-jefe-er
Como alguien dijo :
"Automáticamente se tendrían que anular todas las multas puestas por la comisaría de Ondárroa y abrir una buena investigación".
¿Cuántos han sido en 2025? ¿283.381.297? Eso no es nada.
Vaya, pues hubo ciertos jueces a los que eso no les impidió condenar a cierto fiscal.